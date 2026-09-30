A căzut de la etajul 8 și a supraviețuit. Cum s-a produs accidentul

O studentă de 21 de ani de la Universitatea din Georgia a supraviețuit unei căderi de la fereastra unui apartament situat la etajul al optulea, în orașul Athens, Georgia, după ce ar fi căzut în timp ce dansa pe o canapea aflată lângă o fereastră deschisă, potrivit New Yorl Post. Kristin Sargent este internată la terapie intensivă, cu mai multe răni și oase fracturate, iar poliția investighează în continuare circumstanțele incidentului.

Accidentul s-a produs sâmbătă, 26 septembrie, în jurul orei 19:37, la complexul rezidențial The Rambler, de pe West Broad Street. Potrivit raportului poliției, martorii le-au spus anchetatorilor că tânăra dansa pe o canapea sau pe o saltea gonflabilă aflată în apropierea ferestrei, înainte să treacă prin plasa acesteia și să cadă în curtea complexului.

Când au ajuns la fața locului, polițiștii au găsit-o pe Kristin Sargent la sol, în apropierea piscinei. Zona piscinei se află în curtea complexului, la nivelul celui de-al doilea etaj al clădirii, potrivit raportului de intervenție.

Anchetatorul Erik Ellison a consemnat că, în urma impactului, tânăra pare să fi lovit o bancă metalică. Perna băncii avea urme de sânge, iar una dintre cotiere era ruptă. Martorii au indicat, de asemenea, că o piesă de mobilier de lângă piscină ar fi putut să atenueze parțial căderea înainte ca studenta să ajungă la sol.

Poliția a precizat că informațiile adunate până la acel moment indicau un accident. Investigația nu era însă finalizată, iar autoritățile nu au stabilit public toate detaliile care au dus la cădere.

Tânăra este studentă în ultimul an la University of Georgia și studiază finanțe și marketing. Tatăl ei, Richard Sargent, a declarat pentru WSB-TV că fiica sa este conștientă și poate vorbi cu familia și prietenii în timp ce se recuperează în secția de terapie intensivă.

„Vorbea cu unul dintre prietenii ei și îi spunea: «Hei, sunt în viață. Nu-mi vine să cred»”, a povestit tatăl studentei.

Richard Sargent a spus că fiica sa a suferit răni serioase, dar că familia este recunoscătoare că a supraviețuit. El a mai transmis că speră într-o recuperare completă.

Familia a plecat rapid din Virginia către Athens după ce a primit vestea despre accident. Între timp, studenți și prieteni ai lui Kristin au lăsat mesaje de încurajare într-un afiș amplasat în interiorul complexului rezidențial.

Potrivit tatălui studentei, accidentul a avut loc după ce echipa Georgia Bulldogs a învins Oklahoma Sooners cu scorul de 41-13.

„University of Georgia tocmai câștigase un meci de fotbal. Probabil că erau mulți tineri de 21 de ani aici care erau foarte fericiți”, a declarat Richard Sargent pentru WSB-TV.

Poliția nu a stabilit însă că rezultatul meciului sau atmosfera de după partidă ar fi avut un rol direct în producerea accidentului.

După incident, administrația The Rambler le-a transmis locatarilor un mesaj privind măsurile de siguranță ale ferestrelor. Complexul a precizat că ferestrele sunt echipate cu dispozitive care limitează deschiderea și le-a cerut locatarilor să nu le modifice, îndepărteze sau dezactiveze.

Deocamdată, autoritățile nu au precizat dacă dispozitivul de siguranță al ferestrei respective era activ și nici dacă acesta a avut vreun rol în producerea căderii.

Reprezentanții complexului au transmis că vor continua să coopereze cu anchetatorii și că urmăresc evoluția situației.

Raportul poliției indică faptul că incidentul este tratat ca un accident, însă investigația rămâne în desfășurare. Autoritățile nu au făcut publice informații care să indice că ar fi vorba despre un act intenționat și nici nu au stabilit toate circumstanțele dinaintea căderii.

Pentru moment, atenția familiei este concentrată asupra recuperării lui Kristin Sargent. Studenta rămâne internată la terapie intensivă, dar este trează și comunică, potrivit informațiilor transmise de tatăl său și de presa locală.