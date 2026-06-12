Într-o atmosferă electrizantă pe stadionul din Mexico City, naționala Mexicului a început campania de la Cupa Mondială FIFA 2026 cu dreptul, învingând Africa de Sud cu scorul de 2-0. Meciul de deschidere al turneului, disputat joi, 11 iunie, a marcat debutul oficial al competiției, punând sub presiune formația vizitatoare încă din primele minute.

Naționala de fotbal a Mexicului a început în forță Cupa Mondială FIFA 2026, obținând o victorie concludentă cu scorul de 2-0 împotriva Africii de Sud, într-un meci de debut disputat joi, 11 iunie, pe stadionul din Mexico City. O înfrângere în conformitate cu parcursul jocului și valoarea celor două echipe. Nu au lipsit tensiunile generate de jocul dur al africanilor.

Atmosfera a fost una spectaculoasă, fanii mexicani celebrând fiecare moment al jocului, inclusiv în locuri precum Fan Zone-ul din Vancouver, unde entuziasmul a fost susținut de ritmurile formațiilor de mariachi.

Gazdele au controlat jocul încă din debut, iar Julián Quiñones a intrat în istoria competiției marcând primul gol al turneului în minutul 9, reușită care a stabilit tonul pentru restul partidei.

Superioritatea tactică a Mexicului a fost evidentă pe parcursul celor 90 de minute, naționala mexicană menținând o posesie de 61% și generând constant pericol la poarta adversă. În ciuda eforturilor Africii de Sud, defensiva sud-africană a cedat sub presiune, situația fiind agravată de problemele disciplinare.

Sphephelo S’Miso Sithole a fost eliminat în minutul 49, lăsând echipa într-un om mai puțin, ceea ce a oferit Mexicului spațiile necesare pentru a-și majora avantajul. Raúl Jiménez a fructificat această superioritate în minutul 67, punctând pentru 2-0 și consfințind victoria gazdelor.

Finalul partidei a fost marcat de un grad ridicat de intensitate, presărat cu decizii dificile din partea brigăzii de arbitraj. Africa de Sud a suferit o a doua eliminare în minutul 84, când Themba Zwane a primit cartonașul roșu după o revizuire VAR, lăsând echipa în doar nouă jucători.

Cu toate acestea, Mexicul a terminat și ea partida în zece oameni, după ce César Montes a fost eliminat în minutul 92 pentru un fault tactic asupra lui Khuliso Mudau. Lovitura liberă rezultată a fost gestionată cu calm de defensiva mexicană, care a conservat victoria până la fluierul final.

Cu acest succes, Mexicul își trece în cont primele 3 puncte în Grupa A a Cupei Mondiale, poziționându-se excelent pentru calificarea în fazele superioare.

Statistica oficială a FIFA subliniază dominația mexicană, cu 16 șuturi expediate spre poartă și o precizie a paselor de 91%, demonstrând o formă fizică și tehnică superioară.

Competiția continuă în cadrul aceleiași grupe cu duelul dintre Coreea de Sud și Cehia, programat să se dispute pe Stadionul Guadalajara, un meci crucial care va clarifica ierarhia din Grupa A după prima etapă a turneului final.