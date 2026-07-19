Politica

Mișcarea făcută de Adrian Veștea în PNL: „Liderii vin și pleacă, valorile rămân”

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Mișcarea făcută de Adrian Veștea în PNL: „Liderii vin și pleacă, valorile rămân”Sursa foto: Faceboo/Adrian Veștea
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Din cuprinsul articolului

Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, și-a anunțat duminică susținerea pentru Platforma Liberal-Conservatoare lansată în interiorul Partidului Național Liberal. Acesta afirmă că inițiativa urmărește reafirmarea identității doctrinare a formațiunii și încurajarea dialogului între membrii partidului.

Anunțul vine la scurt timp după lansarea platformei de către președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, și în contextul dezbaterilor interne privind direcția politică a PNL.

Adrian Veștea: „Liderii vin și pleacă, valorile rămân”

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Adrian Veștea a amintit că este membru al PNL de 30 de ani și a spus că, de-a lungul timpului, și-a exprimat punctele de vedere chiar și atunci când acestea nu coincideau cu pozițiile conducerii partidului.

„Liderii vin şi pleacă, însă valorile şi principiile pe care se întemeiază, de peste 150 de ani, Partidul Naţional Liberal rămân aceleaşi”, a declarat acesta.

„PNL trebuie să redevină un spațiu al dialogului”

Președintele Consiliului Județean Brașov consideră că România traversează o perioadă dificilă și că PNL trebuie să își regăsească identitatea doctrinară și să valorifice experiența aleșilor locali.

„La fel de important este ca PNL să redevină un spaţiu al dialogului autentic, în care fiecare membru este ascultat şi respectat. Diversitatea opiniilor nu este o slăbiciune, ci o resursă”, a declarat Adrian Veștea.

El a adăugat că vocea aleșilor locali ar trebui să aibă o pondere mai mare în procesul de luare a deciziilor din partid.

Susținere pentru Platforma Liberal-Conservatoare

Alin Tișe

Alin Tișe. Sursa foto: Arhiva EvZ

Adrian Veștea a precizat că sprijină Platforma Liberal-Conservatoare anunțată de Tișe deoarece aceasta își propune să readucă în prim-plan valorile liberal-conservatoare care au definit PNL de-a lungul timpului.

„Din aceste motive susţin Platforma Liberal-Conservatoare din interiorul Partidului Naţional Liberal. Este un demers care îşi propune să reafirme identitatea doctrinară a partidului şi să ofere un cadru pentru o dezbatere deschisă, onestă şi responsabilă despre viitorul nostru”, a declarat acesta.

Veștea a insistat că platforma nu este îndreptată împotriva conducerii partidului, ci urmărește consolidarea PNL prin dialog și respect reciproc.

Platforma a fost lansată de Alin Tișe

Platforma Liberal-Conservatoare a fost anunțată recent de președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, care a declarat că nu se mai simte reprezentat de actuala conducere a partidului și i-a invitat pe liberalii care împărtășesc aceleași valori să se alăture inițiativei.

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