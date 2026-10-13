România are nevoie de o reorganizare administrativ-teritorială înainte de a trece la alte reforme fiscale și salariale, consideră sociologul Vladimir Ionaș. În podcastul „Contrapunct”, difuzat pe canalul de YouTube „Hai România”, Vladimir Ionaș a discutat cu jurnalistul Mirel Curea despre efectele fragmentării administrative asupra dezvoltării infrastructurii și asupra modului în care România atrage și utilizează fondurile europene. Sociologul susține că procesul trebuie pregătit de specialiști și adaptat particularităților demografice, economice și culturale ale fiecărei regiuni.

Sociologul Vladimir Ionaș susține că România trebuie să înceapă procesul de reformare a administrației prin reorganizarea unităților administrativ-teritoriale. În opinia sa, modificarea sistemului de salarizare sau adoptarea altor măsuri fiscale nu poate rezolva problemele structurale ale statului dacă actuala organizare administrativă rămâne neschimbată.

„Din punctul meu de vedere, orice reformă ar vrea clasa politică să facă, orice discuție, inclusiv despre legea salarizării, trebuie să vină după ce țara asta va trece printr-o reformă administrativ-teritorială”, a declarat Vladimir Ionaș.

Acesta consideră că reorganizarea ar trebui să presupună comasarea unor localități și chiar a unor județe, astfel încât administrația să poată gestiona mai eficient resursele și proiectele de dezvoltare.

Sociologul a explicat că un asemenea proces nu trebuie realizat prin simpla redesenare a hărții României, în funcție de preferințele politicienilor. El susține că proiectul trebuie fundamentat pe studii și pe o analiză atentă a nevoilor comunităților.

„E un proiect pe care trebuie să-l facă specialiștii, nu politicienii, nu trebuie să-l facă din interes politic”, a afirmat Vladimir Ionaș, subliniind importanța implicării experților în demografie și economie.

Unul dintre argumentele invocate de sociolog este dificultatea implementării proiectelor care depășesc granițele unei singure localități. În actualul sistem, investițiile în infrastructură pot fi limitate de lipsa coordonării dintre administrațiile locale.

Vladimir Ionaș a comparat situația României cu cea a Poloniei, unde proiectele de infrastructură pot fi dezvoltate pe teritorii mai mari, facilitând realizarea unor investiții integrate.

„La noi, dacă un primar de comună ia un proiect pe fonduri europene de canalizare, când ajunge la marginea comunei, se blochează. Nu poate să meargă mai departe, să unească cu următoarea localitate, cu următoarea, cu următoarea și așa mai departe”, a explicat sociologul.

În opinia sa, proiectele de amploare ar putea fi realizate mai ușor dacă administrațiile ar avea capacitatea de a coordona investiții comune. O asemenea abordare ar permite dezvoltarea infrastructurii pe suprafețe mai mari și ar reduce fragmentarea proiectelor.

Ionaș a atras atenția și asupra situației localităților care nu dispun de resurse financiare suficiente pentru a-și susține activitatea pe tot parcursul anului.

Sociologul consideră că reorganizarea administrativă nu poate fi realizată prin aplicarea aceleiași soluții în toate regiunile țării. Unele comunități au particularități geografice sau demografice care impun măsuri diferite.

El a dat exemplul satelor izolate din zonele montane, unde distanțele și condițiile geografice pot face dificil accesul la servicii publice dacă administrația locală este îndepărtată.

„Inclusiv un sat uitat de lume în vârful munților Apuseni, care are foarte puțini locuitori, trebuie să aibă o administrație proprie, pentru că altfel nu ar avea acces la serviciile pe care le oferă statul”, a spus Vladimir Ionaș.

De asemenea, sociologul a atras atenția asupra necesității de a ține cont de particularitățile culturale și de structura etnică a unor comunități. În opinia sa, reorganizarea trebuie să urmărească îmbunătățirea serviciilor publice, nu să fie folosită pentru atingerea unor obiective politice.

O altă problemă discutată de sociolog este dezvoltarea zonelor din jurul Capitalei. Vladimir Ionaș consideră că relația administrativă dintre București și localitățile din Ilfov trebuie regândită, în condițiile în care extinderea urbană a făcut ca unele zone să funcționeze ca un singur spațiu metropolitan.

„Bucureștiul și Ilfovul, aici ar trebui purtată o discuție extrem de serioasă despre nevoia ca cele două regiuni să devină sub o singură cupolă administrativă”, a afirmat acesta.

Sociologul a explicat că lipsa unei coordonări unitare poate genera probleme în dezvoltarea infrastructurii și în utilizarea banilor publici, mai ales atunci când investițiile unei administrații produc beneficii și pentru locuitorii altei localități.

În opinia sa, reforma administrativ-teritorială trebuie să fie rezultatul unei analize profesioniste și al unei dezbateri publice, astfel încât populația să înțeleagă avantajele schimbărilor propuse.

Vladimir Ionaș consideră că reorganizarea administrației ar putea crea premisele unei dezvoltări mai eficiente, însă succesul unui asemenea proiect depinde de capacitatea autorităților de a depăși interesele politice locale și de a explica publicului necesitatea reformei.