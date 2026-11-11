Reorganizarea administrativ-teritorială: 15 județe și sute de localități cu un viitor administrativ incert
- Mădălina Sfrijan
- 11 noiembrie 2026, 23:41
- România ar putea avea 15 județe, după modelul Curților de Apel
- 55% dintre orașele României ar putea deveni comune
- Lista orașelor care ar putea pierde statutul urban
- Orașe cu populație între 6.000 și 7.999 de locuitori (48 de localități)
- Orașe cu populație între 4.000 și 5.999 de locuitori (39 de localități)
- Orașe cu mai puțin de 4.000 de locuitori (20 de localități)
Reorganizarea administrativ-teritorială a României ar putea modifica semnificativ actuala hartă a țării. Peste jumătate dintre orașele existente ar putea pierde statutul urban și ar putea reveni la rangul de comune, dacă va fi aplicat criteriul populației de sub 10.000 de locuitori. În același timp, numărul județelor ar putea fi redus, una dintre variantele discutate fiind reorganizarea după modelul actual al Curților de Apel.
Europarlamentarul Dragoș Benea, președintele PSD Bacău și coordonatorul grupului de lucru pentru reorganizarea administrativ-teritorială a României, a prezentat câteva dintre criteriile care ar putea sta la baza viitoarei structuri administrative.
Printre propunerile sale se numără reducerea numărului de județe și reevaluarea statutului localităților care nu mai îndeplinesc criteriile demografice pentru rangul de oraș.
România ar putea avea 15 județe, după modelul Curților de Apel
Una dintre variantele propuse de Dragoș Benea presupune folosirea actualei organizări a Curților de Apel drept punct de plecare pentru redesenarea județelor. În prezent, România are 15 Curți de Apel, fiecare deservind mai multe județe.
Europarlamentarul a explicat că această variantă nu reprezintă forma definitivă a reorganizării, ci doar o propunere care ar putea fi analizată în discuțiile despre viitoarea structură administrativă.
„Am propus ca punct de plecare organizarea curților de apel. Nu am spus că aceasta va fi forma finală, ci doar că este un punct de plecare. Organizarea curților de apel s-a realizat într-un sistem juridic mai rigid, din motive obiective, dar care a progresat eficient. Adică un sistem mai rigid a putut să facă acest lucru, iar sistemul administrației publice locale nu poate să o facă, nici măcar nu poate să o desfacă, pentru că se supără câțiva președinți de consilii județene că își pierd mandatele.
Pot rămâne 20, 17 sau 18 județe. Acest lucru trebuie stabilit în urma unor discuții bazate pe cifre și pe criterii, așa cum am propus încă din primul moment. Reorganizarea curților de apel a fost inițiată de Mircea Ionescu-Quintus, ministrul Justiției, în 1992.”, a explicat Dragoș Benea.
Pe baza acestor informații a fost realizată și o simulare orientativă a unei posibile reorganizări a județelor, folosind actuala structură a Curților de Apel ca reper.
55% dintre orașele României ar putea deveni comune
O altă modificare importantă vizează localitățile urbane cu mai puțin de 10.000 de locuitori. Potrivit criteriului prezentat de Dragoș Benea, acestea ar urma să își piardă statutul de oraș și să fie reorganizate ca comune.
Datele Recensământului din 2021 arată că 146 de orașe și două municipii au mai puțin de 10.000 de locuitori. Astfel, aproximativ 55% dintre orașele României s-ar putea afla pe lista localităților vizate de această schimbare.
„În ceea ce privește orașele, acestea trebuie să revină la rangul pe care îl justifică prin ceea ce oferă. Nu poți să ai cifra de comună, dar organigramă de oraș. Sunt 38 de orașe care au sub 5.000 de locuitori, iar peste 55% dintre orașele din România au sub 10.000 de locuitori.”, a explicat Dragoș Benea.
