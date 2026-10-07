Marco Rubio, în Grecia: Ambasadoarea noastră a fost puternică

Secretarul de stat american Marco Rubio a lăudat-o public, miercuri, 7 octombrie, pe ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, după ce mai mulți senatori Democrați au cerut investigații despre presupusa sa conduită diplomatică nepotrivită, potrivit Reuters

Declarațiile au fost făcute la Atena, în timpul vizitei oficiale a lui Rubio, în cadrul căreia Washingtonul și Atena au anunțat și un nou program de cooperare în domeniul securității și combaterii terorismului.

Controversa are la bază acuzații potrivit cărora Guilfoyle ar fi amenințat că Statele Unite și-ar putea folosi influența pentru a submina guvernul Greciei, afirmații infirmate de oficialii greci. Întrebat dacă presupusul comportament al ambasadoarei este conform cu normele de etică ale Departamentului de Stat, Rubio nu a intrat în detaliile acuzațiilor, dar i-a transmis sprijinul public.

Marco Rubio a fost întrebat despre situația ambasadoarei în timpul declarațiilor comune cu ministrul grec de Externe, George Gerapetritis.

„Este suficient să spun că ambasada noastră de aici face o treabă excelentă. Ambasadoarea noastră a fost o ambasadoare puternică aici”, a declarat Rubio, potrivit Reuters.

Secretarul de stat nu a oferit alte detalii despre acuzațiile formulate la adresa lui Guilfoyle și nu a indicat că Departamentul de Stat ar pregăti o măsură împotriva acesteia.

Declarația sa vine într-un moment în care relația dintre Washington și Atena se află în centrul discuțiilor privind securitatea regională, apărarea și cooperarea în domeniul combaterii terorismului.

În timpul vizitei la Atena, Rubio a anunțat un memorandum de înțelegere prin care Statele Unite și Grecia vor consolida cooperarea dintre instituțiile lor de aplicare a legii.

Programul urmărește să îmbunătățească schimbul de informații în domeniul combaterii terorismului și să faciliteze cooperarea între autoritățile americane și cele elene în fața unor amenințări comune.

Rubio a descris Grecia drept un „aliat NATO puternic și model” și a subliniat importanța strategică a țării pentru securitatea regională. Potrivit oficialului american, Grecia este expusă în mod special unor riscuri asociate migrației în masă și traficului de persoane.

Atena are, de altfel, o poziție importantă în arhitectura de securitate a NATO din estul Mediteranei. Grecia pune la dispoziția aliaților facilități militare strategice și conduce, în cadrul Uniunii Europene, o misiune maritimă destinată protejării transportului comercial în Marea Roșie.

Discuțiile de la Atena au vizat și situația din Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transporturile energetice internaționale.

Ministrul grec de Externe, George Gerapetritis, a declarat că Grecia este pregătită să coopereze cu Statele Unite și să ofere sprijin maritim în zonă, dacă va exista un proces de pace viabil. Reuters

Poziția Atenei are o importanță suplimentară prin prisma rolului pe care transportul maritim îl are pentru economia Greciei și a intereselor sale în ceea ce privește securitatea rutelor comerciale internaționale.

Vizita secretarului de stat american la Atena face parte dintr-un turneu european desfășurat în perioada 5-8 octombrie, care mai include Islanda și Portugalia. În Grecia, Rubio conduce delegația americană la cea de-a șasea sesiune a Dialogului Strategic SUA-Grecia, dedicat unor teme precum apărarea, energia și securitatea regională.

În acest context, disputa privind conduita lui Kimberly Guilfoyle reprezintă o problemă distinctă de agenda strategică a celor două guverne. Rubio a ales să transmită public sprijin pentru ambasadoare, în timp ce preocupările exprimate de senatori americani rămân legate de acuzațiile privind modul în care aceasta și-ar fi exercitat rolul diplomatic.