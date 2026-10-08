Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a respins acuzațiile de trădare formulate după întâlnirea sa cu ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle. Liderul social-democrat a afirmat că discuțiile au vizat Coridorul Vertical de Gaze și a criticat acuzațiile privind presupuse fapte de corupție, susținând că acestea ar putea afecta parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite.

Președintele PSD a afirmat că întrevederea cu Kimberly Guilfoyle a vizat Coridorul Vertical de Gaze, proiect prin care România ar putea deveni un punct important pentru transportul gazelor naturale în regiune.

„Eu știu că n-am făcut trădare de țară. Cum să fac trădare de țară? Eu am vorbit acolo cu un oficial american despre ceva ce se vorbește în România cred că de peste 10 ani”, a declarat Grindeanu.

Liderul social-democrat a explicat că nu a purtat negocieri privind cantitățile de gaze și nici nu a discutat încheierea unor contracte comerciale. Potrivit acestuia, asemenea atribuții nu intră în responsabilitatea sa. Sorin Grindeanu a susținut că subiectul întâlnirii a fost dezvoltarea unui proiect energetic pe care România îl urmărește de mai mulți ani.

„Eu n-am vorbit despre cantități de gaze, nu e treaba mea să fac contracte de așa ceva. Ci am vorbit despre un proiect strategic care ar transforma România în final și nu l-am descoperit eu. E un lucru sau un deziderat pe care noi ni-l propunem de mult”, a spus acesta.

Președintele PSD a criticat modul în care au fost prezentate public acuzațiile referitoare la întâlnirea cu ambasadoarea americană. Acesta a susținut că problema depășește situația sa personală, întrucât afirmațiile privind presupuse acte de corupție implică și un reprezentant oficial al Statelor Unite. Sorin Grindeanu a făcut referire inclusiv la acuzațiile potrivit cărora Kimberly Guilfoyle i-ar fi oferit mită lui și lui Bogdan Ivan pentru a influența anumite decizii.

„Problema nu este legată de mine, fiindcă n-am nicio problemă, n-am nimic de ascuns, n-am trădat, din contră. Problema este cum ne privesc alții când văd că un oficial al statului lor, pentru că un ambasador este un oficial, este făcut mafiot, sau cum am văzut, și că îmi dă mie șpagă, acel oficial al statului american îmi dă mie șpagă și lui Bogdan Ivan ca să facem diverse lucruri. Este incredibil așa ceva”, a afirmat Grindeanu.

Liderul PSD a insistat asupra consecințelor pe care asemenea acuzații le-ar putea avea pentru relațiile dintre București și Washington. În opinia sa, conflictele politice interne nu ar trebui să pună în pericol parteneriatele externe construite de România după 1989.

„Repet, nu de mine este vorba. Aici e vorba de modul în care înțeleg să facă unii politică și să pună în pericol parteneriate strategice pentru care generații de politicieni post-revoluție s-au luptat”, a adăugat el.

Controversa a apărut după ce deputatul USR Alexandru Dimitriu a anunțat, pe 26 septembrie, că a formulat plângeri penale împotriva președintelui PSD, Sorin Grindeanu, a liderului AUR, George Simion, și a lui Bogdan Ivan.

Parlamentarul i-a acuzat pe cei trei de „trădare” și de presupuse acțiuni care ar fi avut drept obiectiv „subminarea economică a României”.

Plângerile au fost formulate în contextul informațiilor apărute în presa americană cu privire la o posibilă implicare a Statelor Unite în schimbarea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Acuzațiile formulate de deputatul USR reprezintă susținerile acestuia și nu stabilesc existența unor infracțiuni.

Scandalul politic a început după publicarea unui articol în The Wall Street Journal, care a prezentat informații despre declarații atribuite ambasadoarei Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle. Potrivit publicației americane, diplomatul ar fi sugerat, în cadrul unei cine organizate la Atena, că Washingtonul ar fi avut un rol în căderea Guvernului Bolojan.

Relatarea a provocat reacții pe scena politică din România și a fost urmată de formularea plângerilor penale anunțate de Alexandru Dimitriu.

Sorin Grindeanu a respins însă interpretările potrivit cărora întâlnirea sa cu reprezentantul diplomatic american ar fi avut legătură cu acțiuni împotriva statului român.

Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu Kimberly Guilfoyle la București, pe 31 martie 2026. La întrevedere au participat și Bogdan Ivan, alături de alți oficiali. Potrivit explicațiilor oferite de liderul PSD, discuțiile s-au concentrat asupra Coridorului Vertical de Gaze, proiect care urmărește facilitarea transportului gazelor naturale din Grecia către alte state europene.

Printre țările care ar urma să beneficieze de această infrastructură se numără România și Ucraina.

Grindeanu a susținut că proiectul are o importanță strategică pentru România și că dezvoltarea acestuia reprezintă un obiectiv urmărit de autoritățile române de mai mulți ani.

Președintele PSD a negat că în cadrul întâlnirii ar fi negociat volume de gaze sau contracte comerciale.

Întâlnirea dintre Sorin Grindeanu și Kimberly Guilfoyle a avut loc cu aproximativ o lună înaintea demiterii Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Executivul a fost înlăturat de la putere pe 5 mai 2026, în urma adoptării unei moțiuni de cenzură inițiate de PSD și AUR. Ulterior, relatarea The Wall Street Journal referitoare la afirmațiile atribuite ambasadoarei americane a readus în discuție împrejurările politice care au precedat căderea Guvernului.

În acest context au fost formulate și plângerile penale împotriva lui Sorin Grindeanu, George Simion și Bogdan Ivan.

Liderul PSD a negat orice implicare în acțiuni de trădare și a susținut că întrevederea cu diplomatul american a avut exclusiv un obiectiv legat de dezvoltarea unui proiect energetic regional.