Lista orașelor care ar putea pierde statutul urban
Potrivit datelor recensământului din 2021, localitățile cu mai puțin de 10.000 de locuitori sunt următoarele:
Orașe cu populație între 8.000 și 9.999 de locuitori (41 de localități)
Beiuș (Bihor) – 9.745 de locuitori
Drăgănești-Olt (Olt) – 9.721 de locuitori
Sovata (Mureș) – 9.703 de locuitori
Jibou (Sălaj) – 9.677 de locuitori
Aleșd (Bihor) – 9.662 de locuitori
Târgu Frumos (Iași) – 9.597 de locuitori
Salcea (Suceava) – 9.513 de locuitori
Nehoiu (Buzău) – 9.464 de locuitori
Costești (Argeș) – 9.460 de locuitori
Odobești (Vrancea) – 9.423 de locuitori
Topoloveni (Argeș) – 9.373 de locuitori
Oravița (Caraș-Severin) – 9.346 de locuitori
Titu (Dâmbovița) – 9.291 de locuitori
Moldova Nouă (Caraș-Severin) – 9.278 de locuitori
Babadag (Tulcea) – 9.213 de locuitori
Covasna (Covasna) – 9.208 de locuitori
Murfatlar (Constanța) – 9.173 de locuitori
Cajvana (Suceava) – 9.139 de locuitori
Sinaia (Prahova) – 9.071 de locuitori
Strehaia (Mehedinți) – 9.059 de locuitori
Podu Iloaiei (Iași) – 8.992 de locuitori
Valea lui Mihai (Bihor) – 8.969 de locuitori
Ianca (Brăila) – 8.969 de locuitori
Liteni (Suceava) – 8.878 de locuitori
Ineu (Arad) – 8.807 de locuitori
Cristuru Secuiesc (Harghita) – 8.797 de locuitori
Hațeg (Hunedoara) – 8.793 de locuitori
Hârșova (Constanța) – 8.737 de locuitori
Eforie (Constanța) – 8.630 de locuitori
Orșova (Mehedinți, municipiu) – 8.506 de locuitori
Oțelu Roșu (Caraș-Severin) – 8.497 de locuitori
Iernut (Mureș) – 8.473 de locuitori
Tăuții-Măgherăuș (Maramureș) – 8.463 de locuitori
Bușteni (Prahova) – 8.368 de locuitori
Recaș (Timiș) – 8.347 de locuitori
Întorsura Buzăului (Covasna) – 8.332 de locuitori
Seini (Maramureș) – 8.198 de locuitori
Roznov (Neamț) – 8.133 de locuitori
Huedin (Cluj) – 8.069 de locuitori
Techirghiol (Constanța) – 8.061 de locuitori
Tășnad (Satu Mare) – 8.058 de locuitori
Orașe cu populație între 6.000 și 7.999 de locuitori (48 de localități)
Mihăilești (Giurgiu) – 7.760 de locuitori
Baraolt (Covasna) – 7.730 de locuitori
Șomcuta Mare (Maramureș) – 7.703 de locuitori
Bumbești-Jiu (Gorj) – 7.684 de locuitori
Târgu Cărbunești (Gorj) – 7.616 de locuitori
Băbeni (Vâlcea) – 7.570 de locuitori
Agnita (Sibiu) – 7.564 de locuitori
Negrești (Vaslui) – 7.530 de locuitori
Segarcea (Dolj) – 7.356 de locuitori
Călimănești (Vâlcea) – 7.348 de locuitori
Curtici (Arad) – 7.279 de locuitori
Măcin (Tulcea) – 7.248 de locuitori
Chișineu-Criș (Arad) – 7.212 de locuitori
Ghimbav (Brașov) – 7.208 de locuitori
Budești (Călărași) – 7.126 de locuitori
Ulmeni (Maramureș) – 7.110 de locuitori
Ungheni (Mureș) – 7.007 de locuitori
Panciu (Vrancea) – 6.921 de locuitori
Turceni (Gorj) – 6.891 de locuitori
Murgeni (Vaslui) – 6.853 de locuitori
Buziaș (Timiș) – 6.834 de locuitori
Amara (Ialomița) – 6.805 de locuitori
Pâncota (Arad) – 6.787 de locuitori
Fundulea (Călărași) – 6.714 de locuitori
Nădlac (Arad) – 6.713 de locuitori
Tălmaciu (Sibiu) – 6.711 de locuitori
Plopeni (Prahova) – 6.709 de locuitori
Siret (Suceava) – 6.708 de locuitori
Uricani (Hunedoara) – 6.669 de locuitori
Zlatna (Alba) – 6.652 de locuitori
Făget (Timiș) – 6.595 de locuitori
