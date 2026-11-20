Ministerul Dezvoltării a prezentat în transparență decizională proiectul de lege care stabilește regulile pentru comasarea voluntară a comunelor, orașelor și municipiilor învecinate. Inițiativa prevede că unirea administrațiilor locale se va putea face numai cu acordul consiliilor locale și al cetățenilor, exprimat prin referendum.

Proiectul include mai multe stimulente pentru comunitățile care vor decide să participe la reorganizare. Printre acestea se numără reducerea cu 50% a impozitelor pentru anumite proprietăți, timp de cinci ani, dar și finanțări de cel puțin 4 milioane de lei pentru fiecare beneficiar selectat.

Ministrul Dezvoltării, Marcel Alexandru Stoica, a explicat că măsura reprezintă începutul unui proces mai amplu de reformare a administrației publice locale.

„Este prima etapă a unui proces mai amplu de reformă, care are un obiectiv final foarte clar: să aducem administrația României din organizarea anului 1968 în realitatea anului 2028. Vreau să fiu foarte clar de la început: unim primării, nu desființăm localități. Aceasta este o reformă pentru cetățean și o reformă care se face împreună cu oamenii”, a declarat ministrul.

Proiectul de lege se aplică comunelor, orașelor și municipiilor din același județ, cu excepția municipiului București. Pentru a putea fuziona, unitățile administrativ-teritoriale trebuie să fie învecinate, să aibă o graniță administrativă comună și să formeze un teritoriu continuu.

De asemenea, localitățile trebuie să fie conectate printr-un drum național, județean sau comunal. Proiectul nu permite unirea unor localități din județe diferite și nu presupune reorganizarea județelor.

Procedura poate fi inițiată prin hotărâri adoptate de consiliile locale ale cel puțin două unități administrativ-teritoriale. Deciziile trebuie aprobate cu majoritatea absolută a consilierilor locali aflați în funcție.

Ulterior, fiecare comunitate implicată va trebui să organizeze un referendum local.

„Decizia le aparține în totalitate. Nimic nu se întâmplă fără votul consiliilor locale și fără acordul comunităților, exprimat prin referendum”, a precizat Marcel Alexandru Stoica.

Cheltuielile pentru organizarea referendumurilor vor putea fi suportate din Fondul de rezervă bugetară al Guvernului. Executivul va avea la dispoziție cel mult 45 de zile de la primirea solicitărilor pentru aprobarea fondurilor necesare.

Comasarea va putea continua dacă referendumurile sunt validate și au rezultate favorabile în cel puțin două unități administrativ-teritoriale învecinate. După îndeplinirea acestor condiții, Ministerul Dezvoltării va avea 30 de zile pentru pregătirea proiectului de lege, iar Guvernul va putea aproba și transmite documentul Parlamentului în alte 30 de zile.

După aprobarea comasării, autoritățile locale vor putea conveni asupra numelui noii unități administrativ-teritoriale. Denumirea va fi supusă referendumului și nu va putea cuprinde mai mult de două nume ale localităților care se unesc.

Reședința noii unități administrative va fi stabilită în localitatea care a obținut cele mai mari venituri proprii din impozite și taxe locale pe cap de locuitor în anul anterior referendumului. Dacă veniturile sunt egale, va fi aleasă localitatea cu populația cea mai numeroasă.

Satele și celelalte localități componente își vor păstra identitatea administrativă și denumirile, chiar dacă una dintre fostele comune își pierde statutul de unitate administrativ-teritorială.

„Nu se pierde absolut nimic, nici istoria, nici identitatea, nici tradițiile. Rămâne totul ca și până acum”, a afirmat ministrul Dezvoltării.

Unul dintre principalele stimulente prevăzute de proiect vizează impozitele locale. Persoanele fizice din localitățile care se comasează vor beneficia de o reducere de 50% pentru impozitul sau taxa aferentă clădirilor cu destinație rezidențială și terenurilor situate în intravilan.

Facilitatea va fi acordată timp de cinci ani fiscali consecutivi, începând cu 1 ianuarie a anului următor înființării noii unități administrativ-teritoriale.

Diferențele de venituri înregistrate de bugetele locale ca urmare a reducerii impozitelor vor fi acoperite integral de la bugetul de stat.

