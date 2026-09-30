Avocatul lui Lindsay Clancy i-a cerut judecătorului să o achite și să închidă cazul fără un nou proces, la câteva săptămâni după ce juriul nu a reușit să ajungă la un verdict privind uciderea celor trei copii ai femeii, potrivit agenției Reuters.

În paralel, noi detalii despre deliberările juraților au scos la iveală un episod neobișnuit: unul dintre membrii juriului ar fi folosit chiar banda elastică prezentată ca probă pentru a reproduce, în fața colegilor, mecanismul strangulării copiilor.

Audierea de la 29 septembrie 2026 a deschis o nouă etapă în cazul care a început în ianuarie 2023, când Cora, în vârstă de 5 ani, Dawson, de 3 ani, și Callan, de numai 8 luni, au fost găsiți morți în locuința familiei din Duxbury, Massachusetts.

Clancy nu contestă faptul că și-a ucis copiii, însă apărarea a susținut pe parcursul procesului că femeia suferea de psihoză postpartum și nu putea fi considerată responsabilă penal pentru acțiunile sale.

La 4 septembrie, după aproximativ 38 de ore de deliberări, juriul s-a blocat la 11-1. Unsprezece membri susțineau achitarea lui Clancy pe motiv de lipsă a responsabilității penale, în timp ce un singur jurat a refuzat să se alăture poziției majoritare, potrivit ABC News. Judecătorul William Sullivan a declarat mistrial, ceea ce înseamnă că procesul s-a încheiat fără un verdict unanim.

La audierea de marți, 29 septembrie, avocatul Kevin Reddington a adoptat o poziție juridică diferită față de strategia centrală prezentată în timpul procesului.

Reddington a susținut că procurorii nu au prezentat suficiente dovezi pentru a demonstra acuzațiile împotriva clientei sale și i-a cerut judecătorului să dispună achitarea, astfel încât cazul să nu ajungă la un al doilea proces.

„Acest întreg caz se bazează pe speculații”, a afirmat avocatul, potrivit relatărilor despre audiere.

Procurorul Shannan Buckingham a respins argumentul apărării și a susținut că probele prezentate în proces sunt suficiente. Judecătorul nu a pronunțat o decizie definitivă la audierea din 29 septembrie.

O nouă audiere este programată pentru 2 noiembrie, când instanța urmează să analizeze în continuare situația procesului și eventualitatea unui nou proces.

Reuters relatează că procurorii nu au anunțat încă dacă vor solicita rejudecarea cazului sau dacă vor lua în calcul o altă soluție juridică.

În timp ce avocații se pregătesc pentru următoarea etapă juridică, un episod din sala de deliberări a atras atenția prin caracterul său neobișnuit.

Nick Dargie, unul dintre cei 12 jurați, a povestit pentru ABC News ce s-ar fi întâmplat în timpul deliberărilor. Potrivit relatării sale, juratul care a rămas în minoritate a scos dintr-o pungă una dintre benzile elastice de exerciții folosite ca probă în proces.

Bărbatul ar fi luat apoi o sticlă goală de apă, ar fi legat banda în jurul acesteia și ar fi tras de bandă, într-o aparentă încercare de a reproduce mecanismul prin care copiii ar fi fost strangulați.

„Am fost pur și simplu șocat că a făcut asta”, a relatat Dargie pentru ABC News.

Juratul ar fi fost întrebat de Dargie de ce recurgea la demonstrație. Potrivit acestuia, i-ar fi răspuns în contextul discuțiilor despre probe.

Dargie a spus că i-a transmis colegului său că jurații nu trebuiau să „se joace de-a detectivii”, ci să analizeze probele și instrucțiunile primite de la judecător.

ABC News a relatat că banda utilizată în demonstrație era una dintre probele prezentate efectiv în proces, nu o replică pregătită special pentru deliberări.

Potrivit lui Dargie, problema nu a fost simplul fapt că un jurat avea o opinie diferită.

Într-un proces penal, membrii juriului pot ajunge la concluzii diferite, iar lipsa unanimității poate conduce la un juriu blocat. Tocmai acest lucru s-a întâmplat în cazul Clancy.

Dargie a spus însă că, în timpul deliberărilor, i-a cerut de mai multe ori juratului din minoritate să indice probe sau mărturii care să susțină argumentele sale.

