Există probleme la mașină pentru care trebuie să mergi urgent la un service auto, întrucât ignorarea lor îți poate pune în pericol viața proprie, a pasagerilor din mașină sau a celorlalți participanți la trafic.

Mai jos se găsește o listă cu cele mai importante semnale de alarmă care nu trebuie ignorate de șoferi.

Dacă apar aceste semnale sau probleme, este bine să te oprești din mers (dacă e posibil în siguranță) și să mergi cât mai repede la un service autorizat sau chiar să chemi o platformă de remorcare.

Dacă se aprinde lampa roșie de ulei sau auzi zgomote metalice din motor, oprește imediat motorul. O astfel de problemă apare de regulă când baia de ulei s-a spart sau instalația de lubrifiere s-a defectat complet.

Lipsa lubrifierii distruge motorul în câteva minute. Nu mai porni mașina până nu verifici nivelul și cauza (scurgeri, pompă de ulei defectă etc.).

Și problemele la instalația de frânare sunt critice pentru siguranța circulației, așa că orice șofer trebuie să se oprească foarte repede și să meargă la service.

Simptome sau probleme:

Pedala de frână devine moale, „cade” sau trebuie apăsată foarte adânc

Vibrații puternice la frânare

Martorul ABS/frână aprins + senzație de frânare ineficientă

Zgomote ascuțite sau metalice la frânare

Frânele defecte pot duce la accidente grave. Nu amâna.

Dacă acul de temperatură urcă în zona roșie, iese abur de sub capotă sau miroase a antigel ars, oprește mașina imediat. Continuarea mersului poate duce la griparea motorului sau la deformarea chiulasei (reparație foarte scumpă).

Alte semnale care merită atenție rapidă:

Zgomote ciudate din direcție sau suspensie

Vibrații puternice la viteză

Martori aprinși (check engine + pierdere de putere)

Fum excesiv (alb, albastru sau negru)

Regulă de aur: dacă ceva se simte „în neregulă” și afectează siguranța (frâne, direcție, motor), mai bine te oprești și chemi tractarea decât să rişti o pană gravă sau un accident.