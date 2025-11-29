Calendar ortodox, 29 noiembrie. Sfântul Mucenic Paramon

Biserica Ortodoxă îl prăznuiește astăzi, 29 noiembrie, pe Sfântul Mucenic Paramon, cel care a murit în chinuri groaznice pentru că adus insulte voievodului care a jertfit 370 de creștini.

Sfântul Mucenic Paramon a trăit în secolul al III-lea, în timpul domniei lui Deciu și a avut de suportat chinuri groaznice pentru că și-a permis să aducă cuvinte jignitoare acțiunilor voievodului. Achilin, dregătorul Răsăritului, a vrut ca 370 de creștini din temniță să fie duși la templul lui Neptun și să jertfească zeului Poseidon. Nu a reușit în înduplece pe niciunul să i se supună, chiar dacă a recurs la mai multe variante, inclusiv amenințarea cu tortura. Văzând că nu ascultă de porunca lui, Achilin a ordonat ca toți cei 370 de creștini să fie uciși.

În timp ce masacrul avea loc, pe acolo a trecut Sfântul Paramon, care a rămas șocat de acest peisaj sinistru. Văzând cum mor creștinii rând pe rând, acesta a ridicat mâinile cu fața spre templu păgân și strigat către Achilin: "O, cât de mulți drepți sunt înjunghiați fără vină, de necuratul voievod, pentru că nu se închină idolilor lui celor fără de suflet și muți". După aceste cuvinte, el și-a văzut de drum.

La auzul acestor vorbe, dregătorului Răsăritului nu i-a venit să creadă și a poruncit moartea Sfântul Paramon, însă nu înainte ca acesta să fie chinuit. Limba i-a fost smulsă, drept pedeapsă pentru cuvintele jignitoare aduse voievodului, apoi i-au fost înfipte trestii în mădulare. Chinurile nu s-au oprit aici pentru el, ci a fost săgetat și cu sulițe. În acest mod, Sfântul Paramon și-a lăsat sufletul în mâna lui Dumnezeu și și-a dat ultima suflare în chinuri cumplite. Acesta a primit coroana muceniciei alături de ceilalți 370 de de dreptcredincioși, toți torturați la templul lui Neptun și omorâți pentru Hristos.

Mucenicul Tău, Doamne, Paramon, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfântului Mucenic Paramon (Glasul al 4-lea)

Cel ce Te-ai înălţat pre Cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruieşte-i, Hristoase Dumnezeule. Veseleşte cu puterea Ta pre binecredincioşii creştini, dăruindu-le lor biruinţă asupra celor potrivnici, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruinţă.

Cu răbdarea Dumnezeieştilor Porunci ţi-ai curăţit sufletul de spurcăciuni şi către săvârşirea pătimirii ai ajuns. Că te-ai lepădat a jertfi idolilor celor înşelători şi urmând lui Hristos, cu suliţa ai fost împus. Dar cu osârdie roagă-te pentru lume, Preafericite Paramon.

- Sfântului Mucenic Filumen;

- Sfântului Cuvios Nicolae, arhiepiscopul Tesalonicului;

- Sfântului Mucenic Ioan din Persida;

- Sfântului Urban, episcopul Macedoniei;

- Sfântului Mucenic Valerin;

- Sfântului Dionisie, episcopul Corintului;

- Cuviosului Pancosmie;

- Sfântului Cuvios Pitirun;

- Sfântului Fedros.