Potrivit lui Dargie, acesta nu ar fi putut indica o anumită probă care să explice poziția pe care o susținea.

„Au fost mai multe momente în care i-am cerut să ne arate dovezi sau să descrie mărturia unui martor care să susțină ceea ce spunea, iar el nu a putut”, a declarat Dargie pentru ABC News.

Juratul a rămas astfel singurul membru al grupului care nu a susținut achitarea lui Clancy pe motiv de lipsă a responsabilității penale. După aproximativ șapte zile de deliberări, blocajul a făcut imposibil un verdict unanim.

Dargie a relatat și un alt aspect al comportamentului juratului.

Potrivit acestuia, bărbatul ar fi petrecut uneori timp derulând conținut pe telefon în timpul deliberărilor și nu s-ar fi implicat în discuțiile purtate de ceilalți membri ai juriului.

Afirmațiile au devenit ulterior relevante pentru apărare. Avocatul Kevin Reddington a cerut instanței să investigheze conduita juratului și să verifice dacă acesta a folosit telefonul în perioada deliberărilor.

În Massachusetts, utilizarea telefonului de către jurați în timpul deliberărilor este interzisă. Apărarea a solicitat inclusiv verificarea unor date privind apelurile și mesajele care ar fi putut fi efectuate în intervalul în care juriul trebuia să delibereze.

Curtea urmează să stabilească dacă aceste acuzații justifică examinarea suplimentară a conduitei juratului.

Juratul care a împiedicat verdictul unanim a fost identificat ulterior în relatările publice drept Michael Desronvil.

Potrivit relatărilor publicate după proces, acesta a susținut că nu avea îndoieli cu privire la poziția sa în timpul deliberărilor. Afirmația este importantă deoarece ceilalți jurați au descris situația diferit, susținând că acesta ar fi exprimat existența unor îndoieli, dar a refuzat totuși să voteze pentru achitarea pe motiv de lipsă a responsabilității penale.

ABC News a relatat ulterior că Desronvil a declarat că „nu a avut nicio îndoială” în timpul deliberărilor. El nu a prezentat însă public aceeași versiune a episodului în care, potrivit lui Dargie, a fost folosită banda elastică.

Prin urmare, relatarea despre demonstrația cu banda provine în principal de la un alt membru al juriului și nu reprezintă o constatare făcută de judecător că juratul ar fi încălcat regulile deliberării.

Lindsay Clancy a fost acuzată de uciderea celor trei copii ai săi în locuința familiei din Duxbury, în ianuarie 2023. Procurorii au susținut în timpul procesului că femeia știa ce face, în timp ce apărarea a argumentat că suferea de psihoză postpartum și nu avea responsabilitatea penală necesară pentru a fi condamnată.

Clancy a încercat să se sinucidă după moartea copiilor, sărind de la o fereastră a locuinței. A supraviețuit, dar a rămas cu paralizie severă.

Procesul, care a durat aproape șase săptămâni, s-a încheiat fără verdict pe 4 septembrie 2026. Reuters a relatat că dezbaterea din instanță s-a concentrat în mare măsură asupra stării psihice a lui Clancy și asupra întrebării dacă aceasta putea fi considerată responsabilă penal în momentul uciderii copiilor.

După mistrial, apărarea a încercat să obțină închiderea cazului fără rejudecare. La audierea din 29 septembrie, Reddington a susținut inclusiv că anchetatorii nu au prezentat suficiente dovezi pentru a demonstra acuzațiile.

Procurorii au respins această interpretare și au susținut că există suficiente probe pentru continuarea cazului. Judecătorul William Sullivan nu a tranșat disputa la audierea respectivă.

Episodul din camera de deliberări este relevant deoarece apărarea încearcă să folosească informațiile despre comportamentul juratului pentru a contesta modul în care s-a ajuns la mistrial.

Totuși, declarațiile unui jurat despre discuțiile purtate în spatele ușilor închise nu echivalează cu o constatare judecătorească. În plus, există reguli stricte privind modul în care conduita juraților poate fi examinată după încheierea unui proces.

În acest moment, cazul nu are un verdict. Nu există nici o hotărâre definitivă prin care Lindsay Clancy să fie declarată vinovată sau nevinovată.

Următoarea etapă importantă este audierea programată pentru 2 noiembrie. Până atunci, instanța trebuie să decidă cum va continua dosarul, în timp ce procurorii și apărarea își susțin pozițiile opuse.