Calendar ortodox, 23 noiembrie. Sfântul Cuvios Antonie de la Iezeru

Calendar ortodox, 22 noiembrie. Sfântul Cuvios Antonie de la Iezeru s-a născut în Oltenia și de tânăr a îmbrățișat viața monahală. Și-a săpat practic propria biserică în strâncă. Moaștele sale se află în România.

Calendar ortodox. Sfântul Cuvios Antonie a trăit în timpul domniei voievodului Matei Basarab și a domnitorului Constantin Brâncoveanu. S-a spus despre el că ar fi un aromân, originar din orașul Ianina, din Grecia. Cercetările au arătat însă că era originat dintr-o familie de creștini din satele Olteniei.

A îmbrățișat de tânăr viața monahală și s-a alăturat călugărilor de la mănăstirea Iezeru. A vrut să meagă și la Sfântul Munte Athos, dar a fost convins să renunțe. În schimb, în jurul anului 1690 s-a retras la câțiva kilometri de schitul Iezeru, în muntele cu același nume, unde și-a găsit adăpost într-o peșteră.

Aceasta i-a devenit chilie și loc de reculegere. Nemulțumit că nu avea un loc anume rânduit pentru rugăciune, a început să sape un mic paraclis în stâncă. A reușit să transforme peștera într-o micuță biserică. Episcopul Ilarion al Râmnicului a sfințit acest locaș, în care Sfântul Antonie s-a rugat până când a trecut la cele veșnice la vârsta de 92 de ani, în 23 noiembrie 1719.

În 20 iunie 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe, a hotărât ca el să fie așezat în rândul sfinților. Moaștele Cuviosului Antonie au fost așezate în Biserica Schitului Iezer. O părticică din acestea se află și la Schitul Darvari din București.

Calendar ortodox.

Tot astăzi este pomenit și Sfântul Amfilohie prietenul Sfântului Vasile cel Mare. S-a retras de tânăr într-o peștera unde s-a trăit că un sihastru vreme de patruzeci de ani. După ce scaunul episcopal de la Iconium a rămas vacant, Amfilohie a fost acela care, cu voia lui Dumnezeu, a fost ales și înălțat Episcop în Iconium.

S-a numărat printre Sfinții Părinți de la Sinodul al Doilea Ecumenic din anul 381. A reușit să îl convingă pe împăratul Teodosie și să îi alunge pe arienii care îi torturau pre creștini. Sfântul Amfilohie s-a mutat la Domnul la anul 395.

Calendar ortodox. Tot în data de 23 noiembrie mai sunt pomeniți:

Sfântul Grigorie, episcopul Bisericii acragantenilor;

Cuviosul Sisinie Marturisitorul;

Sfântul Ishirion episcopul.