Ce face acum Armata SUA în domeniul războiului cu drone

Generalul american Christopher LaNeve, adjunctul șefului de stat major al Armatei SUA, vizează o unitate de drone de ultimă generație, una dintre numeroasele mișcări pe care le-a făcut de când a preluat conducerea armatei, potrivit WSJ.

Armata a făcut un pas important în pregătirea pentru războaiele viitorului în ianuarie, odată cu înființarea unui nou batalion în Europa pentru a stăpâni arta luptei cu drone și roboți tereștri.

Ideea era de a învăța lecțiile conflictului din Ucraina, care face ravagii la ușa Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, și de a dezvolta sisteme și tactici militare de ultimă generație pentru a contracara amenințarea rusească.

Dar mult lăudat batalionul de asalt cu drone este în curs de eliminare treptată. După ce a participat la un exercițiu major în Germania în august și septembrie, unitatea își va raporta concluziile Armatei pentru a ghida experimentele viitoare, va renunța la rolul său de asalt cu drone și se va „reconcentra pe sarcinile sale principale de luptă ca batalion de infanterie aeropurtată”, a declarat un oficial al Armatei.

Eliminarea unui batalion de drone futurist face parte dintr-o abordare mai amplă de „întoarcere la elementele de bază” ordonată de generalul Christopher LaNeve, șeful de stat major interimar al Armatei, care este strâns legat de secretarul de Război, Pete Hegseth.

Batalionul a fost o inițiativă emblematică a predecesorului lui LaNeve, generalul Randy George, pe care Hegseth l-a înlăturat în aprilie. Decizia de a reduce activitatea unității de asalt cu drone atrage critici din partea mai multor experți militari, care spun că va încetini eforturile Armatei de a excela în tipul de război cu drone care a transformat câmpul de luptă din Ucraina și Orientul Mijlociu.

„Ucraina a revoluționat practic lupta corp la corp”, a declarat Michael O’Hanlon, expert în apărare la Brookings Institution. „Generatorul Ranfy George începea să înțeleagă acest lucru, iar orice regres în ceea ce făcea ar fi profund regretabil și periculos.”

Armata nu a precizat cum intenționează să accelereze capacitățile serviciului în războiul cu drone după ce batalionul de asalt cu drone va fi eliminat treptat.

Un purtător de cuvânt al armatei a declarat că serviciul „se angajează să accelereze dominația dronelor militare americane pentru a satisface cerințele operațiunilor de luptă la scară largă”, dar a refuzat să comenteze planurile viitoare.

„Testăm riguros o gamă largă de tehnologii fără pilot și de contracarare a operațiunilor fără pilot pe teren. În cele din urmă, aceste sisteme aeriene sunt factori care sprijină soldații noștri”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Un purtător de cuvânt al lui LaNeve a refuzat să comenteze.

Într-o notă către forțele armate de miercuri, LaNeve și-a prezentat planurile pentru direcția serviciului.

„Forțele armatei americane trebuie să fie pregătite să depășească cele mai complexe provocări pe care adversarii noștri le pot impune și să stăpânească un mediu operațional care arată fundamental diferit de câmpurile de luptă de ieri”, a scris LaNeve în nota, obținută de Journal.

Într-un document atașat, numit „Azimutul Armatei”, LaNeve a promis că Armata va continua să se schimbe și să înființeze unități cu tehnologii avansate de cibernetică, război electronic și inteligență artificială.

De la înlăturarea lui Randy George, Hegseth și-a exprimat sprijinul pentru LaNeve, care a fost asistentul său militar principal în 2025, înainte de a prelua rolul de șef adjunct al Armatei în februarie. Dar perspectiva ca LaNeve să ocupe funcția de șef de stat major al Armatei s-a lovit de opoziția atât a Republicanilor, cât și a Democraților, a relatat anterior WSJ.

Statutul temporar al lui LaNeve nu l-a împiedicat pe generalul cu patru stele să-și pună amprenta asupra Armatei. Experții juridici spun că LaNeve poate servi pe termen nelimitat în calitate de interimar, deoarece este confirmat ca șef adjunct al Armatei, post care nu este supus unor limitări privind durata de timp pe care oficialii guvernamentali o pot ocupa într-un rol interimar.

De când LaNeve a preluat conducerea, Armata a luat o serie de decizii care depășesc limita dronelor. Unele dintre cele mai semnificative decizii ale lui LaNeve au afectat postura militară a SUA în Europa, unde brigăzile de luptă americane au fost deja reduse sub președintele Trump.

Sub conducerea lui LaNeve, Armata SUA mută o „Forță Operativă Multi-Domeniu” din Europa în Coreea de Sud, au declarat oficialii Armatei. Această unitate specializată integrează sisteme cibernetice, de informații și de luptă moderne și a fost o componentă importantă a capacităților militare ale Armatei pe continent.

De asemenea, LaNeve a reatribuit Corpul Blindat III, cu sediul în Fort Hood, Texas, și care se concentrase pe consolidarea forțelor Armatei în Europa, noului Comandament al Emisferei Vestice.

