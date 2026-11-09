Reforma administrativ-teritorială pregătită de PSD ar putea include nu doar comasarea comunelor și a orașelor mici, ci și reorganizarea județelor. Dragoș Benea, europarlamentar și vicepreședinte al partidului, a anunțat că această temă va fi analizată de grupul de lucru pe care îl coordonează. Printre variantele luate în discuție se află și o reorganizare inspirată de modelul Curților de Apel, însă social-democratul nu a avansat un număr exact al județelor care ar putea rezulta.

Dragoș Benea a susținut că reorganizarea administrativă nu ar trebui să se limiteze la localitățile mici, ci să vizeze și structura județelor.

„Dacă nu ne atingem și nu atacăm și această problemă a reconfigurării județelor, degeaba ne-am apucat. Cu siguranță, atâta timp cât coordonez acest grup de lucru (privind reforma teritorială – n.r.), va fi atacată și problema județelor”, a spus Dragoș Benea.

Social-democratul a explicat că a analizat modele de reorganizare administrativă din mai multe state europene, printre care Danemarca, Estonia, Letonia și Polonia. Acestea ar putea reprezenta exemple pentru viitoarea reformă din România.

„M-am uitat și la Danemarca, unde sunt comune de 15.000 de locuitori. M-am uitat și la Estonia. M-am uitat și la Letonia. M-am uitat și la Polonia, unde din 49 au mai rămas 16 voievodate. Am văzut și Republica Moldova că a fost mai curajoasă decât noi pe acest subiect. Deci putem să ne inspirăm, avem modele de unde să ne inspirăm”, a spus Benea.

Unul dintre scenariile amintite de vicepreședintele PSD presupune o organizare asemănătoare celei din sistemul judiciar, unde funcționează 15 Curți de Apel.

Benea a explicat că acest model ar putea servi drept punct de plecare pentru discuțiile despre noua împărțire administrativă, fără ca numărul județelor să fie stabilit în această etapă.

„Cu județele aș putea să vă propun ca discuție, de exemplu, modelul Curților de Apel, care în sistemul judiciar s-a văzut că este eficient. Acum trebuie văzut dacă în sistemul administrației locale ceva similar ar fi eficient. [E vorba] de 15 Curți de Apel, dar asta nu înseamnă că vor fi 15 județe. Dar e un punct de plecare pentru o discuție. Eu nu vreau acum să avansez cifre – 15, 18, 20, poate vor fi 22, poate vor fi 12. Tot acești indicatori vor spune. Dar ce pot eu să vă spun este că vom aborda această discuție a județelor”, a conchis acesta.

Declarațiile lui Dragoș Benea vin după ce acesta a prezentat, tot luni, mai multe variante de reorganizare a localităților mici. Unul dintre scenariile analizate de PSD prevede comasarea comunelor cu mai puțin de 3.000 de locuitori și a orașelor care nu mai ating pragul legal de 10.000 de locuitori.

Potrivit europarlamentarului, peste 55% dintre orașele din România nu mai îndeplinesc criteriul demografic necesar pentru păstrarea acestui statut, deși au în continuare administrații urbane.

„Peste 55% dintre oraşe nu mai au pragul legal de 10.000 de locuitori, dar au administraţie de oraş. Ele, practic, sunt comune. E posibil. Chiar la mine în judeţ este oraşul Slănic Moldova care are o populaţie redusă, graniţă cu oraşul Târgu-Ocna. E posibil să rezulte un oraş Târgu-Ocna la final. Ar fi şi firesc, ştiu bine zona”, a explicat Dragoș Benea.