Contestatarii lui Ilie Bolojan au lansat „Platforma Conservatoare”, un proiect prezentat ca un spațiu de dezbatere politică și doctrinară dedicat membrilor PNL. Inițiatorii susțin că platforma nu reprezintă o structură paralelă de conducere și nici o facțiune internă, ci un cadru pentru exprimarea liberă a opiniilor în partid.

Potrivit sursei, statutul PNL nu permite organizarea unor facțiuni interne.

„Platforma Conservatoare este un for de dezbatere politică și doctrinară în interiorul Partidului Național Liberal, dedicat reafirmării valorilor autentice ale dreptei românești. Ea nu este o facțiune politică și nu urmărește constituirea unei structuri paralele de conducere, ci oferă un spațiu de dialog tuturor membrilor PNL care cred în libertatea de exprimare, democrația internă și identitatea istorică a partidului. (…)Platforma Conservatoare își propune să fie un cadru de dezbatere și reflecție, în care ideile să circule liber, iar partidul să rămână fidel valorilor sale fondatoare”, spun aceștia.

Reprezentanții Platformei Conservatoare afirmă că PNL se află într-un moment decisiv și avertizează asupra riscului de îndepărtare de identitatea liberal-conservatoare a formațiunii.

Potrivit acestora, noua platformă își propune să ofere membrilor posibilitatea de a exprima inclusiv opinii critice la adresa conducerii, fără riscul sancțiunilor sau al marginalizării.

„PNL traversează un moment de răscruce. Partidul se află în fața unui risc real de îndepărtare de tradiția sa liberal-conservatoare și de diluare a identității sale doctrinare. O cultură politică bazată pe conformism, intoleranță față de opiniile diferite și marginalizarea vocilor critice ar afecta nu doar viața internă a partidului, ci și capacitatea sa de a reprezenta autentic electoratul de dreapta”, spun contestatarii lui Bolojan.

Contestatarii lui Ilie Bolojan susțin că democrația internă nu presupune unanimitate, ci respect pentru pluralism, competiția ideilor și libertatea de opinie. În opinia lor, interesul României trebuie să prevaleze întotdeauna asupra interesului de partid, iar formațiunile politice reprezintă instrumente ale democrației, nu scopuri în sine. Ei afirmă că doar în regimurile totalitare partidul devine un scop în sine, în timp ce într-o democrație acesta există pentru a servi binele comun.

Semnatarii documentului susțin că actualul context politic impune formarea unui guvern stabil și consideră că interesele naționale trebuie să primeze în fața disputelor interne.

„În momente de criză, responsabilitatea politică impune compromisuri făcute în interesul țării. Formarea unui guvern stabil, apărarea orientării euroatlantice și redresarea economică trebuie să prevaleze asupra calculelor de partid sau a ambițiilor personale”, adaugă ei.

Totodată, grupul afirmă că își propune reconectarea PNL la valorile sale istorice și la tradiția liderilor care au marcat evoluția partidului.

Manifestul conține și critici la adresa modului în care, în opinia semnatarilor, partidul s-a îndepărtat de identitatea sa doctrinară după congresul din 2025.

„Congresul din 2025 a adoptat documentul „Modernizare cu rădăcini”, însă numeroase decizii ulterioare au marcat o desprindere de rădăcinile doctrinare ale PNL. Promovarea unor persoane provenite din zona neoprogresistă, marginalizarea unor membri cu experiență și cultivarea unei imagini de inferioritate față de alte formațiuni politice au contribuit la această evoluție”, mai spun aceștiaz

Inițiatorii Platformei Conservatoare susțin că PNL trebuie să rămână fidel valorilor sale istorice și resping transformarea formațiunii într-un partid „fără identitate”, definit exclusiv de alianțe conjuncturale sau de agenda altor partide.

Grupul care promovează Platforma Conservatoare este format din 23 de lideri liberali, printre care Alin Tișe, Nicoleta Pauliuc, Adrian Veștea, Alina Gorghiu, Rareș Bogdan și Hubert Thuma.

Aceștia contestă modul în care Ilie Bolojan a reorganizat conducerea PNL după preluarea șefiei partidului în vara anului 2026 și îl acuză de centralizarea deciziei prin reducerea funcțiilor de conducere și promovarea unor lideri apropiați. De asemenea, susțin că au contestat în instanță mai multe decizii adoptate de conducerea partidului în ultimele luni.