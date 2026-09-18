Cifra de aproximativ 2,2 milioane de pensii menționată în raportul Curții de Conturi reprezintă o estimare obținută prin extrapolare statistică și nu înseamnă că toate aceste dosare au fost verificate individual și găsite cu erori, a precizat Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Instituția a anunțat că va verifica situațiile semnalate în urma auditului și va aplica măsurile prevăzute de lege acolo unde eventualele diferențe vor fi confirmate.

Raportul Curții de Conturi privind situațiile financiare ale CNPP pentru anul 2024 a indicat diferențe estimate în urma verificării unor eșantioane din baza de date a instituției. Pentru anumite aspecte, auditorii au verificat în detaliu un număr de cazuri, iar rezultatele obținute au fost utilizate ulterior pentru estimări la nivelul întregului volum analizat.

Potrivit datelor din raport, Curtea de Conturi a estimat că aproximativ 2,2 milioane de cazuri ar fi avut drepturi de pensie subevaluate, cu un impact financiar estimat la peste 230 de milioane de lei. În același timp, pentru 574.060 de cazuri a fost estimată o supraevaluare a drepturilor, cu un impact de peste 71 de milioane de lei.

CNPP a transmis că aceste cifre nu reprezintă rezultatul unei verificări individuale a tuturor dosarelor:

„O valoare estimată prin extrapolare statistică nu înseamnă că toate dosarele la care aceasta se referă au fost verificate individual și constatate ca fiind calculate greșit. În mod similar, valorile estimate prin extrapolare nu reprezintă, prin ele însele, sume stabilite individual pentru fiecare beneficiar”.

CNPP a explicat că existența unei diferențe de drepturi și valoarea acesteia pot fi stabilite numai prin verificarea dosarului individual și a documentelor care au stat la baza stabilirii sau recalculării pensiei.

Casa Națională de Pensii a anunțat că va analiza situațiile punctuale indicate de auditorii publici externi. În cazurile în care verificările vor confirma diferențe, instituția va aplica măsurile prevăzute de lege.

Acestea pot presupune recuperarea unor sume plătite necuvenit, dar și acordarea diferențelor de drepturi în situațiile în care beneficiarilor li s-au stabilit sau plătit sume mai mici decât cele cuvenite.

CNPP a pus constatările în contextul procesului amplu de recalculare a pensiilor, desfășurat într-un interval relativ scurt și după intrarea în vigoare a unui nou cadru legislativ.

Procesul a presupus analizarea și prelucrarea unui volum foarte mare de date și documente și a implicat personalul CNPP și al caselor teritoriale de pensii.

Instituția a arătat că, într-un proces administrativ de asemenea amploare și complexitate, pot apărea situații punctuale care necesită verificare și corectare. CNPP a precizat însă că existența unor astfel de cazuri nu poate fi generalizată fără verificarea individuală a dosarelor.

Casa Națională de Pensii Publice a mai anunțat că va analiza constatările Curții de Conturi și va verifica situațiile în care au fost semnalate posibile diferențe.

„CNPP tratează cu maximă seriozitate constatările Curții de Conturi și va verifica toate situațiile semnalate, astfel încât eventualele diferențe de drepturi să fie identificate și soluționate potrivit legii. Fiecare situație în care se va confirma existența unei diferențe va fi soluționată potrivit legislației, iar obiectivul este stabilirea și plata corectă a drepturilor de pensie”.