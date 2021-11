HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 27,28 noiembrie 2021. Trăim într-o lume a fricii. Și a anxietății

27,28 noiembrie

Pe 27 noiembrie s-au născut Alexander Dubcek, Jimi Hendrix, Bruce Lee, Anders Celsius, Vito Genovese, Dina Cocea, Liviu Rebreanu, Nicolae Manolescu, Vasile Voiculescu, Aron Pumnul, Grigore Antipa, Nina Cassian. Pe 28 noiembrie s-au născut Stefan Zweig, Claude Levi-Strauss, Friedrich Engels, Alberto Moravia, Mariana Nicolesco, Colea Răutu, Cornel Regman, Jean Bart, Traian T. Coşovei, Corneliu Vadim Tudor.

Nimic în „Kalendar” iar în calendarul creştin-ortodox sunt, pe 27 noiembrie, Sfinţii: Iacob Persul, Natanail şi Pinufrie, iar pe 28 noiembrie sunt Ştefan cel Nou şi Irinarh.

Am primit un studiu, de la niște prieteni, cadre universitare, în State, îngrijorați de depresia mea. Studiul este semnat de profesorul Jason Schnittker, de la Universitatea Pennsylvania și nu are titlu. Are în loc de titlu un fel de dedicație. ”Draga Radu, colegii mei mi-au tot povestit despre tine și am citit și câteva dintre articolele tale, varianta in engleză, care mi-au plăcut foarte mult. Știu despre toate necazurile tale. Știu și de diagnosticul de depresie, de anxietate. Nu o să poți trece peste moartea soției tale. Pentru că este vorba despre responsabilitate și iubire, nu despre anxietate și depresie. Iată ce este anxietatea” Și vă fac părtași și pe domniile voastre despre dizertația profesorului Jason, poate vă folosește în această lume a fricii, panicii, anxietății și depresiei.

În diferite momente ale istoriei, anxietatea a fost privită fie ca o stare naturală care merită să fie acceptată, fie ca o dimensiune centrală a suferinței mentale. Tulburările de anxietate, cum ar fi tulburarea de panică, tulburarea de anxietate generalizată, tulburarea de anxietate socială și fobia specifică, reprezintă un mod deosebit de comun de a gândi anxietatea în secolul XXI – ca ceva care este adesea patologic și demn de tratament. Emoțiile care compun tulburările de anxietate sunt mai elementare și mai larg trăite: frica (un răspuns emoțional la o amenințare iminentă) și, desigur, anxietatea (o emoție legată de așteptarea unei amenințări). Există o contradicție de lungă durată între familiaritatea anxietății ca emoție și ideea că o emoție atât de comună și chiar valoroasă poate sta la baza unei patologii.

Deși tulburările de anxietate sunt acum considerate cel mai frecvent tip de tulburări psihiatrice în Statele Unite – care afectează până la o treime dintre adulți, la un moment dat în viața lor – anxietatea nu s-a remarcat întotdeauna ca o problemă de sănătate mintală bine cunoscută. În SUA și în alte părți, conceptul de anxietate a evoluat de-a lungul timpului în moduri care i-au permis să fie privit ca o stare aproape normală, mai mult decât o preocupare clinică majoră.

Din punct de vedere istoric, anxietatea a fost adesea amestecată cu alte simptome într-un mod care și-a mascat semnificația. De exemplu, în American Nervousness (1881), neurologul american George Miller Beard a subliniat cauzele a ceea ce el considera un nivel epidemic de frică în cultura americană. Diagnosticul lui specific a fost „neurastenie”. O parte semnificativă a diagnosticului a inclus anxietatea, dar a prezentat și o varietate de alte simptome psihologice și fizice, catalogate pe liste lungi, inclusiv insomnie, palpitații și dureri de spate. În parte, prin eforturile de promovare ale lui Beard și prin scrierile populare, neurastenia a obținut un statut cultural considerabil. În timp, ca diagnostic medical, neurastenia a scăzut rapid în statistici. Medicii au început să se îndoiască de gravitatea nervozității în sine; au fost înclinați să ia în considerare alte simptome asociate cu aceasta, cum ar fi simptomele cardiovasculare, ca fiind mai demne de tratament. Beard însuși a contribuit la acest declin argumentând că această nervozitate s-ar diminua pe măsură ce cultura americană devine mai sofisticată.

