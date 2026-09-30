Unde sunt armatele lui Călin Georgescu? Generalii curentului suveranist își bagă picioarele în ghips

Trebuia Călin Georgescu arestat? Nu sunt judecător, nu știu ce conține dosarul, dar după părerea mea, nu. Arestarea preventivă se face doar dacă cel în cauză vrea să fugă din țară, obstrucționează ancheta sau încearcă să influențeze martorii.

Până când nu văd motivele judecătorilor, mai ales că a fost nevoie de un complet de divergență, rămân la părerea asta.

Dar...

Arestarea lui Călin Georgescu este testul suprem al adevărului pentru așa-zisa lui armată de susținători. Acest moment va acționat ca o hârtie de turnesol care separă imediat loialitatea asumată de oportunismul pur. Decizia de la Curtea de Apel București, pune o întrebare incomodă celor care și-au construit vizibilitatea în jurul lui: cât din această susținere reprezintă convingere și cât reprezintă interes pentru vot/like/audiență?

Măsura preventivă nu este o condamnare, iar Georgescu respinge acuzațiile. Dosarul se judecă în instanță, dar credibilitatea susținătorilor se judecă în stradă.

Pe internet, la TV și prin podcasturi, solidaritatea se declară ușor. O fotografie cu AI, un titlu apăsat, o intervenție indignată. Publicul reacționează, distribuie, comentează. Pentru un politician/jurnalist/creator care își monetizează audiența, fiecare nou episod poate deveni încă o ocazie de câștig.

Până aici, mecanismul este simplu. Complicațiile apar când declarațiile cer consecvență. Situația îmi aduce aminte de piciorul în ghips al generalului Victor Atanasie Stănculescu: în noaptea de 21 spre 22 decembrie 1989, acesta și-a creat un pretext medical pentru a evita chemarea la Ceaușescu, după cum avea să povestească ulterior.

Un politician poate fi, în același timp, o cauză pentru susținătorii săi și un produs pentru cei care îi exploatează notorietatea. Diferența se vede greu într-un clip de un minut. Amândoi pot vorbi cu aceeași patimă. Amândoi pot cere dreptate. Numai că unul urmărește soarta omului, iar celălalt poate urmări performanța postării.

Să fie calr, există oameni care își asumă public atașamentul față de Georgescu, dar cu excepția lui Gelu Vișan, nici o “vedetă” nu a ieșit în stradă. Întrebarea din titlu îi privește însă în special pe cei care le cer permanent altora să se mobilizeze. Oamenii normali au familii, slujbe și motive personale pentru a nu participa, vedetele social-media, nu. De aici apare o problemă de credibilitate când cineva cere sacrificii publicului său și păstrează pentru sine doar beneficiile expunerii.

Aici se poate vedea oportunismul: în distanța dintre ceea ce pretinzi de la ceilalți și ceea ce îți asumi tu. Mesia este un produs frumuos ambalat, atragător, dar care, metaforic vorbind, „nu poate fi consumat” atunci când jocul devine serios.