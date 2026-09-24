România intră joi, 24 septembrie, într-o nouă etapă a evaluării privind ratingul suveran. Reprezentanții agenției S&P Global Ratings încep discuțiile cu autoritățile române, înaintea deciziei programate pentru 2 octombrie. România are în prezent ratingul BBB-/A-3, cu perspectivă negativă, iar o coborâre cu o treaptă ar duce calificativul în categoria speculativă, cunoscută drept „junk”.

S&P este ultima dintre cele trei mari agenții de rating care urmează să publice în această perioadă o evaluare a României. Fitch a menținut în august ratingul la BBB-, cu perspectivă negativă, iar Moody’s a păstrat calificativul Baa3, tot cu perspectivă negativă. Ambele niveluri reprezintă ultima treaptă din categoria recomandată pentru investiții.

Discuțiile cu reprezentanții S&P au loc în contextul în care România trebuie să demonstreze că poate continua procesul de consolidare fiscală și să ofere predictibilitate privind finanțele publice.

În evaluarea publicată în aprilie, S&P a menținut ratingul României la BBB-/A-3 și perspectiva negativă. Agenția estima atunci că deficitul administrației publice va coborî la 6,5% din PIB în 2026 și la 5,5% din PIB în 2027, de la 7,7% din PIB în 2025.

S&P a precizat că perspectiva negativă reflectă riscurile legate de implementarea măsurilor de consolidare a finanțelor publice și vulnerabilitatea României la riscuri externe. Agenția a indicat că o abatere semnificativă de la traiectoria de consolidare fiscală ar putea exercita presiuni asupra ratingului.

În cazul S&P, calificativul BBB- este ultima treaptă din categoria investment grade. Următoarea treaptă, BB+, aparține categoriei speculative.

O retrogradare nu ar însemna că România nu s-ar mai putea împrumuta de pe piețe. Schimbarea ar putea însă limita baza de investitori pentru titlurile de stat, deoarece unele fonduri au reguli privind deținerea activelor care nu mai sunt încadrate în categoria recomandată pentru investiții.

O eventuală decizie negativă a S&P nu ar modifica automat ratingurile acordate de Fitch și Moody’s. Cele trei agenții își stabilesc separat calificativele. În acest moment, însă, toate trei au România la nivelul minim al categoriei investment grade sau echivalentul acestuia și cu perspectivă negativă.

Evaluarea S&P are loc în timp ce România traversează o perioadă de instabilitate politică. Guvernul condus de Ilie Bolojan a pierdut sprijinul parlamentar în luna mai, iar încercările ulterioare de formare a unui nou executiv nu au dus până acum la instalarea unui guvern cu o majoritate parlamentară clară.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier pe 17 septembrie. Mureșan are la dispoziție 10 zile pentru formarea Cabinetului și obținerea votului de încredere în Parlament.

Fitch a avertizat recent că prelungirea blocajului politic poate afecta capacitatea României de a continua reducerea deficitului și de a prezenta un plan bugetar credibil. Analista Fitch Malgorzata Krzywicka a declarat pentru Bloomberg că abilitatea guvernului de a reduce deficitul și de a prezenta un buget credibil pentru anul următor va fi importantă pentru evaluarea bonității României.

Presiunea asupra finanțelor publice vine și pe fondul creșterii cheltuielilor cu dobânzile. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat la începutul lunii septembrie că aceste cheltuieli au depășit 40 de miliarde de lei în primele șapte luni ale anului, după o creștere de peste 26% față de aceeași perioadă.

Nazare a spus că, în cazul în care deficitul nu va fi ținut sub control, cheltuielile cu dobânzile ar putea crește în anii următori.

Verdictul S&P este programat pentru 2 octombrie 2026.