În următoarele decenii, Sigmund Freud a făcut mult pentru a reînnoi profilul anxietății, începând cu o încercare de a o desprinde de resturile neurasteniei. El a văzut o promisiune interesantă în studiul despre frică și anxietate. Adepții săi au preluat și ei această mantră, descriind, printre altele, unele dintre circumstanțele sociale care cresc anxietatea. La mijlocul secolului al XX-lea, anxietatea avea să reapară, din nou, ca o preocupare semnificativă și o expresie culturală de neliniște, la artiștii și autorii, creatorii, care, în general obișnuiau să vorbească despre schimbare. Poate cea mai faimoasă declarație în acest sens a fost poemul The Age of Anxiety (1947) de WH Auden – opera lui persistă până în zilele noastre – deși poetul nu a fost singurul care a exprimat anxietatea drept tulburarea semnificativă a epocii. În cărți precum The Meaning of Anxiety (1950) de Rollo May, psihologii și filozofii au văzut destule motive de care să-și facă griji în SUA și valoarea specială a vorbirii despre anxietate.

De asemenea, anxietatea se potrivește bine într-o ecologie medicală în curs de dezvoltare. Miltown, un medicament anxiolitic, a fost lansat în anii 1950, inaugurând o nouă eră de tratare serioasă a „problemelor nervoase”, inclusiv a „căderii nervoase” (în care anxietate se credea a fi un simptom cheie). Ca un calmant minor, Miltown a acționat rapid și eficient în calmarea nervilor într-un mod care ar putea părea miraculos. Reclamele s-au concentrat pe capacitatea sa de a trata stresul și anxietatea, încurajând consumatorii să-și vadă neliniștea de zi cu zi într-un mod nou – ca o afecțiune tratabilă.

Dar epoca anxietății de la mijlocul secolului a fost de scurtă durată. Ascensiunea și căderea Miltown a fost rapidă. Deși o mare parte din reacții s-au concentrat asupra medicamentului în sine, în special asupra potențialului de abuz, problema s-a întors în cele din urmă la întrebarea mai elementară dacă anxietatea ar trebui să fie privită ca o problemă care trebuie tratată cu medicamente. De ce să tratezi ceva atât de obișnuit – și poate că reflecta pur și simplu tensiunile unei epoci în care anxietatea ar trebui să fie cu adevărat obișnuită? Teoriile evoluționiste, la urma urmei, încep cu ideea că frica și anxietatea îmbunătățesc reacția umană, alertând oamenii asupra potențialelor amenințări.

Desigur, anxietatea nu a dispărut niciodată. Depresia ar fi putut părea omniprezentă, dar oamenii de la sfârșitul secolului al XX-lea nu aveau de ce să fie mai puțin anxioși, sau mai mult, pentru a fi deprimați. Într-adevăr, tulburările de anxietate apar frecvent împreună cu depresia majoră. Terapeuții au recunoscut cu siguranță importanța anxietății ca dimensiune a suferinței la pacienții lor: atenuarea fricii și anxietății pacientului este cea mai bună parte pentru a-i face bine, chiar dacă țintirea depresiei cu medicamente este punctul central al multor tratamente. În plus, anxietatea raportată, ca experiență emoțională de bază, a început să crească, statistic. Dacă ne aflăm în mijlocul unei noi ere a anxietății, denumirea ar putea fi foarte corectă de data aceasta, având în vedere și efectele dezastruase ale distopiei sanitare.

Ca țintă terapeutică, anxietatea a crescut din nou în proeminență atât pentru că este comună, cât și pentru că se pretează bine armamentarului de tratament din secolul al XXI-lea. Medicamentele pentru anxietate tind să acționeze rapid, iar folosirea benzodiazepinelor, o clasă puternică de medicamente prescrise pentru prima dată la începutul secolului XXI, a crescut, de-a lungul timpului în ambulatoriu. Anxietatea răspunde și la alte tipuri de tratament.

O parte din incertitudinea de lungă durată cu privire la faptul că anxietatea este demnă de tratament a fost, de asemenea, rezolvată. Este din ce în ce mai clar că, deși un anumit grad de anxietate ar putea fi natural și poate chiar esențial pentru o specie bine adaptată, anxietatea are și consecințe negative în ceea ce privește performanța rolului și bunăstarea. Anxietatea poate ruina performanța școlară la copii și adolescenți. Lucrătorii anxioși sunt adesea mai puțin productivi. Sportivii anxioși s-ar putea să nu performeze la nivelul propriilor așteptări. În timp, anxietatea poate duce și la o sănătate fizică mai proastă.

