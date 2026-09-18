Calendarul Guvernului Mureșan în Parlament

Lista miniștrilor și programul de guvernare ale premierului desemnat Siegfried Mureșan ar urma să fie depuse luni la Parlament, până cel târziu la ora 14:00, potrivit unor surse politice din PNL. Audierile candidaților pentru funcțiile de ministru sunt programate să se desfășoare ulterior, iar votul de învestitură ar putea avea loc marți după-amiază sau miercuri dimineață.

Negocierile pentru stabilirea formulei noului Executiv continuă înaintea etapelor parlamentare necesare pentru învestirea Cabinetului.

Potrivit planului discutat la nivelul coaliției, programul de guvernare și lista completă a miniștrilor ar urma să ajungă oficial în Parlament în cursul zilei de luni, până la ora 14:00.

După depunerea documentelor, conducerile Camerei Deputaților și Senatului vor stabili programul audierilor candidaților în comisiile parlamentare de specialitate.

Calendarul avut în vedere prevede ca audierile miniștrilor propuși să înceapă chiar luni după-amiază, după transmiterea listei și a programului de guvernare către Parlament.

Procedura ar urma să continue marți, când ar trebui încheiate audierile candidaților pentru portofoliile din viitorul Executiv.

Surse politice din PNL indică și o continuitate importantă în componența Cabinetului. O mare parte dintre miniștrii care au făcut parte din Guvernul condus anterior de Ilie Bolojan ar urma să își păstreze portofoliile și în formula propusă de Siegfried Mureșan.

După încheierea audierilor în comisiile parlamentare, următoarea etapă este votul asupra întregului Cabinet în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului.

Potrivit calendarului indicat de sursele politice, votul pentru învestirea Guvernului condus de Siegfried Mureșan este estimat pentru marți după-amiază.

Dacă procedurile parlamentare nu vor putea fi finalizate în acest interval, votul ar urma să fie organizat cel târziu miercuri dimineață. Pentru a primi votul de încredere al Parlamentului, Cabinetul propus de Siegfried Mureșan trebuie să obțină cel puțin 233 de voturi favorabile.

Constituția prevede că programul de guvernare și lista Guvernului sunt dezbătute în ședință comună de Camera Deputaților și Senat, iar încrederea este acordată prin votul majorității deputaților și senatorilor.