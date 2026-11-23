Harta administrativă a României ar putea suferi modificări importante în cadrul unei reforme discutate în PSD. Una dintre variantele luate în calcul prevede reducerea numărului de județe de la 41 la numai 15, ceea ce ar însemna dispariția a 26 de județe ca unități administrative distincte. În paralel, Guvernul pregătește stimulente financiare pentru comunele, orașele și municipiile care acceptă comasarea voluntară.

Fostul premier Victor Ponta consideră că reorganizarea administrativ-teritorială este necesară pentru reducerea cheltuielilor publice și a birocrației, însă se îndoiește că reforma va fi adoptată. El a atras atenția că schimbările nu pot fi realizate într-un singur an și presupun o reorganizare profundă a administrației publice.

Una dintre variantele discutate în PSD ar presupune redesenarea actualelor granițe administrative și reducerea numărului de județe la 15. În această formulă, 26 dintre cele 41 de județe actuale ar dispărea ca unități administrative distincte.

Victor Ponta a declarat că actuala organizare administrativă datează din 1968 și că digitalizarea ar permite reducerea deplasărilor la instituțiile publice și simplificarea procedurilor.

„E nevoie de reorganizarea administrativ-teritorială, să reduci birocrația, să reduci corupția. Nu o să reduci cheltuielile statului decât dacă nu mai pot să am 41 de direcții județene, 70 de direcții la primărie”, a declarat fostul premier.

Acesta consideră că reforma nu poate fi aplicată într-un interval de un an și a pus sub semnul întrebării șansele ca proiectul să treacă, în condițiile în care schimbările presupun și asumarea unui cost politic.

„Toți zic că vor, nu cred că trece (n.r. – reforma). Stăm cu județele din 1968. Evident că azi au trecut atâția ani, dar avem toți telefon. Nu mai ai nevoie să te duci la primărie, să vii la București. Se poate face, dar e cost politic. Om vedea. E anchilozată administrația noastră”, a mai spus Victor Ponta, la România TV.

În paralel cu discuțiile despre reorganizarea județelor, Guvernul pregătește măsuri pentru comasarea voluntară a comunelor, orașelor și municipiilor.

Ministerul Dezvoltării a publicat vineri, 20 noiembrie, un proiect de ordonanță de urgență care stabilește facilitățile acordate administrațiilor locale care decid să se unească, dar și regulile privind angajații primăriilor, documentele de identitate și proprietățile cetățenilor.

Printre stimulentele propuse se află reducerea cu 50% a impozitului pe locuințe și terenuri, timp de cinci ani fiscali consecutivi, pentru persoanele fizice care dețin astfel de bunuri în noile unități administrativ-teritoriale rezultate în urma comasării.

Facilitatea ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie a anului următor înființării noii unități administrative.

„Facilitatea fiscală constă în reducerea cu 50% a impozitului/taxei pe clădirile utilizate în scop rezidențial și a impozitului/taxei pe teren pentru bunurile imobile deținute de persoanele fizice, pentru 5 ani fiscali consecutivi”, se arată în articolul 16 din proiectul de ordonanță.

Guvernul propune și lansarea programului START Reforma Administrativă, pentru care este prevăzut un buget total de patru miliarde de lei. Câte două miliarde de lei ar urma să fie alocate în 2027 și 2028.

Potrivit proiectului, fiecare beneficiar selectat va primi o prealocare financiară de cel puțin patru milioane de lei.

„Fiecare beneficiar selectat primește o prealocare financiară din alocarea totală a Programului, care nu poate fi mai mică de 4 milioane de lei”, prevede articolul 14 din document.

Banii vor putea fi utilizați pentru investiții în infrastructura locală, inclusiv drumuri, rețele de apă, canalizare și gaze, transport public, sănătate, educație, cultură și turism. Fondurile vor putea acoperi și plățile restante ale administrațiilor locale.

Proiectul mai prevede o campanie de promovare în valoare de zece milioane de lei pentru susținerea comasării voluntare.

Comasarea localităților va duce la dispariția unor funcții de primar și viceprimar. În schimb, angajații primăriilor vor fi preluați de drept de noua administrație.

Reorganizarea aparatului administrativ nu va avea loc imediat după comasare. Potrivit proiectului, aceasta va începe după expirarea unui termen de un an, calculat începând cu anul următor comasării, și va trebui finalizată în maximum șase luni de la expirarea acestuia.

Schimbarea adresei sau a denumirii localității, atunci când este o consecință exclusivă a comasării, nu va obliga cetățenii să își preschimbe actele de identitate, permisele de conducere sau certificatele de înmatriculare.

Prevederea este inclusă în articolul 13 al proiectului de ordonanță de urgență. Dacă locuitorii solicită totuși înlocuirea documentelor din cauza acestor modificări administrative, cheltuielile vor fi suportate de stat.