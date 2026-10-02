Un judecător din Massachusetts a respins joi, 1 octombrie, cererea avocaților lui Lindsay Clancy de a o declara nevinovată de uciderea celor trei copii ai săi, apreciind că procurorii au prezentat suficiente probe pentru ca un juriu să poată stabili existența răspunderii penale, potrivit Reuters. Decizia vine după ce primul proces s-a încheiat fără verdict, în urma blocajului juriului.

Clancy, în vârstă de 36 de ani, este acuzată că și-a ucis copiii în ianuarie 2023, în locuința familiei din Duxbury, Massachusetts. Cora, în vârstă de 5 ani, Dawson, de 3 ani, și Callan, de numai 8 luni, au fost găsiți morți după ce au fost strangulați cu benzi de exerciții. Cazul este urmărit îndeaproape deoarece apărarea susține că femeia suferea de psihoză postpartum și nu era responsabilă penal pentru acțiunile sale.

Judecătorul William Sullivan, de la Plymouth Superior Court, a stabilit că probele prezentate în timpul procesului erau suficiente pentru ca un juriu să poată ajunge la o concluzie privind acuzațiile de crimă.

În decizia sa scrisă, Sullivan a arătat că experții chemați de procurori au considerat că Lindsay Clancy avea capacitatea de a înțelege caracterul ilegal sau greșit al faptelor sale. Apărarea a prezentat, la rândul său, experți care au susținut o concluzie diferită.

Judecătorul a precizat că evaluarea și cântărirea acestor opinii aparține juriului. Faptul că experții apărării au contestat concluziile procurorilor nu înseamnă că probele prezentate de acuzare erau insuficiente pentru ca procesul să ajungă la un verdict.

Primul proces, care a durat aproximativ șase săptămâni, s-a încheiat pe 4 septembrie cu un mistrial, după ce cei 12 jurați nu au reușit să ajungă la un verdict unanim.

Miza principală a procesului nu a fost dacă cei trei copii au murit în urma strangulării. Apărarea a susținut că Lindsay Clancy nu trebuie considerată responsabilă penal deoarece, la momentul faptelor, ar fi suferit de o formă severă de boală mintală, identificată drept psihoză postpartum.

În Massachusetts, această apărare este formulată juridic drept lipsă a responsabilității penale. Un verdict în acest sens nu echivalează cu o simplă achitare fără alte consecințe: persoana poate fi internată într-un spital psihiatric de stat pentru evaluare, iar măsura este supusă ulterior controlului instanței.

Avocații lui Clancy au încercat să convingă instanța că procurorii nu au demonstrat în mod suficient că ea este persoana responsabilă penal pentru moartea copiilor.

În același timp, apărarea a susținut că probele medicale și mărturiile experților indică faptul că femeia se afla într-o stare de psihoză postpartum în momentul tragediei. Această argumentație a fost centrală și în primul proces.

După încheierea procesului, mai mulți jurați au vorbit public despre deliberări. Potrivit declarațiilor lor relatate de Reuters, cu excepția unui singur jurat, ceilalți erau pregătiți să voteze pentru un verdict de nevinovăție pe motiv de lipsă a responsabilității penale. Blocajul a împiedicat însă pronunțarea unui verdict.

Decizia de joi nu stabilește că Lindsay Clancy este vinovată și nici nu reprezintă un verdict privind responsabilitatea sa penală. Ea înseamnă că dosarul nu poate fi închis pe motiv că procurorii nu ar fi prezentat suficiente probe pentru ca acuzațiile să fie analizate de un juriu.

Procurorul districtual din Plymouth County, Timothy Cruz, nu a anunțat încă dacă va solicita oficial un nou proces. O audiere este programată pentru 2 noiembrie, când instanța urmează să analizeze mai multe solicitări ale ambelor părți și să discute calendarul procedurii.

Avocatul lui Clancy, Kevin Reddington, nu a oferit imediat un comentariu după decizia judecătorului, potrivit Reuters. Dacă va fi găsită vinovată de acuzațiile de crimă de gradul întâi, Clancy riscă în Massachusetts o condamnare la închisoare pe viață.

Respingerea cererii de nevinovăție lasă deschisă posibilitatea unui nou proces, însă nu înseamnă automat că acesta va avea loc. Procurorii trebuie să decidă dacă vor continua urmărirea penală, în timp ce apărarea mai are cereri de soluționat de instanță.

Următoarea etapă importantă este audierea din 2 noiembrie, când părțile vor reveni în fața judecătorului William Sullivan. Până atunci, cazul rămâne fără un verdict definitiv privind responsabilitatea penală a lui Lindsay Clancy.