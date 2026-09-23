Prima Doamnă a României, Mirabela Grădinaru, a fost prezentă la un prânz special organizat în cadrul inițiativei Fostering the Future Together. Evenimentul a avut loc la invitația Primei Doamne a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, reunind personalități marcante la nivel global, după cum notează Mediafax.

Participarea României la această întâlnire internațională constituie „o expresie a deschiderii țării noastre către dialog, cooperare și parteneriate internaționale în domenii care privesc direct viitorul copiilor și al societății”.

Evenimentul desfășurat pe plan internațional a adus împreună Prime Doamne, Primi Domni, oficiali de rang înalt și lideri ai celor mai influente companii din domeniul tehnologic. Discuțiile s-au concentrat pe subiecte esențiale legate de protecția celor mici și de pregătirea tinerei generații pentru un viitor dominat de tehnologie și inteligență artificială.

Pentru România, prioritățile strategice includ educația de calitate, alfabetizarea digitală și asigurarea unui mediu online sigur pentru copii. Aceste obiective necesită un efort comun și o responsabilitate extinsă la nivel global, fiind esențial un dialog constant între guverne, instituții publice și companii private.

În timpul discuțiilor, Mirabela Grădinaru a atras atenția asupra faptului că tehnologia avansată și inteligența artificială sunt deja integrate în viața de zi cu zi a copiilor, modelându-le procesul de învățare și modul în care explorează lumea înconjurătoare. Din acest motiv, este esențial ca tinerii să beneficieze de îndrumare adecvată pentru a utiliza aceste instrumente de manieră constructivă.

„Tehnologia se schimbă foarte repede, dar nevoile copiilor rămân aceleași: să fie în siguranță, să fie îndrumați și să aibă șansa de a învăța și de a crește”, a transmis Prima Doamnă a României la evenimentul respectiv.