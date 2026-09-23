Nicușor Dan, surprins într-un moment tandru cu Mirabela Grădinaru

Președintele Nicușor Dan a publicat marți seară imagini din deplasarea în Statele Unite, iar una dintre secvențe îl arată sărutând-o pe partenera sa, Mirabela Grădinaru, pe aeroport, înainte de plecarea spre New York. Miercuri, 23 septembrie, șeful statului are unul dintre cele mai importante momente ale vizitei: de la ora 16:30, ora României, susține intervenția națională în plenul Adunării Generale a ONU.

Momentul dintre Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru apare la începutul unui videoclip publicat pe contul oficial de TikTok al președintelui și dedicat vizitei în Statele Unite.

Cei doi sunt filmați pe pista aeroportului, înainte de îmbarcarea în avionul spre New York, unde președintele participă la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.

Videoclipul conține și imagini din programul oficial al șefului statului în SUA, inclusiv de la Memorialul 9/11 și de la întâlnirile desfășurate la New York.

După mai multe zile de întâlniri și evenimente în Statele Unite, Nicușor Dan susține miercuri intervenția națională a României în cadrul Săptămânii la Nivel Înalt a Adunării Generale a ONU. Discursul este programat pentru ora 16:30, ora României.

Președintele va aborda eforturile României pentru susținerea procesului de reformare a Organizației Națiunilor Unite, precum și contribuția țării la menținerea păcii și securității.

Un alt subiect va fi susținerea ordinii internaționale bazate pe reguli și norme.

Nicușor Dan se află la New York în perioada 20-23 septembrie, unde a avut programate mai multe întâlniri cu oficiali și reprezentanți ai unor organizații internaționale.

Agenda președintelui continuă imediat după intervenția din plen.

De la ora 17:00, Nicușor Dan participă la cel de-al șaselea Summit al Platformei Internaționale Crimeea, intitulat „A Test of Unity, a Call for Action”.

O oră mai târziu, de la 18:00, președintele participă la reuniunea Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite dedicată situației din Ucraina.

Cele două evenimente urmează discursului național susținut în plenul Adunării Generale.

Mirabela Grădinaru îl însoțește pe președinte în deplasarea din Statele Unite și participă, la rândul său, la mai multe evenimente organizate în marja Adunării Generale a ONU. Cei doi au participat în timpul vizitei și la ceremonia de inaugurare a „The Queen Marie of Romania Corner”, în Manhattan, și au mers la Memorialul 9/11.

Mirabela Grădinaru are în program și evenimente dedicate primelor doamne și primilor domni.

Miercuri participă și la summitul organizat de Olena Zelenska, soția președintelui ucrainean, cu tema „World 2026: Finding Stability in Times of Uncertainty”.

Programul de miercuri încheie seria de evenimente la care Nicușor Dan participă la New York în contextul Adunării Generale a ONU.