Câmpeni (Alba) – 6.569 de locuitori
Vlăhița (Harghita) – 6.468 de locuitori
Horezu (Vâlcea) – 6.467 de locuitori
Săveni (Botoșani) – 6.447 de locuitori
Victoria (Brașov) – 6.446 de locuitori
Pogoanele (Buzău) – 6.384 de locuitori
Fieni (Dâmbovița) – 6.378 de locuitori
Cehu Silvaniei (Sălaj) – 6.369 de locuitori
Tismana (Gorj) – 6.359 de locuitori
Teiuș (Alba) – 6.308 de locuitori
Răcari (Dâmbovița) – 6.306 de locuitori
Pătârlagele (Buzău) – 6.276 de locuitori
Dumbrăveni (Sibiu) – 6.238 de locuitori
Sărmașu (Mureș) – 6.186 de locuitori
Ardud (Satu Mare) – 6.124 de locuitori
Bicaz (Neamț) – 6.106 de locuitori
Piatra-Olt (Olt) – 6.000 de locuitori
Orașe cu populație între 4.000 și 5.999 de locuitori (39 de localități)
Lehliu Gară (Călărași) – 5.991 de locuitori
Târgu Bujor (Galați) – 5.946 de locuitori
Livada (Satu Mare) – 5.892 de locuitori
Însurăței (Brăila) – 5.870 de locuitori
Frasin (Suceava) – 5.817 de locuitori
Săliște (Sibiu) – 5.710 de locuitori
Brezoi (Vâlcea) – 5.696 de locuitori
Deta (Timiș) – 5.670 de locuitori
Anina (Caraș-Severin) – 5.521 de locuitori
Gătaia (Timiș) – 5.473 de locuitori
Ciacova (Timiș) – 5.434 de locuitori
Bălan (Harghita) – 5.414 de locuitori
Miercurea Nirajului (Mureș) – 5.414 de locuitori
Sebiș (Arad) – 5.410 de locuitori
Ștei (Bihor) – 5.398 de locuitori
Novaci (Gorj) – 5.276 de locuitori
Potcoava (Olt) – 5.229 de locuitori
Broșteni (Suceava) – 5.179 de locuitori
Geoagiu (Hunedoara) – 5.087 de locuitori
Vânju Mare (Mehedinți) – 5.078 de locuitori
Ștefănești (Botoșani) – 5.032 de locuitori
Rupea (Brașov) – 4.907 de locuitori
Sângeorgiu de Pădure (Mureș) – 4.875 de locuitori
Săliștea de Sus (Maramureș) – 4.856 de locuitori
Slănic (Prahova) – 4.669 de locuitori
Milișăuți (Suceava) – 4.657 de locuitori
Fierbinți-Târg (Ialomița) – 4.620 de locuitori
Negru Vodă (Constanța) – 4.616 de locuitori
Copșa Mică (Sibiu) – 4.570 de locuitori
Baia de Aramă (Mehedinți) – 4.478 de locuitori
Isaccea (Tulcea) – 4.408 de locuitori
Abrud (Alba) – 4.360 de locuitori
Bechet (Dolj) – 4.355 de locuitori
Cavnic (Maramureș) – 4.264 de locuitori
Bălcești (Vâlcea) – 4.235 de locuitori
Berbești (Vâlcea) – 4.231 de locuitori
Bucecea (Botoșani) – 4.171 de locuitori
Predeal (Brașov) – 4.020 de locuitori
Slănic-Moldova (Bacău) – 4.011 de locuitori
Orașe cu mai puțin de 4.000 de locuitori (20 de localități)
Țicleni (Gorj) – 3.934 de locuitori
Azuga (Prahova) – 3.901 de locuitori
Băile Herculane (Caraș-Severin) – 3.787 de locuitori
Băile Olănești (Vâlcea) – 3.750 de locuitori
Miercurea Sibiului (Sibiu) – 3.619 de locuitori
Ocna Sibiului (Sibiu) – 3.434 de locuitori
Aninoasa (Hunedoara) – 3.369 de locuitori
Dragomirești (Maramureș) – 3.154 de locuitori
Ocnele Mari (Vâlcea) – 3.134 de locuitori
Sulina (Tulcea) – 3.118 de locuitori
Baia de Arieș (Alba) – 3.035 de locuitori
Făurei (Brăila) – 3.008 de locuitori
Căzănești (Ialomița) – 2.938 de locuitori
Berești (Galați) – 2.473 de locuitori
Solca (Suceava) – 2.405 de locuitori
Borsec (Harghita) – 2.391 de locuitori
Băile Govora (Vâlcea) – 2.158 de locuitori
Vașcău (Bihor) – 2.025 de locuitori
Nucet (Bihor) – 1.987 de locuitori
Băile Tușnad (Harghita) – 1.372 de locuitori.