„Dacă oamenii decid în 2027 să facă acest pas, atunci în 2028 vor avea o administrație mai puternică, impozite reduse la jumătate, bani mai mulți pentru investiții și servicii publice mai bune. Dacă astăzi un român plătește 100 de lei, după unire va plăti 50 de lei”, a explicat Marcel Alexandru Stoica.

Proiectul introduce programul multianual „START Reforma Administrativă”, cu un buget total de patru miliarde de lei pentru perioada 2027-2028. Fondurile vor fi împărțite în două tranșe anuale, de câte două miliarde de lei.

Fiecare beneficiar selectat va primi o prealocare financiară de cel puțin patru milioane de lei. Banii vor putea fi investiți în proiecte de infrastructură și dezvoltare locală, precum:

rețele de alimentare cu apă și canalizare;

modernizarea drumurilor și construirea podurilor;

școli și grădinițe;

dispensare și infrastructură socială;

proiecte culturale;

digitalizarea administrației publice;

unificarea registrelor administrative;

elaborarea planurilor urbanistice generale.

Prioritate vor avea comunele cu cel mult 1.500 de locuitori înainte de comasare, care vor forma prin unire o unitate administrativ-teritorială cu minimum 2.500 de locuitori.

„Se vor acorda cel puțin 4 milioane de lei pentru investiții pentru fiecare localitate care se unește voluntar, prin programul «START Reforma Administrativă», dintr-un buget total de 4 miliarde de lei. Aici vorbim despre proiecte de dezvoltare locală: apă, canalizare, drumuri, dispensare, școli sau grădinițe”, a declarat ministrul.

Unirea administrațiilor locale nu va impune schimbarea documentelor personale. Cărțile de identitate, permisele de conducere și certificatele de înmatriculare vor rămâne valabile până la expirare sau până la apariția unui alt motiv legal pentru înlocuirea lor.

Modificările necesare în registrele publice vor fi operate din oficiu, fără taxe. Dacă un cetățean va avea nevoie să își preschimbe documentele sau va solicita acest lucru, procedura se va realiza tot fără plata taxelor și tarifelor aferente.

De asemenea, în fiecare localitate în care a funcționat o primărie va rămâne un punct local de lucru. Cetățenii vor putea depune cereri, solicita documente, certificate și adeverințe și vor beneficia de asistență din partea administrației.

Drepturile privind utilizarea limbii materne vor fi menținute în comunitățile în care o minoritate națională reprezenta cel puțin 20% din populație înainte de comasare, chiar dacă ponderea acesteia va scădea în noua unitate administrativ-teritorială.

Noua unitate administrativ-teritorială va prelua automat patrimoniul, drepturile și obligațiile fostelor administrații, inclusiv contractele, litigiile și proiectele aflate în derulare.

Investițiile finanțate din fonduri europene, PNRR, Fondul pentru Modernizare, Fondul pentru Mediu sau programele naționale vor continua fără reluarea procedurilor de finanțare.

Autorizațiile, documentațiile de urbanism și procedurile pentru lucrările de construcții aflate în desfășurare își vor păstra valabilitatea. Totodată, actualizările cadastrale necesare exclusiv ca urmare a comasării vor fi realizate gratuit și din oficiu.

Angajații primăriilor vor fi preluați de drept de noua administrație. Reorganizarea aparatului administrativ va putea începe după expirarea unui an calculat începând cu anul următor comasării și va trebui încheiată în cel mult șase luni.

Până la acel moment, numărul posturilor ocupate nu va putea fi redus ca urmare a unirii administrațiilor.

Nota de fundamentare a proiectului arată că România are 429 de comune cu maximum 1.500 de locuitori, în care trăiesc aproximativ 479.000 de persoane.

Populația acestor comunități a scăzut cu 35% între 2002 și 2011, iar în perioada 2011-2021 declinul a fost de aproape 16%.

Documentul mai indică o problemă legată de funcționarea administrațiilor locale: în 2023, un număr de 249 de comune nu aveau ocupat postul de secretar general.

Proiectul de lege va rămâne în transparență decizională timp de zece zile, interval în care cetățenii și autoritățile locale pot transmite propuneri și amendamente.

Potrivit calendarului anunțat de ministrul Dezvoltării, comunitățile ar urma să decidă în 2027 dacă participă la procesul de comasare, iar noile administrații ar putea deveni funcționale în 2028.