Administrația Prezidențială a transmis că nu au existat întâlniri între președintele Nicușor Dan și liderul AUR, George Simion, în perioada negocierilor pentru formarea Guvernului Veștea. Reacția vine după ce George Simion a declarat că a participat atât la discuții oficiale, cât și la întâlniri informale la Palatul Cotroceni.

Reacția Administrației Prezidențiale vine după ce George Simion a declarat, într-un interviu acordat Gândul, că a discutat cu toți liderii politici implicați în negocierile pentru formarea majorității parlamentare, inclusiv cu președintele Nicușor Dan și cu Ilie Bolojan.

Liderul AUR a susținut că formațiunea sa a fost prezentă atât la consultările oficiale, cât și la discuții informale organizate în perioada negocierilor pentru formarea Guvernului.

„Am participat la consultări cu toți. De exemplu, am fost atât la consultările formale, cât și la cele informale. Am participat la toate discuțiile”, a declarat George Simion.

Acesta a afirmat că a avut inclusiv întâlniri directe cu președintele Nicușor Dan, pe care l-a descris drept „dușmanul său politic”.

George Simion a mai susținut că, după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, deputatul AUR Muhammad Murad ar fi fost invitat la Vila Lac de Adrian Veștea și de consilierul prezidențial onorific Eugen Tomac.

Potrivit liderului AUR, în cadrul discuției s-ar fi încercat obținerea sprijinului unor parlamentari ai formațiunii pentru votarea Guvernului. „Murad ne-a prezentat ceea ce i s-a propus”, a afirmat Simion.

Eugen Tomac a confirmat că a purtat discuții cu reprezentanți ai AUR în perioada negocierilor politice. În urma acestor declarații, AUR a cerut demiterea consilierului prezidențial onorific, acuzând Administrația Prezidențială de implicare în negocieri politice.

Președintele Nicușor Dan a declarat anterior că niciun consilier prezidențial nu s-a implicat în negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare.