Actrița americană Camryn Manheim a stârnit reacții pe rețelele sociale după ce a glumit, în timpul galei anuale a Human Rights Campaign, că și-ar fi dorit ca fiul său să fie gay, potrivit Fox News.

Manheim a făcut declarațiile duminică, 27 septembrie, la National Dinner al organizației, unde a prezentat premiul Ally for Equality Award actriței Marcia Gay Harden.

În discursul său, Manheim a vorbit despre relația dintre Harden și cei trei copii ai acesteia, despre care a spus că fac parte din comunitatea LGBTQ+.

Actrița a făcut apoi o comparație cu propriul fiu, Milo Manheim, în vârstă de 25 de ani, cunoscut pentru rolul lui Zed din franciza Disney „Zombies”.

Manheim a spus că o „irită” faptul că Harden are trei copii care se identifică în cadrul comunității LGBTQ+, deoarece ea și-ar fi dorit să aibă un fiu gay.

Actrița a continuat discursul relatând că își imagina că va fi o mamă care își apără fiul la manifestații pentru drepturile persoanelor gay.

„Îmi place relația dintre fiii gay și mamele lor. Voiam să fiu mama care ține pancarta și care ar fi luptat pentru copilul ei”, a spus Manheim în timpul evenimentului.

Ea a afirmat apoi că avea fotografii cu fiul său purtând tocuri și îmbrăcat în haine de drag și a glumit pe seama faptului că Milo este heterosexual.

„Am crezut sincer că am rezolvat această problemă”, a spus actrița, referindu-se la așteptarea sa ca fiul să fie gay.

Comentariile au fost făcute în cadrul unui eveniment dedicat drepturilor LGBTQ+, iar discursul a fost prezentat de organizatori ca parte a momentului în care Manheim i-a oferit premiul lui Marcia Gay Harden.

Manheim a povestit și un episod pe care l-a asociat cu Harden, spunând că aceasta ar fi sunat-o în urmă cu aproximativ un deceniu pentru a-i spune că unul dintre copiii săi este gay.

Potrivit relatării lui Manheim, reacția sa la acea vreme a fost: „O, Doamne, ești atât de norocoasă!”.

Actrița a continuat povestea spunând că, aproximativ o săptămână mai târziu, se afla la casa lui Harden când a fost livrat un colet Amazon. În interior s-ar fi aflat o pereche de cizme înalte până la coapse, despre care Manheim a făcut o glumă în fața publicului.

Momentul a fost întâmpinat cu aplauze din partea participanților la gala Human Rights Campaign.

Milo Manheim este singurul copil al lui Camryn Manheim. Actorul, în vârstă de 25 de ani, a devenit cunoscut în special pentru rolul lui Zed în filmele Disney „Zombies”.

El a jucat ulterior în producții de televiziune și film și a participat la emisiunea „Dancing with the Stars”. În sezonul 27 al competiției, difuzat în 2018, Manheim a ocupat locul al doilea.

Camryn Manheim este cunoscută în special pentru interpretarea avocatei Ellenor Frutt în serialul „The Practice”, rol pentru care a primit un premiu Emmy în 1998.

Declarațiile actriței au generat reacții contradictorii online. Mai multe persoane au criticat faptul că orientarea sexuală a unei persoane a devenit subiectul unei glume publice, chiar dacă Manheim a prezentat comentariile într-un context umoristic și în cadrul unui eveniment dedicat drepturilor LGBTQ+.

Printre cei care au reacționat s-au numărat comentatori conservatori și personalități din mediul online. Unele dintre reacțiile publicate pe rețelele sociale au folosit însă formulări extrem de dure la adresa actriței și a participanților la eveniment.

Aceste comentarii reprezintă opiniile persoanelor care le-au publicat și nu constituie concluzii independente privind declarațiile lui Manheim.

Human Rights Campaign este una dintre cele mai cunoscute organizații americane care militează pentru drepturile persoanelor LGBTQ+.

Potrivit organizației, evenimentele sale de strângere de fonduri au rolul de a mobiliza susținători, de a sprijini activitatea comunităților locale și de a promova politici privind egalitatea.

National Dinner face parte din programul anual de evenimente al organizației și reunește reprezentanți ai comunității LGBTQ+, activiști, personalități publice și donatori.

La ediția din acest an, Marcia Gay Harden a primit Ally for Equality Award, o distincție acordată pentru sprijinul exprimat față de comunitatea LGBTQ+.