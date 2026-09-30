Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, urmează să anunțe miercuri o reducere totală de 20% a posturilor rezervate generalilor și amiralilor din armata SUA, dublând astfel obiectivul de reducere stabilit anul trecut, potrivit agenției Associated Press. Măsura va fi prezentată în cadrul discursului anual „State of the Force”, programat la baza Marine Corps din Quantico, Virginia.

Planul vizează aproximativ 800 de poziții de ofițeri cu rang de general sau amiral, de la o stea până la patru stele, iar reducerea ar urma să fie finalizată până la 1 ianuarie 2027.

Potrivit oficialilor americani, măsura nu presupune automat concedierea tuturor persoanelor care ocupă în prezent aceste funcții. Unele posturi ar putea fi transformate pentru a fi ocupate de ofițeri cu rang inferior, în timp ce altele ar urma să fie eliminate.

În primăvara anului trecut, Hegseth a cerut o reducere de cel puțin 10% a numărului de posturi de general și amiral. Noua măsură va ridica obiectivul la 20% pentru ansamblul pozițiilor vizate.

Administrația de la Pentagon susține că restructurarea urmărește simplificarea lanțului de comandă și reducerea nivelurilor administrative considerate redundante. Hegseth a argumentat anterior că armata are nevoie de o structură de conducere mai puțin birocratică și mai concentrată asupra misiunilor operaționale.

Reducerea posturilor de rang înalt face parte dintr-un proces mai amplu de reorganizare a conducerii militare americane început după instalarea administrației Trump.

Donald Trump și Pete Hegseth au demis sau au determinat retragerea din activitate a peste douăzeci de lideri militari de rang înalt de la începutul administrației. Printre cei îndepărtați s-a numărat generalul Randy George, cel mai înalt ofițer în uniformă al Armatei SUA, care a fost înlocuit în aprilie.

Au existat, de asemenea, schimbări în rândul ofițerilor de rang foarte înalt. Potrivit Associated Press, cele două femei care ocupau funcții de ofițeri cu patru stele au fost, de asemenea, îndepărtate din pozițiile lor.

Noua reducere anunțată de Hegseth se referă însă la posturi, nu reprezintă în sine un ordin de concediere în masă. Potrivit Reuters, o parte dintre poziții ar putea fi reclasificate, iar altele eliminate fără ca postul să fie ocupat ulterior.

Hegseth a anunțat anul trecut și o reducere de 20% a numărului de generali cu patru stele din serviciul activ, precum și o reducere de 20% a celor mai înalte poziții din Garda Națională.

Nu este clar dacă toate aceste reduceri au fost deja realizate. Noua măsură extinde însă procesul de restructurare la întregul spectru al posturilor de general și amiral, de la o stea până la patru stele.

Numărul acestor poziții este stabilit prin lege, însă posturile pot rămâne vacante dacă nu sunt înaintate Congresului propuneri pentru ocuparea lor. Acest mecanism oferă Pentagonului posibilitatea de a reduce efectiv numărul pozițiilor ocupate fără ca fiecare post să fie eliminat printr-o modificare legislativă.

Planul apare într-un moment în care armata americană este implicată în operațiuni militare importante în mai multe regiuni, iar relația lui Hegseth cu Congresul este tensionată.

Senatorul Jack Reed, membru democrat de rang înalt al Comisiei pentru Serviciile Armate din Senat, a declarat că eliminarea unor poziții de conducere trebuie făcută în consultare cu Congresul. El a susținut că reducerea numărului de lideri militari în actualul context ar putea afecta continuitatea comenzii.

„Congresul i-a transmis clar secretarului că trebuie să consulte acest organism și să își explice motivele pentru îndepărtarea ofițerilor de rang înalt și blocarea promovărilor. Până acum, nu am primit răspunsuri satisfăcătoare”, a spus Reed, potrivit declarației citate de presa americană.

Senatorul a adăugat că forțele americane desfășoară operațiuni majore în întreaga lume și că structura militară este deja supusă presiunilor. În opinia sa, eliminarea unor poziții de conducere ar putea afecta lanțul de comandă într-o perioadă în care continuitatea este importantă.

Hegseth va prezenta noua politică miercuri, la Marine Corps Base Quantico, în Virginia, în cadrul celui de-al doilea discurs „State of the Force”. Spre deosebire de reuniunea de anul trecut, unde au fost convocați sute de generali și amirali, actualul eveniment este programat în fața unor ofițeri de rang inferior și a unor militari înrolați.

Discursul face parte din strategia lui Hegseth de a prezenta prioritățile administrației pentru forțele armate și de a explica modificările aduse structurii de comandă.