Senatorul UDMR Tanczos Barna a declarat că reforma administrativ-teritorială este necesară pentru reducerea costurilor, dar a precizat că reorganizarea trebuie făcută cu respectarea unor condiții.

Acesta a cerut consultarea comunităților locale și organizarea de referendumuri. Decizia nu trebuie luată la București, „deasupra capului comunității locale”, a subliniat senatorul.

Tanczos Barna a explicat și de ce reducerea numărului de localități este o temă sensibilă pentru UDMR. El a amintit că, în trecut, inclusiv în perioada comunistă, au existat încercări de schimbare a componenței etnice a unor unități administrativ-teritoriale prin comasări sau separări forțate.

„Este o chestiune istorică la noi, pentru că nu o dată, nu de două ori s-a încercat, și în timpul comunismului, câteodată s-a și reușit, schimbarea componenței etnice a unei unități administrativ-teritoriale, printr-o unire sau separare forțată.

Noi, ca reprezentanți ai comunității maghiare, trebuie să avem grijă în primul și în primul rând la acest aspect.

Orice comasare, orice schimbare a limitelor administrativ-teritoriale, de lipire, de dezlipire, de adunare, de separare, să se întâmple cu consultarea comunității locale, să se întâmple cu respectarea angajamentelor internaționale ale României, care spun că nicio țară nu poate schimba forțat limitele administrativ-teritoriale doar pentru a schimba componența etnică, acele unități administrativ-teritoriale”, a declarat Tanczos Barna.

Senatorul a precizat că UDMR susține reforma administrativ-teritorială, dacă sunt respectate angajamentele internaționale ale României și dacă populația este consultată.

„Deci, noi spunem în felul următor: să se respecte toate angajamentele internaționale, să existe referendum, adică să existe o discuție la nivelul comunității, să nu se ia decizia la București, deasupra capului comunității locale.

Și, da, suntem de acord că trebuie să existe o reformă administrativ-teritorială și de reducere, de eficientizare a serviciilor locale, tocmai pentru a reduce costul”, a mai spus Tanczos Barna.

Acesta a adăugat că în comunele cu doar câteva sute de locuitori nu se justifică menținerea unei administrații separate, cu primar, viceprimar, secretar, angajați și consiliu.

„Cu siguranță, acolo unde sunt câteva sute de locuitori, nu are absolut nicio logică să ai în continuare primar ales, viceprimar, secretar, zeci de 10 angajați, consiliu.

Acolo, cu siguranță, comasarea este absolut necesară, chiar două-trei comune, dacă este cazul.

În același timp, nici nu poți să pui cetățeanul pe drumuri, să meargă 20 km, de exemplu, sau 30 km până în centrul comunei, dintr-un sat într-un alt sat, dacă te, trebuie să treacă muntele, dacă trebuie să ocolească.

Deci toate acestea trebuie analizate, făcute cu cap și cu consultarea comunității locale”, a mai explicat senatorul UDMR, la un post TV.

Tanczos Barna a atras astfel atenția că, în cazul comasării a două sau trei comune, trebuie luată în calcul și distanța pe care locuitorii ar urma să o parcurgă până la centrul administrativ. El a dat ca exemple drumurile de 20-30 de kilometri, traversarea unui munte sau ocolurile pe care oamenii ar putea fi nevoiți să le facă.

Tanczos Barna a vorbit și despre posibilitatea regionalizării și a desființării județelor. Senatorul a declarat că această variantă nu trebuie exclusă, dar nu crede că poate fi pusă în practică în actualul context parlamentar.

„Nu cred că va fi posibil. Deci această regionalizare și desființare de județe, dincolo de această cosmetizare a comunelor foarte mici sau ajustare, este, într-adevăr, o reformă profundă și pentru această reformă profundă, cu un Parlament atât de de divizat, atât de fragmentat, nu cred că există forță politică.

Deci acea reformă este necesară, trebuie discutată, dar cred că poate fi făcută doar de un partid sau o coaliție cu o putere în Parlament, nu un Guvern care depinde de două-trei voturi la fiecare proiect de lege”, a punctat Tanczos Barna.

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Alexandru Stoica, a declarat, săptămâna trecută, că reorganizarea a peste 400 de unități administrativ-teritoriale cu mai puțin de 1.500 de locuitori va începe prin comasări voluntare.

Dacă administrațiile locale nu vor accepta această variantă, comasarea va deveni obligatorie într-o etapă ulterioară. Reforma urmează să fie aplicată până la alegerile locale din 2028.

Ministrul a anunțat că poartă discuții cu reprezentanții administrațiilor locale despre comasarea celor 429 de localități mici. „Vreau să le prezint reforma administrativă prin comasarea voluntară a 429 de localităţi cu până la 1.500 de locuitori.

În acelaşi timp, vreau să le explic şi să le arăt argumentele pentru ceea ce pot să facă ei prin această comasare voluntară. Vreau să le prezint programul de investiţii, facilităţile fiscale şi bineînţeles dumnealor să decidă şi cu cetăţenii şi cu primarii dacă consideră să comaseze voluntar sau nu”, a declarat Alexandru Stoica.

Ministrul a precizat că, dacă administrațiile locale nu vor fi de acord cu această variantă, va urma o a doua etapă, în care comasarea va deveni obligatorie. Aceasta va începe după 1 martie 2027.

„Într-o primă etapă vorbim de comasare voluntară. A doua etapă va fi o comasare prin asumare. O comasare obligatorie în a doua etapă.

Reforma se va aplica din anul 2028. La următoarele alegeri din 2028 ea va fi pusă în aplicare”, a spus ministrul.

Potrivit lui Alexandru Stoica, localitățile vizate, cu mai puțin de 1.500 de locuitori, au fost selectate pe baza datelor din 2023. Ministrul a precizat că administrațiile locale care nu vor accepta comasarea voluntară nu vor fi sancționate în niciun fel. De asemenea, acesta a declarat că selecția comunelor nu a ținut cont de culoarea politică a conducerii primăriilor. Comasarea voluntară se va face în urma unor referendumuri locale.

Stoica a mai spus că și localitățile mai mari, cu 2.000 sau 3.000 de locuitori, pot opta pentru comasare voluntară.

În prezent, reorganizarea administrativă nu include și județele, a adăugat ministrul.