Mirabela Grădinaru a participat la New York la evenimentul organizat la inițiativa Olenei Zelenska, în marja Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Dincolo de tema reuniunii, imaginile publicate cu cele două au pus față în față două stiluri vestimentare diferite, dar adaptate unui cadru oficial.

Partenera președintelui Nicușor Dan a ales de această dată o ținută în nuanțe foarte deschise, în timp ce Olena Zelenska a mers din nou pe costumul cu pantaloni, o alegere care apare frecvent în garderoba sa publică.

Pentru reuniunea de la New York, Mirabela Grădinaru a purtat un costum într-o nuanță deschisă, apropiată de bej-gri, format din sacou și pantaloni. Sub sacou a ales o piesă într-o tonalitate similară, păstrând întreaga ținută într-o paletă neutră.

Accesoriile au fost puține și discrete. La baza gâtului se observă un șirag fin de perle, iar cerceii sunt de mici dimensiuni. Părul a fost purtat liber, drept, fără o coafură elaborată.

Ținuta a avut astfel un aer clasic și simplu, fără imprimeuri sau elemente care să domine apariția. În fotografiile de la eveniment, alegerea cromatică deschisă a Mirabelei Grădinaru contrastează puternic cu bleumarinul purtat de Olena Zelenska.

Prima Doamnă a Ucrainei a ales pentru întâlnirea de la New York un costum bleumarin, cu sacou amplu și pantaloni, completat de o cămașă într-o nuanță deschisă. Pe rever apare și un mic accesoriu auriu.

Costumul cu pantaloni nu este deloc o alegere neobișnuită pentru Olena Zelenska. Dimpotrivă, această formulă vestimentară apare în mod repetat în ținutele sale oficiale și a devenit una dintre constantele stilului său public. Vogue a remarcat această preferință încă din perioada primilor ani în postura de Primă Doamnă, inclusiv folosirea costumelor create de designeri ucraineni.

Și în mai 2026, în timpul unei vizite în România, Olena Zelenska a fost fotografiată într-un costum cu pantaloni, atunci într-o variantă neagră, cu linii minimaliste.

La New York, ea a păstrat aceeași direcție, dar a ales bleumarinul, în timp ce Mirabela Grădinaru a mers spre cealaltă extremă cromatică, cu o ținută luminoasă.

Cele două au participat la „World 2026 – Global Vocabulary of Resilience”, eveniment organizat la inițiativa Olenei Zelenska și care continuă proiectul început la Kiev, în luna august.

România a intrat în această inițiativă prin conceptul de „dârzenie”, ales de Mirabela Grădinaru pentru a vorbi despre capacitatea de a merge mai departe fără pierderea valorilor și a solidarității.

„De la Kiev la Națiunile Unite, am dus mai departe o conversație despre ceva profund uman și, în același timp, universal: ce îi ajută pe oameni și societăți să rămână în picioare atunci când certitudinile dispar.

Într-o lume în care războiul, strămutarea, schimbările tehnologice și incertitudinea se suprapun tot mai des, reziliența nu poate însemna doar să devenim mai buni la suportarea unor crize multiple. A fi rezilient trebuie să însemne și capacitatea noastră de a rămâne împreună și de a acționa împreună”, a transmis Mirabela Grădinaru, potrivit Administrației Prezidențiale.