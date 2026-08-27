Stocurile de rachete interceptoare Patriot ale armatei americane amplasate pe continentul european au atins un prag evaluat drept dincolo de critic, susțin un oficial militar din Statele Unite și o sursă din cadrul NATO, ambii vorbind sub protecția anonimatului. Cauza principală a acestei diminuări accentuate a resurselor defensive o constituie războiul declanșat de SUA și Israel în Orientul Mijlociu la sfârșitul lunii februarie, conform apnews.com.

Diminuarea stocurilor de interceptoare reduce semnificativ capacitatea defensivă a alianței de a gestiona un eventual atac balistic de amploare lansat de Federația Rusă, avertizează un reprezentant al Departamentului american al Apărării, conform datelor furnizate de Associated Press.

Reprezentantul militar american atrage atenția că, în eventualitatea unui bombardament masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice europene sau asupra unor obiective militare strategice, armatele NATO s-ar putea găsi într-o poziție similară cu cea a Ucrainei, fiind forțate „să primească lovitură după lovitură”.

În plus, resursele defensive ale aliaților ar fi „foarte limitate” chiar și în situația în care ar trebui să execute interceptarea unei singure rachete balistice sau a unui proiectil rusesc care ar devia accidental de la traseul stabilit.

În contextul intensificării acestor temeri legate de securitate, directorul CIA, John Ratcliffe, a efectuat o deplasare la Moscova pentru a transmite părții ruse un avertisment privind evitarea atacurilor. Această misiune secretă a fost ulterior descrisă de președintele Donald Trump ca fiind „oarecum de rutină”.

Scăderea accentuată a numărului de rachete folosite pentru interceptare este direct legată de confruntările militare din Orientul Mijlociu, conflict ce ajunge la borna de șase luni.

Datele furnizate de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale arată că aproximativ 65% din rezerva totală de rachete Patriot a Statelor Unite ar fi fost deja utilizată în confruntarea cu Iranul. Acest procent echivalează cu aproximativ 1.500 de rachete interceptoare dintr-un stoc inițial de 2.330 de unități.

La diminuarea rezervelor americane au contribuit direct și expedierile de echipamente militare către armata ucraineană. Pe durata administrației Biden, Statele Unite au trimis Ucrainei circa 600 de interceptoare Patriot.

Probleme de aprovizionare apar și în categoria armamentului ofensiv, mai ales la capitolul sistemelor ATACMS, rachete balistice cu rază medie utilizate pentru neutralizarea țintelor situate departe în spatele liniei frontului.

Totuși, în privința munițiilor ofensive, presiunea generală asupra Europei este considerată mai redusă, deoarece anumite țări europene au în dotare propriile capacități de atac, cum sunt sistemele Taurus sau Storm Shadow.

Cu toate acestea, reprezentanții oficiali ai NATO și ai Pentagonului resping afirmațiile potrivit cărora rezerva de rachete Patriot din spațiul european ar fi coborât „dincolo de nivelul critic”.

Colonelul Martin O’Donnell, purtător de cuvânt militar al Alianței Nord-Atlantice, a declarat că NATO dispune de suficiente muniții atât pentru asigurarea propriei apărări, cât și pentru continuarea acordării sprijinului militar către Ucraina.

De asemenea, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a respins ferm aceste informații, catalogând afirmațiile referitoare la lipsa de muniție drept false.