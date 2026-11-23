Social-democrații vor organiza întâlniri în toate județele pentru a discuta cu cetățenii și primarii despre proiectul de unificare voluntară a localităților mici, a anunțat Sorin Grindeanu. Prima consultare este programată marți, 24 noiembrie, în județul Suceava, unde liderul PSD va participa la discuțiile cu aleșii locali. Grindeanu i-a răspuns și lui Ilie Bolojan, după criticile formulate de președintele PNL la adresa reformei.

Președintele PSD a explicat că partidul a stabilit un program de deplasări în teritoriu, pentru prezentarea proiectului de unificare a localităților și discutarea acestuia cu autoritățile locale. Grindeanu a afirmat că reforma trebuie realizată prin consultarea comunităților vizate, nu prin impunerea unor măsuri de la nivel central.

„Am discutat despre următorii pași pe care îi vom face în ceea ce privește reforma administrației publice. Prima etapă, cea a unificării voluntare a localităților mici, este deja, așa cum bine știți, pusă în transparență. De vineri am stabilit, împreună cu colegii mei, un calendar de deplasări în țară, în care vom discuta cu oamenii și cu primarii din fiecare județ despre acest proiect și, mai ales, despre beneficiile pentru cetățeni și pentru comunități. Vom face această reformă împreună cu cetățenii, și nu împotriva lor. Prima întâlnire, să știți, e mâine, la Suceava, unde voi participa și unde voi avea o primă discuție cu aleșii locali din județul Suceava”, a declarat Sorin Grindeanu.

Proiectul referitor la unificarea voluntară a localităților mici reprezintă prima etapă a reorganizării administrative propuse de PSD.

În aceeași conferință de presă, Sorin Grindeanu a comentat declarațiile lui Ilie Bolojan referitoare la proiectul de reorganizare administrativ-teritorială.

Președintele PSD l-a acuzat pe liderul PNL că a avut poziții diferite privind necesitatea reformei și modul în care aceasta ar trebui realizată. Totodată, Grindeanu l-a invitat pe Bolojan să contribuie la proiect, afirmând că discuțiile ar trebui să depășească disputele politice.

„Așadar, este o veste foarte bună pentru români și o veste foarte proastă pentru cei care doar au mimat reforma, timp de un an și jumătate. Am văzut că domnul Bolojan este total debusolat și se încurcă în narative. Ba nu e bună reforma, ba e necesară, ba apoi vine și el cu un proiect, când vede că lucrurile se mișcă. Eu le transmit tuturor că acesta este un proiect pentru România, de care România are nevoie, la care este invitată toată lumea să contribuie, inclusiv domnul Bolojan. Și îi rog să citească această invitație în următoarea cheie, și anume în aceea de a ieși din confruntările politice. Și e vorba, până la urmă, de a înțelege că trebuie să aducem România din anul 1968, când a fost făcută ultima reformă a administrației publice locale, în anii 2026–2027.”

Declarațiile au venit după ce Ilie Bolojan a criticat modul în care PSD a prezentat reorganizarea administrativă. Președintele PNL a contestat abordarea social-democraților și a cerut o fundamentare clară a măsurilor propuse.

Sorin Grindeanu a reluat și principalele stimulente financiare prevăzute în proiectul aflat în dezbatere publică. Potrivit propunerii PSD, locuitorii comunităților care participă la unificarea voluntară ar urma să beneficieze de reduceri ale impozitelor pe case și terenuri. De asemenea, proiectul prevede alocarea unor fonduri pentru investiții în infrastructura locală, precum și prioritizarea la finanțare a comunităților care ating un anumit prag de populație.

„Foarte pe scurt, vreau să reamintesc ceea ce e pus în transparență, și anume beneficiile unirii benevole sau voluntare pentru cetățeni: impozite reduse la jumătate pe casă și pe teren, timp de cinci ani, și cel puțin 4 milioane de lei pentru investiții în fiecare localitate beneficiară. Și aici vorbim despre apă, canalizare, gaze, drumuri, școli și dispensare. În plus, comunitățile care, prin unire, ajung la minimum 2.500 de locuitori vor avea prioritate la finanțare.”

Măsurile prezentate de Grindeanu fac parte din propunerea aflată în transparență decizională și nu reprezintă facilități intrate deja în vigoare.

Președintele PSD a afirmat că reorganizarea urmărește comasarea administrațiilor locale, fără dispariția localităților sau pierderea identității comunităților.