Ideea unei epoci a anxietății este rareori destinată să fie doar o afirmație psihiatrică specifică. Dar a existat o creștere a gravității cu care anxietatea este considerată o preocupare clinică atât în ​​rândul publicului, cât și al furnizorilor de tratament. Trăim într-o epocă a anxietății generalizate, a fricii de un viitor tulbure și incert. Dacă acum suntem mai anxioși decât înainte, suntem și mai înclinați să ne tratăm anxietatea. În acest sens, epoca anxietății este ACUM și AICI, la scară planetară.

Studiul lui Jason Schnittker mai continuă pe câteva pagini, îmi dă indicații și ce medicamente să iau. El zice că trei drajeuri pe zi, după mese, de tianeptidă sodică, (Coaxil) sunt suficiente, în cazul meu, el crede că am o personalitate foarte puternică și nu sunt necesare alte medicamente, mai puternice. O să-l întreb pe generalul Ștefan Blaj, el este doctorul și prietenul meu, pe el îl respect și îi urmez sfaturile, ca pe un zeu al medicinei, Esculap.

Este weekend, atenție cum circulați, pentru că trebuie să prindeți și ziua de mâine, doar este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 27,28 noiembrie 2021

BERBEC Dimineaţa de sâmbătă îţi aduce o nouă atitudine faţă de cei din jurul tău. Te hotărăşti să nu te mai înduioşezi chiar de la prima strigare. Sâmbată este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă – sunt posibile unele întâlniri întâplătoare cu prieteni vechi dar neglijaţi. Probabil ca te duci la cumparaturi, duminica o sa vrei sa faci putina curatenie in casa si în suflet. Ai un moment de inspiraţie în care crezi că ai găsit o solutie pentru rezolvarea unor probleme. Sfârşitul weekendului, adică duminică seara te gaseste în activitate, in orice caz muncind din greu la ceva, în casă.

TAUR Este timpul unor decizii, mai mult sau mai putin importante şi dacă ai tărie de caracter o să dobândeşti mai multe avantaje. Weekendul este favorabil lucrurilor importante. Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi, însă, că oamenii de succes nu sunt obosiţi! Nu par că sunt obosiţi. Pentru că se îngrijesc. Ceea ce ei fac cu bani mulţi, tu poţi să faci cu bani puţini! Nu ai frică, pastreaza speranţa şi portile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul actual!

GEMENI Gemenii sunt specialiştii în relaţii publice ai zodiacului. Buni de gură, energici şi ironici au în acest weekend mai multe ocazii să iasă în evidenţă. Totuşi o bună parte din Gemeni trebuie să ocolească cu abilitate şi diplomaţie subiectele tabu de acasa, problemele tăioase din familie. Nu uita că tacerea este de aur, vorba de tinichea! Venus face aspecte favorabile cu zodia. Foloseşte perioada ca să-ţi lămureşti problemele de amor sau să începi alte cuceriri. Lipsa de empatie de care eşti acuzat este doar o toană trecătoare. Zâmbeşti şi fii din nou cuceritor! Se mai face lumină şi pe strada ta şi in acest weekend ai sentimentul că, în fine, zările îţi sunt deschise şi că până la urmă viaţa este plină de farmec.

RAC Sâmbătă, cu Luna, patroana ta, în aspecte bune, ai mai multe oportunităţi şi posibilităţi, pe care cu înţelepciune şi chibzuinţă nu o să le risipeşti, cum faci de obicei. Configuraţia astrală te sprijină să obţii mai multă stabilitate în familie sau printre prieteni. În ultima zi din weekend îţi este mai uşor să învingi dificultăţile vieţii cotidiene – doar este duminica. Poti sa ai o întâlnire cu o persoană deosebită şi astfel de întâlniri îţi încălzesc inima şi îţi oferă suficiente rezerve de bună dispoziţie şi optimism.

LEU Este greu să renunţi la comoditate, putem inţelege, este doar sâmbătă. Dar ai multe de făcut în gospodărie, curăţenie în primul rând. Sfatul stelelor este să ceri un ajutor calificat. În această perioadă este bine să nu ai o atitudine prea dinamică sau chiar agresivă. Evită orice decizie luată în stare emotivă. Nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece vei constata ca nu ai cui sa-i ceri ajutorul. Este cazul să devii mai practic şi ceva mai diplomat, totodată. Dacă nu poţi să faci ceva, cumpără serviciul respectiv. O să fii mulţumit de rezultat şi nici nu costă foarte mult!

