O eventuală vizită a președintelui României, Nicușor Dan, la Casa Albă reprezintă un obiectiv pentru București, însă momentul unei astfel de deplasări depinde de evoluția mai largă a relației cu Statele Unite. Consilierul de stat Vlad Ionescu a declarat, marți, la New York, că nu există deocamdată un calendar pentru o întâlnire a președintelui român cu Donald Trump.

Vlad Ionescu, consilier de stat în Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni din Administrația Prezidențială, a vorbit despre stadiul relațiilor dintre București și Washington în timpul unui briefing pentru jurnaliștii români aflați la New York.

Întrebat despre o eventuală vizită a lui Nicușor Dan la Casa Albă, oficialul nu a oferit un termen concret.

„Relația cu SUA funcționează foarte bine. Suntem în discuții avansate pe mai multe dosare, nu în ultimul rând pe dosarul posturii, care este în curs de evaluare”, a declarat el în cadrul unui briefing pentru jurnaliștii români.

Consilierul prezidențial a explicat că o întâlnire între Nicușor Dan și Donald Trump trebuie privită în contextul agendei internaționale și al programului președintelui american.

„Și agenda internațională, din câte ați văzut, e complexă. Președintele Trump însuși nu a mai avut multe întrevederi la Casa Albă. Deci este un obiectiv, dar un obiectiv parte a unui tablou mai complex”, a spus Vlad Ionescu.

El a adăugat că vizita va avea loc atunci când vor fi îndeplinite condițiile necesare.

„Ea va avea loc în momentul în care toate condițiile se vor întruni”, a apreciat consilierul de stat.

Președintele României se află în Statele Unite în contextul participării la reuniunile Adunării Generale a ONU de la New York.

În timpul vizitei, Nicușor Dan a semnat mai multe articole de opinie publicate în presa conservatoare americană și s-a întâlnit cu Alianța foștilor ambasadori ai SUA în România.

Marți seară, Nicușor Dan și partenera sa, Mirabela Grădinaru, participă la recepția oficială oferită de președintele Statelor Unite, Donald Trump, și Prima Doamnă, Melania Trump.