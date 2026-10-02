Doi frați din Louisiana, Abdel Adhami și Omar Adhami, au fost arestați și sunt acuzați că au trimis bani către o rețea despre care procurorii susțin că finanța gruparea teroristă Hamas sub aparența unor campanii de ajutor umanitar pentru populația din Gaza, potrivit New York Post.

Cazul a devenit public după desecretizarea unor documente federale la sfârșitul lunii septembrie, iar ancheta a beneficiat și de implicarea unui ofițer sub acoperire al Departamentului de Poliție din New York (NYPD).

Potrivit documentelor judiciare, rețeaua coordonată de Saleem Alzaq ar fi strâns cel puțin 1,7 milioane de dolari începând din 2020, bani prezentați donatorilor drept ajutor pentru palestinieni.

Procurorii susțin că o parte din fonduri ar fi fost direcționată către Hamas. Frații Adhami sunt acuzați separat că au transferat zeci de mii de dolari către Alzaq și persoane asociate acestuia.

Anchetatorii americani susțin că Abdel Adhami a folosit mai multe conturi de Snapchat pentru a distribui materiale de propagandă ale Hamas și pentru a solicita donații. El și-ar fi direcționat urmăritorii către un cont de Telegram prin intermediul căruia erau promovate campaniile de strângere de fonduri.

Documentele citate de presa americană arată că solicitările de bani erau prezentate ca sprijin pentru persoane vulnerabile din Gaza. În cazul lui Alzaq, procurorii susțin însă că aceste campanii au fost folosite pentru a obține fonduri destinate Hamas.

Potrivit unei plângeri penale, Abdel Adhami ar fi transferat aproape 35.000 de dolari către un cont PayPal și aproximativ 46.600 de dolari către un alt cont între noiembrie 2023 și iunie 2025. Alte documente indică transferuri suplimentare, iar suma totală atribuită lui Abdel în relatările despre dosar depășește 83.000 de dolari.

În cazul lui Omar Adhami, autoritățile susțin că acesta ar fi trimis aproximativ 6.000 de dolari. Detaliile privind transferurile diferă în funcție de perioada analizată în documentele judiciare, însă anchetatorii susțin că banii au ajuns la Alzaq sau la persoane asociate rețelei.

Anchetatorii susțin că persoanele implicate au folosit și termeni conveniți pentru a evita referirile directe la bani sau la activitatea Hamas.

Unul dintre termenii menționați în documentele judiciare este „bread”, adică „pâine” în limba engleză. Potrivit plângerii, cuvântul ar fi fost folosit în conversații pentru a desemna bani sau membri ai grupării.

Într-un mesaj atribuit lui Saleem Alzaq, acesta îi transmite lui Abdel Adhami că „unii dintre ei au primit pâinea, mulțumită lui Dumnezeu”, formulare pe care anchetatorii au interpretat-o în contextul transferurilor de bani.

Cazul este încă în faza judiciară, iar aceste afirmații reprezintă acuzațiile procurorilor și ale anchetatorilor.

Un element important al investigației îl reprezintă contactul dintre Alzaq și un ofițer sub acoperire al NYPD.

Potrivit documentelor, în noiembrie 2025, Alzaq a contactat pe Snapchat un investigator care utiliza identitatea „Hussain”. Ulterior, Alzaq i-ar fi indicat ofițerului să ia legătura cu Abdel Adhami pentru a discuta modalitatea de transfer a fondurilor.

În documentele judiciare este redată afirmația atribuită lui Alzaq: „Sună-l și ajunge la o înțelegere cu el și vezi care este cea mai bună metodă, cum să transferi, cum să trimiți banii. Acest tânăr îmi transferă bani lunar.”

Nu rezultă din documentele publice că investigatorul sub acoperire ar fi transferat efectiv bani către Abdel Adhami.

Investigația NYPD a contribuit la identificarea conexiunilor dintre persoanele implicate, iar cazul a fost apoi dezvoltat împreună cu autoritățile federale americane.

Abdel și Omar Adhami sunt acuzați de furnizarea de sprijin material unei organizații teroriste străine și fraudă electronică. În cazul lui Abdel apar și acuzații suplimentare legate de spălarea banilor, potrivit relatărilor despre documentele judiciare.

Saleem Alzaq a fost inculpat separat în New York. El este acuzat, printre altele, de conspirație pentru furnizarea de sprijin material unei organizații teroriste străine, încălcarea legislației americane privind sancțiunile economice internaționale, spălarea banilor și conspirație pentru fraudarea Statelor Unite.

NYPD a transmis că ancheta sa a contribuit la identificarea unei rețele financiare internaționale despre care autoritățile susțin că ar fi direcționat peste 2 milioane de dolari către Hamas. Cifra este mai mare decât suma de 1,7 milioane de dolari menționată în documentele referitoare la campaniile atribuite lui Alzaq, ceea ce indică faptul că autoritățile se referă la un volum financiar mai larg al investigației.

Abdel și Omar Adhami au fost arestați în Louisiana în septembrie 2026, iar documentele care descriu acuzațiile au fost ulterior desecretizate. Potrivit relatărilor disponibile, frații nu au pledat încă în aceste dosare.

În sistemul federal american, acuzațiile formulate într-o plângere penală sau într-un act de inculpare trebuie demonstrate în instanță. Până la o eventuală condamnare, cei doi beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Cazul evidențiază modul în care platformele de socializare și serviciile de transfer financiar pot apărea în anchete privind finanțarea organizațiilor teroriste. Investigația este în desfășurare, iar procedurile judiciare urmează să stabilească responsabilitatea penală a persoanelor acuzate.