FECIOARA Astăzi te cuprinde o dorinţă obsesivă să faci gospodărie, să mergi la piaţă, să cumperi bunătăţi. Imaginezi feluri de mâncare complicate, dar delicioase. Nu te opri, ceva-ceva tot o să iasă! Magnetismul personal al nativilor şi nativelor din Fecioară este în creştere – în special sâmbătă. Duminică este o zi liniştită şi relaxantă în mijlocul familiei. Acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi – te vei simţi foarte bine in compania lor! Un weekend la fel ca multe altele, dar foarte plăcut, până la urmă. Seară de duminică deosebită în compania celor dragi. Nu te mai lăsa prins in capcana clasică întinsă zodiei tale, cea cu detaliile ca să nu vezi intregul. Deschide bine de tot ochii!

BALANTA Te simţi mai bine, după o perioadă obositoare. Este o zi bună pentru a face bilanţul şi a vedea cât ai cheltuit în luna aceasta. Se apropie sărbătorile de iarnă şi trebuie să ai rezerve! Weekendul este favorabil, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus, sau cu cei care îţi poartă de grijă, fără sa ai nevoie, din familie, sau dintre prieteni. Nu-ţi face griji, o să te descurci şi de data aceasta. Stelele fixe si vremea dar si vremurile, puternice prin schimbari, îţi conferă energia de care ai atâta nevoie.

SCORPION Încerci să păstrezi un secret, dar s-ar putea să te dea de gol altcineva. Nervozitatea nu rezolva nimic. Fi calm, vorbeşte logic, cu acelaşi zâmbet şarmant. Poate merge şi de data asta! Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Până la urmă timpul te favorizează. Un weekend bun în toate, în ceea ce priveşte timpul liber, relaxarea şi distracţiile. Nu trebuie sa faci cheltuieli importante. O mică nerealizare, sau un eşec minor care te pune pe gânduri, asta sâmbată. Nu te lăsa copleşit de rutina, caută noi distraţii, petrece timpul liber, umple-l cu ceva nou în acest weekend şi caută noi prietenii. Atenţie la regimul alimentar şi la oboseală. Dacă poţi să te odihneşti mai mult nu ar fi deloc rău!

SAGETATOR Prieteni, sau rude te viziteaza azi, cu veşti bune. Puneţi la cale împreună un proiect care pare interesant. E vorba despre distracţie sau un câştig important, dar şi de multă bătaie de cap. Perioada îţi este favorabilă. Sâmbătă face să-ţi crească energia, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm. Primeşti o informatie neasteptată, plăcută, însă, sau ai o întâlnire neanunţată cu o personă dragă, sau cu mai multe rude, prieteni. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp. Duminică eşti la un spectacol online sau la o aniversare.

CAPRICORN Sâmbătă programul prestabilit va suferi modificări neaşteptate. Nu este nimic, însă, negativ. Trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti. Duminică ai un program scurt: te trezeşti târziu şi te culci devreme, asta dacă nu te duci pe seară la vreun spectacol online, clubul din bucătărie, sau la o petrecere de zi de naştere.

VARSATOR O sâmbătă obosituare, ai de lucru, acasă. Efortul merită un premiu, aşa că ai o cină tandră cu lumânări. În acest weekend esti intr-o perioada binecuvantată, de la bine la foarte bine. Cam tot ce iti propui iti iese – asta pentru ca dai dovada de mult realism si bun simt. Stelele avantajeaza in mod special activităţile legate de domeniile social şi amor. Nu că domeniile respective ar fi foarte bănoase, dar sunt… sensibile! O perioadă din nou puţin tensionată, duminică seara, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important, însă. Mai mult comicării decat lucruri serioase.

PESTI Nu prea ai spor, orice ai face. Oferă-ţi o pauză, doar este sâmbătă. Poate la un film online, sau o prăjitură la o cafea cu o prietenă şi cu vorbe multe. Seară plăcută, relaxantă cu familia sau prietenii. Sâmbătă seara sunt ceva petreceri la orizont, trebuie numai să alegi. Duminică, probabil, o să te trezeşti la prânz, aşa că abia dacă ai timp să pregăteşti programul de săptămâna viitoare. Pentru că în acvariul în care te bălăceşti, adică uneori munceşti, cine nu are un plan… se îneacă!