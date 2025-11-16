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Calendar Ortodox, 16 noiembrie. Sfântul Apostol și Evanghelist Matei

Calendar Ortodox, 16 noiembrie. Sfântul Apostol și Evanghelist MateiSursa foto: CrestinOrtodox.ro
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Din cuprinsul articolului

Calendar Ortodox 16 noiembrie. Sfântul Apostol și Evanghelist Matei a fost unul dintre cei doisprezece Apostoli aleși de Isus Hristos și a scris prima Evanghelie. El a fost ars pe rug de păgâni pentru că nu a vrut să renunțe la credința sa.

Sfântul Apostol și Evanghelist Matei a fost unul dintre cei doisprezece Apostoli aleși de Isus Hristos. Înainte să-și dedice viața crediței, a fost vameș.

Textele vechi bisericești spun că el a fost autorul primei Evanghelii, care a fost scrisă spre sfârșitul anilor 50 și începutul anilor 60 ai primului secol creștin.

Evanghelia după Matei se află înscrisă în lista Canonului Muratori și amintită de Sfințîi Părinți Atanasie cel Mare, Chiril al Ierusalimului și Grigore de Nazianz. Ea este recunoscută ca autentică și de sinoadele particulare din Laodiceea (360), canonul 60 Hipo (393) și confirmată de Sinodul ecumenic Trulan (692). Scopul evanghelistului a fost să dovedească cititorilor că Isus Hristos este Mesia cel prezis de profeți și în persoana Sa s-au îndeplinit toate vechile profeții.

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Sfântul Apostol și Evanghelist Matei

Pentru că el face trecerea de la Vechiul spre Noul Testament, Sfinții Părinți au hotărât ca Evanghelia scrisă de el să fie prima. Aceasta îi are în vedere pe iudei și pe păgâni. Din acest motiv, ea este mai mult o Evanghelie de convertire a popoarelor la credință. Iudeilor le arată că Iisus este Mesia, iar păgânilor le vestește că mântuirea se realizează prin Hristos.

Având în vedere că Matei folosește foarte des sintagma „Împărăția cerurilor”, Evanghelia sa este numită și Evanghelia Împărăției. Ea este citită în Biserică timp de șaptesprezece duminici după cea a Rusaliilor.

A murit ca un martir

Nu se cunosc prea multe despre Sfântul Apostol și Evanghelist Matei. Nu se știe dacă acesta a fost căsătorit sau a avut copii. Textele vremii scriu că el a murit ca un martir în Etiopia sau în Pont. Ar fi fost ars pe rug de păgâni pentru că nu a vrut să renunțe la credința sa. Astăzi, în a doua zi a Postului Crăciunului, este dezlegare la ulei și vin.

Tot în data de 16 noiembrie mai este pomenit și Sfantul Grigorie Taumaturgul, episcopul Neocezareei.

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