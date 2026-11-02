Criza instituțională din Polonia readuce în discuție tensiunile dintre autoritățile naționale și instituțiile europene, dar și limitele puterii exercitate de la Bruxelles. Adrian Severin a analizat situația din podcastul „Contrapunct”, difuzat pe canalul Hai România și moderat de Dan Andronic, unde a făcut o paralelă între evenimentele de la Varșovia și anularea alegerilor din România. Invitatul a susținut că cele două situații au elemente comune și că, dincolo de disputele juridice, miza este una politică.

Întrebat de Dan Andronic dacă tensiunile din Polonia seamănă cu anularea alegerilor din România, Adrian Severin a răspuns afirmativ.

„Categoric, fără îndoială, este exact în oglindă”, a declarat acesta.

Severin a comparat rolul Tribunalului Constituțional din Polonia cu cel al Curții Constituționale din România și a susținut că instituțiile au avut poziții diferite în cele două situații.

„Curtea Constituțională la noi a fost un pilon, un agent al loviturii de stat. Curtea Constituțională de la Varșovia nu s-a aliniat și, pentru a fi aliniată, s-a recurs la o lovitură de forță”, a afirmat Adrian Severin.

Acesta a evitat să se pronunțe asupra aspectelor juridice ale crizei din Polonia, motivând că nu cunoaște în detaliu procedurile urmate de autorități. Adrian Severin consideră însă că miza principală este confruntarea politică dintre două centre de putere.

Invitatul jurnalistului Dan Andronic a descris conflictul drept o confruntare între abordarea națională și orientarea globalistă, despre care consideră că încearcă să limiteze controlul democratic exercitat la nivelul statelor.

„Există un conflict deschis între ceea ce numim suveranism, în fine, ceea ce este de fapt o abordare națională democratică, [...] iar pe partea cealaltă este o orientare globalistă, antinațională și antidemocratică”, a spus Adrian Severin.

El a susținut că asemănările dintre situațiile din România și Polonia trebuie analizate și prin prisma influenței exercitate de marile capitale europene.

„Dacă sesizăm anumite asemănări cu România, mă refer aici la încercările de a impune prin forță o anumită linie politică, prin sfidarea până la urmă a regulilor democratice, sursa lor nu este nici la Varșovia, nici la București, ci sursa lor este la Bruxelles”, a afirmat acesta.

Dan Andronic a atras atenția asupra rolului pe care îl au Berlinul și Parisul în deciziile europene. Adrian Severin a susținut că puterea este împărțită între mai multe capitale, iar Bruxellesul reprezintă un centru de coordonare a acestor influențe. Suveranitatea națională și Constituțiile statelor, în centrul disputei

O altă temă abordată a fost raportul dintre legislația europeană și Constituțiile naționale. Dan Andronic a amintit afirmația fostului președinte Traian Băsescu potrivit căreia România a cedat o parte din suveranitate odată cu aderarea la Uniunea Europeană.

Adrian Severin a respins această formulare și a făcut o distincție între cedarea suveranității și delegarea exercitării unor atribuții.

„N-am cedat niciun fel de suveranitate. [...] Noi am delegat exercițiul unei părți din suveranitatea noastră. Asta este esențial”, a declarat fostul europarlamentar.

El a explicat că statele membre pot gestiona împreună interesele comune, fără ca acest lucru să însemne că renunță la suveranitatea națională, consfințită prin Constituție.

„Nicio regulă adoptată de Uniunea Europeană după ratificarea tratatelor europene la nivelul statelor naționale nu poate să contrazică Constituțiile a căror respectare a fost condiția ratificării”, a mai spus Adrian Severin.