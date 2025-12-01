Calendar ortodox, 1 decembrie. Sfântul Proroc Naum, cel ce a prevestit distrugerea unei cetăți

Biserica Ortodoxă îl prăznuiește astăzi, 1 decembrie, pe Sfântul Proroc Naum din Elcheseea, dar și pe Cuviosul Filaret Milostivul. Cel dintâi a prorocit ninivitenilor, cum că cetatea lor se va pierde în apă și în foc. Sfântul Filaret Milostivul a trăit sub lumina expresiei „mai fericit este a da decât a lua”.

Sfântul Proroc Naum. Numele său înseamnă „mângâiere”, este originar din Elcheseea, localitate aflată de cealaltă parte a Iordanului. Sfântul Proroc Naum a fost trimis să le vestească ninivitenilor dreapta judecată a lui Dumnezeu, să-i avertizeze în acest sens și să-i îndrume la pocăință și la o schimbare profundă de atitudine.

Ei s-au făcut vinovați de cruzime nesăbuită, de înșelăciune, de necinste, de practicile lor negustorești, de rea-credință în treburile politice și diplomatice.

Prorocul Naum a trecut la cele veșnice în pace și a fost înmormântat în pământul său, la vârsta de 45 de ani. O parte din moaștele Sfântul Proroc Naum se află la mănăstirea Mănăstirea Simonos Petras, din Sfântul Munte Athos, Grecia.

Pe cal și pe călăreț în Marea Roșie i-a surpat Hristos, Cel Ce a sfărâmat războaiele cu braț puternic și pe Israel l-a izbăvit, pe cel ce cânta cântarea de biruință.

Sfinte Prorocule Naum, de Dumnezeu insuflate, bucurându-ne, fericim darul cel Dumnezeiesc al minții tale, celei primite de la Dumnezeu și luminate de harul Lui; o, de Dumnezeu insuflate!

De sus coborând în sufletul tău harul Duhului, prorocule, ți-a insuflat ție după vrednicie, lucrare prorocească și ți-a pregătit limbă insuflată de Dumnezeu, vrednicule de laudă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Organ atins de Pana Duhului te-ai arătat, lăudând pe Dumnezeu Cel Plin de râvnă și spunând tuturor că judecata Lui este nepărtinitoare, vrednicule de laudă. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Preabinecuvântată, Fecioară Preacurată, izbăvește pe cei ce te laudă pe tine cu credință și cu dragoste, ca pe o Cinstită Maică a lui Dumnezeu, potolind neîmblânzita sălbăticie a primejdiilor.

Este un model al iertării, al smereniei, al milei față de cei aflați în nevoi. Sfântul Filaret cel Milostiv s-a născut în Galatia (Asia Mică), într-o familie bine credincioasă, părinții săi numindu-se Gheorghe și Ana. După ce și-a petrecut copilăria sub semnul evlaviei creștine, ajuns la maturitate, Sfântul Filaret s-a căsătorit cu Teozva, o tânără ce provenea dintr-o familie înstărită, cu care a avut trei copii.

Dumnezeu i-a încercat credința Sfântului Filaret ca pe cea a Cuviosului Iov, atunci când, în timpul invaziei arabilor, Sfântul Filaret cel Milostiv și-a pierdut toată averea: „…și nu i-a rămas lui mai mult decât casa în care locuia și o holdă”.

Sfântul Filaret a fost binecuvântat de Dumnezeu cu darul înainte vederii, prevestindu-și creștinescul sfârșit. A murit pe 1 decembrie anul 797. Un fragment din capul Sfântului Filaret cel Milostiv se află la Mănăstirea Aghia Lavra – Kalavryta, Grecia.