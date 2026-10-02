Ministrul Energiei din Grecia contrazice afirmațiile WSJ și FT

Ministrul Energiei din Grecia, Stavros Papastavrou, a respins vineri informațiile publicate pe surse de WSJ și Financial Times potrivit cărora oficiali americani ar fi amenințat Grecia cu consecințe politice în timpul unei cine organizate la Atena, în luna martie.

Oficialul elen a declarat în Parlamentul de la Atena că nu a existat nicio presiune asupra guvernului Greciei pentru a adopta anumite politici.

„Nu a existat niciodată vreo presiune sau amenințare la adresa țării noastre pentru a întreprinde vreo acțiune și nici nu ar fi de tolerat vreodată așa ceva”, a afirmat Papastavrou, răspunzând unei întrebări adresate de deputatul de opoziție Alexandros Kazamias, din partidul Calea Libertății.

Întrebarea parlamentarului a avut la bază un articol publicat de The Wall Street Journal despre o cină desfășurată în martie la Atena, la care au participat ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, și oficiali eleni.

Potrivit relatării WSJ, Guilfoyle ar fi amenințat că Statele Unite ar putea provoca în Grecia un rezultat politic similar celui din România, unde guvernul de centru-dreapta era atunci afectat de fracturi în cadrul coaliției. Informația nu a fost confirmată de autoritățile elene.

Papastavrou nu a comentat direct detaliile relatării publicației americane, ci a evidențiat relațiile dintre Grecia și Statele Unite, despre care a spus că se află la un nivel istoric ridicat și se bazează pe respect reciproc.

Ministrul a indicat în special cooperarea din sectorul energetic, inclusiv proiectele de explorare planificate de companiile americane Chevron și ExxonMobil.

„Responsabilitatea mea nu este să comentez articolele, ci să apăr interesul național”, a declarat Papastavrou. El a adăugat că, într-un asemenea cadru de cooperare între cele două țări, „nu ar putea exista o astfel de amenințare”.

Partidele de opoziție din Grecia au cerut guvernului clarificări privind informațiile referitoare la presupusa intervenție a ambasadoarei americane. Potrivit Politico, opoziția a întrebat inclusiv dacă Guilfoyle ar fi făcut presiuni asupra ministrului Energiei pentru ca Grecia să se alinieze politicilor energetice ale SUA.

Până în prezent, guvernul de la Atena formulase doar o negare oficială prin intermediul purtătorului său de cuvânt.