El a explicat că documentele de identitate ale cetățenilor ar urma să rămână valabile, iar proiectele de investiții începute înainte de reorganizare vor continua.

„Vreau să fiu foarte clar. Am mai spus zilele acestea: noi unim primării, nu desființăm localități, fiindcă e o nuanță extrem de importantă. Identitatea comunităților rămâne, în mod evident. Serviciile publice, în schimb, vor fi mult mai accesibile cetățenilor. Actele, buletinele rămân valabile. Am explicat acest lucru, iar proiectele în derulare, evident, vor continua. Nu vrem să fie o reformă făcută pe hârtie și impusă de la București. Vrem o reformă făcută împreună cu oamenii, care să ducă la administrații mai puternice, investiții mai mari și, bineînțeles, servicii mai bune pentru fiecare comunitate. Ăsta este scopul acestei reforme.”

Grindeanu a susținut că proiectul trebuie să fie rezultatul consultărilor cu cetățenii și reprezentanții administrațiilor locale, motiv pentru care PSD va organiza întâlniri în fiecare județ.

Liderul PSD a fost întrebat și despre modul în care reforma administrativă ar putea afecta comunitățile cu populație maghiară din județele Harghita și Covasna. Sorin Grindeanu a mai precizat că reorganizarea trebuie să țină cont de specificul localităților în care trăiesc minorități naționale, inclusiv de drepturile recunoscute acestora.

El a vorbit despre necesitatea adaptării pragurilor de populație și a spus că subiectul a fost discutat cu reprezentanții minorităților naționale, urmând să fie abordat și în dialogul cu UDMR.

„Am mai spus acest lucru. […] Cred că era, sper să nu greșesc, vorba despre localitățile care aveau până în 20% populație de altă naționalitate decât cea română. Aveau anumite, nu știu, nu beneficii, că nu despre asta este vorba, ci anumite recunoașteri ale acelei minorități. Odată cu unirea, evident că acel prag trebuie să scadă și acest lucru se va întâmpla. Iar lucrurile aici trebuie să țină cont și de specificul acestor localități în care avem minorități. Este un lucru pe care l-am discutat și cu Grupul minorităților naționale, pe care l-am explicat și o să îl explicăm și pe care o să îl discutăm, evident, și cu UDMR.”

Problema drepturilor minorităților în localitățile rezultate din eventualele comasări a fost anterior subiectul unor discuții între PSD și UDMR.

Întrebat despre structura administrativă care ar putea rezulta în urma reformei, Sorin Grindeanu a afirmat că în interiorul PSD nu au fost discutate variante privind împărțirea României în opt, 20 sau 25 de regiuni. Președintele partidului a explicat că discuțiile s-au concentrat asupra unor criterii care ar urma să fie utilizate pentru unificarea localităților, iar forma finală a proiectului va depinde și de rezultatele consultărilor publice.

„Aș vrea să fiu foarte clar: în centrul acestei reforme este cetățeanul. Nu e nici președintele consiliului județean, nici primarul, nici consiliul local și nici consiliul județean. În centrul acestei reforme trebuie să fie cetățeanul. Cetățeanul trebuie să aibă servicii publice mai bune. Dacă plecăm de la această premisă, prin dialogul pe care trebuie să îl avem în perioada următoare, în mod sigur vom găsi soluțiile potrivite. Eu vreau să vă anunț că aici nu s-a discutat niciodată nici de opt regiuni, nici de 20, nici de 25 și așa mai departe, ci de anumite criterii cuantificabile pentru unificarea localităților. […] Am demarat și o dezbatere publică, la care invităm pe toată lumea, ca, în urma acelei dezbateri publice și punând în centrul acestei reforme cetățeanul, să avem o soluție potrivită și adaptată la România anului 2026. Am mai spus acest lucru.”

Grindeanu a făcut și o comparație între actuala organizare administrativă și perioada în care a fost realizată ultima reformă majoră a administrației publice locale.

„Ultima dată când s-a făcut reforma administrației publice în România a fost în 1968, când sovieticii intrau cu tancurile peste cehoslovaci și înăbușeau Primăvara de la Praga, ca să vedem unde ne aflăm.”

Prima întâlnire din calendarul consultărilor anunțate de PSD este programată marți, 24 noiembrie, la Suceava, unde Sorin Grindeanu va discuta cu aleșii locali despre proiectul de unificare voluntară.