Într-o ediție specială Contrapunct, rememorăm momentul istoric 17 noiembrie 1996 – ziua în care Emil Constantinescu îl învingea pe Ion Iliescu, marcând prima alternanță democratică reală la putere în România post-decembristă. Invitatul lui Dan Andronic este Cătălin Harnagea, unul dintre arhitecții campaniei electorale din 1996, fost consilier prezidențial și fost director al Serviciului de Informații Externe (SIE).

O discuție fără perdea despre culisele puterii, deciziile dramatice din anii '96–2000 și felul în care acele evenimente se oglindesc în România de astăzi. Șocul preluării puterii: Ce au găsit noii locatari la Palatul Cotroceni (birouri golite, lipsa hârtiei și a agendelor telefonice, TAB-uri în curte și piscina plină cu dublurile covoarelor lui Ceaușescu).

Avertismentul lui Mugur Isărescu: Cum a evitat România intrarea în incapacitate de plată și administrație fiscală (scenariul Bulgariei), având o rezervă BNR de doar 540 de milioane de dolari. Momentul emoționant cu Regele Mihai: Întoarcerea la Cotroceni după 50 de ani și motivul real pentru care Majestatea Sa a înlemnit în fața tabloului Reginei Elena.

Culisele Summit-ului NATO de la Madrid (1997): Cum a amenințat Jacques Chirac cu dreptul de veto și a părăsit sala de negocieri pentru România. Operațiunea secretă din timpul războiului din Iugoslavia: Cum a ajuns flota comercială a Serbiei pe aeroportul Băneasa peste noapte, furia ambasadorului SUA și cine a primit, pe nedrept, decorația de la sârbi.

Mineriada din 1999: Hărțile cumpărate din benzinării de generalii de la Interne, tehnica STS capturată și scoaterea tancurilor pe autostradă pentru descurajare. Adevărul despre celebra declarație „M-a învins Securitatea”: Cui îi era adresat, de fapt, mesajul lui Emil Constantinescu. Politica externă ieri și azi: De ce România a trecut de la un discurs istoric în fața Congresului SUA la statutul de țară care caută uși deschise prin firme de lobby.