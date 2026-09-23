Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit marți, la New York, după întâlnirea cu Donald Trump, despre condițiile în care Ucraina ar accepta un armistițiu energetic cu Rusia, necesarul de rachete Patriot pentru iarnă și posibilitatea unor negocieri directe cu Vladimir Putin. Liderul de la Kiev a avertizat totodată asupra riscului unor noi acțiuni rusești împotriva altor state europene.

Volodimir Zelenski și Donald Trump s-au întâlnit în marja celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, unde au discutat despre războiul din Ucraina și următorii pași diplomatici.

Pe agenda discuțiilor s-au aflat apărarea aeriană a Ucrainei înainte de iarnă, interceptoarele Patriot, un posibil armistițiu privind infrastructura energetică și perspectivele unor negocieri pentru oprirea războiului.

Volodimir Zelenski a afirmat că Ucraina este dispusă să înceteze atacurile asupra rafinăriilor și altor obiective energetice din Rusia, însă numai dacă Moscova oprește, la rândul său, loviturile asupra infrastructurii energetice ucrainene.

„Suntem pregătiți pentru un armistițiu energetic. Dacă nu vor să atacăm rafinăriile și instalațiile lor de prelucrare a motorinei… suntem pregătiți, cu condiția ca ei să nu atace sistemul nostru energetic.”, a spus Zelenski. Președintele ucrainean a insistat că o astfel de înțelegere trebuie să funcționeze în ambele direcții. „Voi nu atacați aceste obiective, iar noi nu le vom ataca pe ale voastre.”

Statele Unite urmează să transmită Rusiei propunerea, însă poziția Moscovei nu este cunoscută în acest moment.

Zelenski a respins și informațiile potrivit cărora Donald Trump i-ar fi cerut Ucrainei să oprească unilateral atacurile împotriva obiectivelor energetice din Rusia.

„Astăzi, nu a existat nicio solicitare ca Ucraina să înceteze unilateral atacurile. Dimpotrivă, am discutat despre ce putem face în această situație.”, a spus Zelenski. Acesta a legat din nou oprirea loviturilor ucrainene de o decizie similară a Moscovei. „Dacă vreți să nu ripostăm împotriva rafinăriilor de motorină, a fabricilor, a infrastructurii energetice, petroliere și așa mai departe, desigur că nu o vom face”, a spus Zelenski.

Președintele Ucrainei a vorbit și despre posibilitatea unor negocieri directe în care să participe, alături de Vladimir Putin, și Donald Trump.

Zelenski susține că președintele american ar putea avea un rol în organizarea unei astfel de întrevederi.

„Cred că cel mai important lucru pe care președintele Trump îl poate face cu adevărat… este să organizeze o întâlnire trilaterală în cadrul căreia liderii tuturor părților să se poată întâlni și să încerce să pună capăt războiului”, a declarat Zelenski. Întrebat dacă ar accepta să se întâlnească direct cu Vladimir Putin, liderul de la Kiev a răspuns că este pregătit. „Sunt pregătit oricând, atunci când toate părțile sunt pregătite. Cred că trebuie să acționăm cu toții cât mai rapid posibil.”

Zelenski a afirmat că declarațiile despre intenția de a opri războiul trebuie urmate de negocieri.

„Vreți să puneți capăt războiului? Așezați-vă la masă, discutați, încheiați-l.”

Apărarea aeriană a reprezentat un alt punct al discuțiilor purtate la New York, Ucraina pregătindu-se pentru perioada de iarnă și pentru posibilitatea continuării atacurilor rusești cu drone și rachete. Zelenski a afirmat că Kievul solicită Statelor Unite un „pachet de iarnă” care să includă interceptoare Patriot. Ucraina discută în paralel și cu alte state pentru obținerea unor sisteme suplimentare.

„Înțelegem amploarea nevoilor noastre. Vom colabora și cu alte țări… Însă ne concentrăm în primul rând pe Statele Unite.”, a spus Zelenski. Președintele ucrainean a spus că nu a primit încă un răspuns concret din partea Washingtonului privind furnizarea interceptoarelor, dar solicitarea Kievului nu a fost respinsă.

„Când discutăm cu lideri despre subiecte sensibile, aceștia pot spune da sau nu. Iar faptul că nimeni nu a spus nu este un pas bun”, a afirmat el. „Credeți-mă, în munca mea, da, este un pas bun. Sunt deschiși să ne ajute, dar nu am primit un răspuns foarte concret.”, a mai spus președintele ucrainean.

Kievul încearcă și să obțină posibilitatea producerii în Ucraina a rachetelor Patriot, pentru care sunt necesare licențe din partea Statelor Unite.

„Consilierul meu militar, Pavlo Palisa, a discutat în această dimineață cu Raytheon [companie americană din domeniul apărării]. Compania este pregătită”, a spus Zelenski. Președintele ucrainean a afirmat că i-a cerut lui Donald Trump sprijin pentru accelerarea procedurilor. „I-am cerut președintelui să ne ajute să accelerăm acest proces. El privește favorabil problema licențelor. Cu ajutorul lui Dumnezeu, vom începe acest demers.”

Potrivit lui Zelenski, punerea în funcțiune a producției ar putea necesita între un an și un an și jumătate.

Liderul ucrainean a vorbit și despre posibilitatea ca Rusia să își îndrepte acțiunile către alte state europene. Zelenski a afirmat că situația de pe câmpul de luptă pune presiune asupra lui Vladimir Putin pentru a prezenta rezultate în fața societății ruse.

„Nu câștigă. Pentru el este o problemă, deoarece trebuie să arate [ceva] propriei societăți.”, a spus Volodimir Zelenski. În opinia sa, Moscova ar putea încerca să afecteze unitatea statelor occidentale și să intimideze Europa. „Cum să dezbine unanimitatea din Europa, odată ce am construit-o? Să atace pe altcineva? Să atace și să spună: «Uite, voi merge mai departe dacă nu oprești asta».” a spus el.

Zelenski a făcut referire la activitatea dronelor rusești în Republica Moldova, România și Polonia, precum și la incidente din Germania și țările nordice.

„De aceea, riscul unei ofensive cu drone, rachete sau al unei operațiuni terestre împotriva altor țări care se învecinează cu Rusia sau Belarus este foarte ridicat.”, a spus acesta. Întrebat cum ar trebui să reacționeze statele vizate, Zelenski a afirmat că acestea trebuie să răspundă acțiunilor Rusiei. „Să reacționeze. Să reacționeze întotdeauna. Dacă nu reacționezi în fața rușilor, ei vor merge mai departe”.

Președintele ucrainean a afirmat și că Rusia va încerca să folosească relațiile financiare și comerciale pentru a slăbi presiunea occidentală și pentru a reface legăturile economice cu Europa. El a făcut referire la decizia Uniunii Europene de marți privind eliminarea miliardarilor ruși Alișer Usmanov și Mihail Fridman de pe lista sancțiunilor. Măsura a făcut parte dintr-un compromis prin care restricțiile au fost prelungite pentru aproximativ 3.000 de alte persoane și entități rusești.

„Acest lucru arată că este foarte greu să menții unanimitatea”, a spus Zelenski.

Președintele Ucrainei a afirmat că Moscova va continua să acționeze prin intermediul instanțelor, al legislației, al disputelor privind sancțiunile și al relațiilor de afaceri. „Ce e de făcut? Să blochezi acest lucru, să lupți împotriva lui.”

Zelenski a spus că menținerea unității statelor occidentale este necesară pentru a contracara influența economică a Rusiei.

„Este foarte greu să concurezi cu banii rușilor, cu afacerile lor, cu economia lor”.