Andrew și Tristan Tate, aflați în custodie la Miami, încearcă să conteste demersul prin care Marea Britanie solicită extrădarea lor din Statele Unite. Avocații britanici ai celor doi au început procedurile pentru o acțiune de „judicial review” și susțin că dosarele penale aflate în desfășurare în România ar trebui soluționate înainte ca frații să fie predați autorităților britanice, potrivit publicației The Standard.

Andrew Ford și Adam Rasul, avocați ai firmei Holborn Adams, au anunțat inițierea demersurilor pentru procedura prin care o instanță poate analiza dacă o decizie luată de o autoritate publică respectă legea. Apărarea contestă solicitarea prin care Marea Britanie încearcă să îi aducă pe Andrew și Tristan Tate din Statele Unite pentru a răspunde acuzațiilor formulate împotriva lor.

Argumentul avocaților este legat de situația juridică a celor doi în România, unde există în continuare proceduri penale în desfășurare.

În martie 2024, o instanță din România a aprobat predarea fraților Tate către Marea Britanie, însă numai după încheierea procedurilor judiciare românești. Andrew Ford susține că o extrădare directă din Statele Unite în Regatul Unit, înainte de finalizarea dosarelor din România, ar putea afecta posibilitatea celor doi de a-și pregăti apărarea. Aceasta este poziția echipei juridice a fraților Tate și nu reprezintă o concluzie stabilită de o instanță.

Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, și Tristan Tate, de 38 de ani, au cetățenie americană și britanică. Cei doi au fost arestați la Miami în luna iulie, după solicitarea Marii Britanii privind extrădarea lor pentru a răspunde unor acuzații care includ viol și facilitarea traficului în scopul exploatării sexuale. Frații Tate neagă acuzațiile.

O instanță federală din Miami a respins recent cererea prin care cei doi solicitau să fie eliberați în perioada în care se desfășoară procedura de extrădare. Judecătoarea Lauren Louis a considerat că există un risc semnificativ de fugă, astfel că Andrew și Tristan Tate rămân în custodie pe durata actualei etape a procedurilor.

Departamentul de Stat al Statelor Unite analizează solicitarea transmisă de autoritățile britanice din perspectiva tratatului de extrădare existent între Washington și Londra.

După această etapă, documentele trebuie să urmeze procedura juridică americană, iar cererea privind extrădarea va fi supusă controlului instanței.

Procedura declanșată în Statele Unite se desfășoară în paralel cu dosarele penale existente în România. Autoritățile române l-au inculpat recent pe Andrew Tate pentru complicitate la trafic de minori și spălare de bani.

Tristan Tate a fost, de asemenea, inculpat pentru complicitate la trafic de minori și spălare de bani. Existența acestor proceduri reprezintă unul dintre principalele argumente folosite acum de avocații britanici ai fraților pentru a contesta demersul privind extrădarea din Statele Unite.

Apărarea amintește că hotărârea luată în România în 2024 prevedea predarea către Marea Britanie după încheierea procedurilor judiciare românești și susține că această ordine ar trebui respectată.

Avocații încearcă astfel, prin procedura de „judicial review”, să obțină verificarea legalității deciziei britanice de a cere extrădarea celor doi direct din Statele Unite.

Situația juridică a lui Andrew și Tristan Tate implică în prezent autorități din trei țări. În România sunt în desfășurare proceduri penale care îi vizează pe cei doi, iar avocații lor susțin că acestea ar trebui finalizate înainte de o eventuală predare către Marea Britanie.

În Statele Unite, frații se află în custodie la Miami în cadrul procedurii declanșate după solicitarea de extrădare.

Marea Britanie încearcă, la rândul său, să obțină predarea celor doi pentru ca aceștia să răspundă acuzațiilor formulate de procurorii britanici.

Demersul de „judicial review” pregătit de avocații lor britanici urmărește acum contestarea solicitării de extrădare din Statele Unite, pe fondul procedurilor penale care continuă în România.