Hackerii cer 3 milioane de dolari după furtul datelor Revolut

Datele a aproximativ 680 de clienți europeni ai Revolut au fost afectate într-un incident investigat acum de procurorii din Reggio Calabria, Italia. O grupare de hackeri cere 3 milioane de dolari pentru informațiile pe care susține că le deține și amenință că le va vinde altor organizații criminale dacă plata nu este făcută, relatează Euronews.

Cazul pornește de la folosirea unui cont instituțional asociat prefecturii din Reggio Calabria, prin intermediul căruia atacatorii ar fi solicitat informații despre clienții băncii digitale.

Gruparea care și-a asumat atacul folosește online numele „iamnotavillain”, potrivit informațiilor obținute de Financial Times. Hackerii au publicat pe un site de pe dark web o cerere de răscumpărare în valoare de 3 milioane de dolari, echivalentul a aproximativ 2,61 milioane de euro.

Mesajul adresat Revolut conține și o amenințare explicită: „6.000 XMR / 3.000.000 $… altfel toate datele vor fi vândute și veți avea mâinile pătate de sânge”.

XMR este simbolul criptomonedei Monero, ale cărei tranzacții sunt concepute astfel încât să ofere un nivel ridicat de confidențialitate și care este utilizată frecvent de infractorii cibernetici. Hackerii susțin că, în lipsa plății în următoarele 24 de ore, informațiile obținute vor fi vândute altor organizații criminale.

Potrivit atacatorilor, volumul total al informațiilor pe care le-ar deține ajunge la aproximativ 147 GB. Gruparea afirmă că printre documentele obținute se află date din pașapoarte, informații din permise de conducere, alte documente de identitate și fotografii ale clienților.

Financial Times a primit din partea hackerilor și o înregistrare de ecran de aproximativ 60 de secunde. În imagini, o persoană neidentificată pare să navigheze printr-o colecție de documente despre care gruparea susține că provin de la Revolut.

Autenticitatea tuturor fișierelor prezentate de atacatori și dimensiunea exactă a informațiilor compromise sunt în continuare verificate. Potrivit informațiilor din anchetă, atacatorii ar fi folosit un sistem de e-mail al guvernului italian pentru a se prezenta drept reprezentanți ai forțelor de ordine și pentru a solicita, timp de mai multe luni, informații referitoare la anumite conturi Revolut.

Gruparea susține că persoanele vizate au fost alese în urma unei analize blockchain și că au fost urmărite în special conturile care dețineau cantități mari de criptomonede.

Parchetul din Reggio Calabria a deschis o anchetă în acest caz. La investigație participă și structurile italiene specializate în combaterea criminalității organizate și a criminalității informatice.

Una dintre infracțiunile analizate de procurori este intruziunea într-un sistem informatic de interes public.

Ancheta se concentrează asupra unui cont de e-mail instituțional asociat prefecturii din Reggio Calabria. Autoritățile verifică dacă acel cont a fost compromis direct sau dacă atacatorii au reușit să îl cloneze.

O altă direcție a investigației urmărește să stabilească dacă hackerii au pătruns într-un sistem informatic al prefecturii sau dacă accesul s-a produs printr-un sistem al Ministerului italian de Interne.

Primele verificări efectuate de polițiștii specializați în criminalitate informatică indică faptul că operațiunea ar fi fost pregătită și desfășurată timp de mai multe luni.

Anchetatorii consideră că mecanismul folosit a fost unul sofisticat, însă nu au stabilit încă în totalitate modalitatea prin care atacatorii au obținut acces la informații. Autoritățile verifică și dacă incidentul s-a limitat la datele legate de Revolut sau dacă au fost afectate și alte instituții publice.

În paralel cu ancheta penală, autoritatea italiană pentru protecția datelor a început propriile verificări pentru a stabili dacă incidentul a produs încălcări ale securității informațiilor personale.Instituția le-a cerut responsabililor cu protecția datelor să analizeze rapid eventualele vulnerabilități și să informeze autoritatea în situația în care sunt identificate probleme.

Autoritatea italiană a intrat în contact și cu instituția omoloagă din Lituania, unde Revolut are sediul social, pentru schimb de informații și coordonarea verificărilor.

Revolut a confirmat că datele a aproximativ 680 de clienți europeni au fost afectate în incident. Compania a transmis însă că banii aflați în conturile clienților nu au fost atinși.

Ancheta trebuie să stabilească modul exact în care informațiile au ajuns la atacatori, ce date au fost accesate și dacă operațiunea a afectat și alte instituții.

Rămâne, de asemenea, de verificat dacă gruparea „iamnotavillain” deține într-adevăr toate cele aproximativ 147 GB de informații despre care vorbește și dacă documentele prezentate provin integral din datele obținute în cazul Revolut.

Investigațiile continuă atât la nivel penal, cât și în ceea ce privește protecția datelor personale.