Unele dintre ordinele lui LaNeve au cauzat fricțiuni cu secretarul Armatei, Dan Driscoll, care a lucrat îndeaproape cu George. Driscoll și Hegseth au fost în conflict de luni de zile din cauza demiterii unor lideri superiori ai Armatei, a schimbărilor aduse serviciului și a altor probleme.

Oficialii americani au declarat că LaNeve și Driscoll s-au ciocnit în această vară din cauza efortului lui LaNeve de a rescrie standardele de pregătire fizică ale Armatei. Sub conducerea lui LaNeve, serviciul a înlocuit tabelele tradiționale de măsurare a înălțimii și a testelor cu bandă magnetică bazate pe circumferință cu un „raport talie-înălțime” mai mic de 0,55 ca nou standard de compoziție corporală.

Driscoll a insistat pentru menținerea unei scutiri de performanță pentru soldații care obțin scoruri mari la Testul de Fitness al Armatei, argumentând că, în cadrul noului sistem, soldații îndesați, dar puternici, ar fi pedepsiți pe nedrept. Dar LaNeve a insistat, iar scutirea de performanță a fost exclusă, au declarat oficialii americani. Scutirile pentru soldații însărcinați și cei aflați în perioada postpartum rămân în vigoare, potrivit oficialilor armatei.

Mai recent, armata a anulat planurile ca ofițerii ucraineni superiori să vorbească la centrul serviciului pentru război de manevră de la Fort Benning, Georgia, au declarat oficialii americani.

Locotenentul general în retragere Keith Kellogg, care a servit în prima și a doua administrație Trump, l-a lăudat pe general. „LaNeve este foarte insistent și nu face compromisuri pentru binele forțelor de ordine”, a spus Kellogg, care i l-a recomandat pe LaNeve lui Hegseth.

Criticii din interiorul și din afara administrației spun că văd un șef interimar al armatei dornic să renunțe la inițiativele dezvoltate de George și echipa sa, chiar dacă unii ofițeri actuali și foști spun că acestea sunt necesare.

Hegseth a promis că va depăși poziția de lider a Chinei în dezvoltarea dronelor printr-un program de investiții de 1,1 miliarde de dolari care depășește limitele armatei, urmărind să doteze și Corpul Pușcașilor Marini și Comandamentul Operațiunilor Speciale cu o nouă tehnologie de drone.

Înființarea unității de drone a armatei a urmat unui efort intens al liderilor armatei de a extrage lecțiile războiului Rusiei împotriva Ucrainei. George, Driscoll și generalul Chris Donahue, pe atunci comandantul suprem al armatei din Europa, au călătorit la Kiev în noiembrie pentru a se întâlni cu comandanții de drone ucraineni.

Randy George deja se pregătise să transforme brigăzile de infanterie ale armatei în forțe de manevră care aveau unități echipate cu drone de recunoaștere și atac. Dar într-o eră a războiului robotic terestru și cu drone, preocuparea lui George era că serviciul trebuia să devină mai mare și mai rapid. Atât Rusia, cât și Ucraina au unități de luptă cu drone și ramuri militare dedicate războiului cu drone și robotică.

În noiembrie, Armata a decis să înființeze un „batalion de sisteme tactice fără pilot” care să studieze lecțiile învățate din Ucraina și să dezvolte noi concepte pentru lupta cu drone și roboți, în sprijinul unei echipe de luptă mai mari a brigăzii armatei, se arată în declarația oficialului armatei. Speranța era că noua unitate va stimula inovații care ar putea fi aplicate în întregul serviciu.

Batalionul, cu aproximativ 600 de soldați, a fost înființat oficial în ianuarie, folosind trupe din Brigada 173 Aeropurtată. I s-a dat o denumire, „Batalionul 3 al Regimentului 504 Infanterie Parașută”, care amintea de istoria bogată a Armatei în cel de-al Doilea Război Mondial. Nu a fost specificată o dată de încheiere pentru rolul de asalt cu drone al batalionului la înființare.

Un număr mic de membri ai personalului unității de drone au efectuat rotații discrete prin Kiev, unde s-au întâlnit cu omologii lor ucraineni. Batalionul a interacționat, de asemenea, cu operatori de drone ucraineni în zonele de antrenament NATO, inclusiv în primăvara trecută, când trupele ucrainene au jucat rolul unui adversar simulat care a învins o echipă de luptă a brigăzii americane care se deplasa prin Europa.

Rolul batalionului a făcut parte dintr-o inițiativă mai amplă pe care George a numit-o „transformare în contact”. Ideea era de a accelera schimbarea prin acordarea trupelor unui rol în evaluarea tehnologiilor emergente și în elaborarea tacticilor, în loc ca aceste decizii să fie luate de personal departe de câmpul de luptă. Dar acest concept a fost dezvoltat înainte ca LaNeve să pună accentul pe elementele fundamentale.

Oficialul armatei a declarat în declarația sa că batalionul de drone va participa la un exercițiu major numit Saber Junction la Hohenfels, Germania, în această lună și luna viitoare și apoi va prezenta concluziile sale „pentru a informa proiectarea forței și experimentele viitoare”.

„În urma exercițiului, batalionul se va concentra din nou pe sarcinile sale principale de luptă ca batalion de infanterie aeropurtată”, se adaugă în declarație.