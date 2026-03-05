SUA și state din Golf, interesate de drone-interceptoare ucrainene. Cum decurg negocierile cu Pentagonul

Statele Unite, dar și țări din Golf, poartă discuții pentru achiziționarea unor drone-interceptoare destinate doborârii dronelor de tip Shahed folosite de Iran, a afirmat un reprezentant ucrainean din Industria de apărare, citat de Financial Times.

Potrivit sursei menționate anterior, statele din Orientul Mijlociu caută sisteme de apărare mai ieftine decât rachetele Patriot. O dronă de tip Shahed costă aproximativ 30.000 de dolari, în timp ce prețul unei singure rachete Patriot poate ajunge la 13,5 milioane de dolari.

Potrivit Financial Times, Ucraina a devenit prima țară care a folosit drone interceptoare produse în serie, cu un cost de doar câteva mii de dolari, pentru a distruge versiunile rusești ale dronelor Shahed, dezvoltate de Iran și modificate de Rusia.

În acest context, Pentagonul manifestă un interes semnificativ pentru experiența Ucrainei. Un oficial ucrainean a descris negocierile cu Pentagonul drept „delicate”. Reprezentantul industriei de apărare a adăugat că orice vânzare a sistemelor ucrainene de rachete trebuie aprobată de Kiev, chiar dacă acestea sunt fabricate în străinătate.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că partenerii din Orientul Mijlociu au cerut expertiza Ucrainei după atacuri ale dronelor iraniene asupra civililor.

„Am primit semnale de la partenerii noștri din Orientul Mijlociu. Au avut loc atacuri ale «shahedurilor» iraniene asupra civililor din aceste țări. Ei solicită expertiza noastră. Suntem deschiși”, a scris acesta, într-o postare pe X.

We received signals from partners in the Middle East. There have been strikes by Iranian “shaheds” on civilians in those countries. They are seeking our expertise. We are open. If their representatives come, we will provide the expertise. Especially since there is also a request… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 5, 2026

Cu toate acestea, Zelenski a afirmat că Ucraina se confruntă cu o „penurie” de armament, însă guvernul este deschis la un schimb de tehnologie sau armament.

„În ceea ce privește armele: noi înșine suntem în război. Și am spus, în mod complet sincer, că avem o penurie față de ceea ce au ei. Ei au rachete pentru Patriot, dar sute sau mii de drone «shahed» nu pot fi interceptate cu rachete Patriot – este prea costisitor. Nimic nu este prea mult pentru oameni, desigur, dar pur și simplu nu au atâtea rachete. De aceea au nevoie de drone interceptoare, pe care noi le avem. Între timp, noi avem o lipsă de rachete PAC-2 și PAC-3. Așadar, când vine vorba de schimbul de tehnologie sau arme, cred că țara noastră va fi deschisă la acest lucru”, a explicat acesta.