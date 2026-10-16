Ilie Bolojan, premierul interimar și liderul PNL, le transmite liberalilor din tabăra anti-Bolojan că au de ales între respectarea deciziilor majorității și plecarea din partid. Liderul liberal susține că membrii formațiunii trebuie să accepte hotărârile colective chiar și atunci când nu sunt de acord cu ele.

Bolojan a arătat că, într-o formațiune politică, membrii trebuie să țină cont de hotărârile adoptate de majoritate, chiar și atunci când opiniile lor sunt diferite. El a amintit că, în cei peste 30 de ani de când este membru PNL, s-a aflat de mai multe ori în situația de a nu fi de acord cu deciziile partidului.

„Sunt două posibilități principiale pentru oricine este într-un partid. Una este să respecte o decizie a majorității chiar dacă nu este de acord cu ea. Și eu am fost de multe ori în astfel de situații când PNL, de-a lungul celor peste 30 de ani de când sunt membru, a luat decizii care cu care n-am fost de acord. Am votat de multe ori împotriva deciziilor partidului, dar asta este situația”, a spus Ilie Bolojan.

Liderul liberal a susținut că persoanele care nu se pot adapta deciziilor adoptate de majoritate pot alege să plece din partid și să își continue activitatea în altă parte. În opinia sa, respectarea hotărârilor colective ține de coerența unei organizații politice și de relațiile dintre membrii acesteia.

„Dacă aceste decizii sunt incompatibile cu valorile tale sau dacă ai alte dependențe, pleci din partidul respectiv și îți faci altă activitate. Aici e o problemă pur și simplu de o anumită coerență, de respectul față de colegi și de respectarea unei direcții pe care o majoritate o stabilește. Și nu e vorba de altceva”, a conchis Bolojan.

Declarațiile vin pe fondul tensiunilor din PNL și al disputelor dintre liderul partidului și liberalii care îi contestă conducerea sau strategia politică. Mesajul transmis de Bolojan este că membrii formațiunii pot avea opinii diferite, însă trebuie să decidă dacă acceptă hotărârile majorității sau dacă aleg să părăsească partidul.