Mesajul lui Hunor pentru Bolojan și Grindeanu, după întâlnirea cu Siegfried Mureșan: „Iubire căutăm în altă parte”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri că formațiunea va continua discuțiile cu premierul desemnat Siegfried Mureșan, deși în acest moment nu există o majoritate sigură pentru învestirea viitorului Guvern. Negocierile vizează programul de guvernare, structura Executivului și lista miniștrilor. Kelemen Hunor a spus că UDMR a analizat și posibilitatea de a se retrage, dar a apreciat că efectele unei asemenea decizii ar fi fost mai grave.

„Am luat decizia de a continua negocierile pe programul de guvernare, pe structura și lista cabinetului și, după ce se vor finaliza toate discuțiile, sigur vom prezenta rezultatul negocierilor și vom mai cere un vot, așa cum este în statutul nostru. Una dintre variante este să nu continuăm discuțiile, să spunem că nu avem majoritate și nu vrem să mergem, așa cum am zis, dar consecințele pe termen lung și imediat ar fi fost mai grave pentru noi și pentru toată scena politică decât să mergem și să continuăm aceste discuții”, a declarat Kelemen Hunor.

Premierul desemnat le-a transmis parlamentarilor UDMR că intenționează să continue demersurile pentru formarea Guvernului indiferent de numărul de voturi pe care le va avea asigurate înaintea votului din Parlament.

Kelemen Hunor a mai declarat că Mureșan a prezentat miercuri, în cadrul grupului parlamentar al UDMR, principalele idei ale programului de guvernare.

„Domnul Mureșan a spus că, indiferent de voturile asigurate până la momentul adevărului, el dorește să continue. Până la urmă, are dreptate, este logică și această abordare. Trebuie să arătăm și seriozitate, și predictibilitate. Nu s-a întâmplat mare lucru în această perioadă pentru a spune că nu susținem. Astăzi a venit la noi la grup, cum am stabilit, și a prezentat ideile principale din programul de guvernare”, a spus Kelemen Hunor.

Formațiunea susține ca programul de guvernare să fie conceput pentru următorii doi ani. Kelemen Hunor a explicat că, având în vedere perioada limitată, Executivul nu poate propune un program foarte amplu, iar accentul ar trebui pus pe câteva obiective economice.

„Nu sunt lucruri extravagante. Noi am spus că este nevoie de un program de guvernare pentru doi ani de zile. Acest lucru ce înseamnă? Nu poți face un program de guvernare ambițios, pentru că nu ai timp la dispoziție. Cea mai mare concentrare este pe deficitul bugetar, pe fiscalitate și pe stimularea economiei, fiindcă fără creștere economică este aproape imposibil să reduci deficitul și să și asiguri pentru cetățeni acel confort de care au nevoie. Deci nu sunt lucruri extravagante”, a explicat liderul UDMR.

Președintele UDMR a vorbit și despre relația dintre PNL și PSD, în contextul negocierilor pentru formarea unei majorități parlamentare. El a susținut că, în ciuda tensiunilor dintre cele două partide, canalele de comunicare trebuie să rămână deschise.

„Principiul este foarte simplu și este unul sănătos: trebuie să lași toate ușile deschise pentru dialog și pentru mâine și pentru poimâine cu toate forțele politice cu care se poate discuta corect, predictibil și în favoarea fiecărui cetățean. Eu consider că PSD face parte din această categorie cu tot ce s-a întâmplat din mai între PNL și PSD”, a declarat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a indicat și scenariul în care Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu ar primi votul de învestitură. Într-o asemenea situație, partidele ar trebui să reia negocierile pentru găsirea unei soluții.

„Trebuie lăsată ușa deschisă că dacă nu trece acest guvern urmează un alt pas și atunci iarăși e nevoie de dialog”, a spus Kelemen Hunor.

Declarațiile au fost făcute în ziua în care era așteptată o întâlnire între liderul PNL, Ilie Bolojan, și președintele PSD, Sorin Grindeanu. Discuția dintre cei doi vizează situația politică și susținerea viitorului Guvern.

Kelemen Hunor a spus că menținerea dialogului nu presupune ca partidele să elimine toate divergențele dintre ele.

„Asta nu înseamnă că trebuie să-l iubești pe celălalt, iubire căutăm în altă parte, dialogul trebuie păstrat și vom vedea finalitatea discuțiilor dintre Bolojan și Grindeanu. Eu încurajez în continuare dialogul”, a declarat Kelemen Hunor.