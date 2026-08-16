România a plătit aproape 7 milioane de euro în plus pentru energia importată în doar trei zile și jumătate, susține fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan. Social-democratul avertizează că suma ar putea crește odată cu reluarea activității la capacitate mai mare în marile fabrici. Potrivit acestuia, prețul energiei pe piață ar putea ajunge luni seară la 906,47 lei/MWh, cu aproximativ 26% peste nivelul actual.

Fostul ministru afirmă că majorarea prețurilor la energie va avea efecte asupra companiilor și, în cele din urmă, asupra populației.

„Aproape 7 milioane de euro plătite de România, în doar trei zile şi jumătate, suplimentar, pentru energia din import. Şi nu doar atât. Mâine seară, factura ar putea fi şi mai mare. Pe 17 august, când România începe din nou să lucreze la capacitate mai mare, iar marile fabrici îşi reiau activitatea, preţul energiei pe piaţă ar putea ajunge la 906,47 lei/MWh, cu aproximativ 26% peste nivelul de astăzi. Cine va plăti? Industria românească, companiile şi, în final, oamenii. Domnule Bolojan, în tabelele dumneavoastră poate că lucrurile arată bine. În România reală, însă, factura creşte de la o zi la alta. La fel şi îngrijorarea oamenilor”, afirmă Bogdan Ivan.

Ivan îi cere premierului Ilie Bolojan să meargă în fabrici și să discute direct cu angajații despre problemele cu care se confruntă industria. Fostul ministru afirmă că a vizitat în ultimele zile Bistrița, unde a mers la unul dintre cei mai importanți producători de conductoare și cabluri electrice.

„Acolo nu există grafice liniştitoare şi nici discursuri despre reforme. Există oameni care se întreabă dacă mâine îşi vor mai putea păstra locurile de muncă. Oameni care mi-au spus foarte clar, că nu vor reduceri impuse ale consumului de energie. Ei vor să muncească, să îşi păstreze salariile şi să aibă ce pune pe masă familiilor lor Domnule Bolojan, ieşiţi din Palatul Victoria şi veniţi în fabrici! Priviţi-i pe oameni în ochi şi explicaţi-le de ce industria trebuie să se teamă de fiecare nouă zi şi de ce nota de plată a lipsei de soluţii ajunge, din nou, la cei care muncesc”, spune Bogdan Ivan.

Social-democratul susține că aleșii trebuie să găsească soluții pentru menținerea industriei și a locurilor de muncă.

Fostul ministru al Energiei mai spune că România „are nevoie de industrie, de locuri de muncă, de soluţii”, şi nu de „facturi tot mai mari pentru neputinţă”.