Calendar Ortodox, 14 noiembrie. Ziua de lăsata secului, care vestește Postul Crăciunului

Calendar Ortodox, 14 noiembrie. Astăzi sunt prăznuiți Sfinții: Grigorie Palama și Apostol Filip. Un eveniment foarte important care marchează ziua de astăzi este lăsata secului înainte de Postul Crăciunului. Este vineri și e zi de post.

În această zi se lasă sec pentru Postul Crăciunului, care este, împreună cu Postul Mare, cel mai important din tot anul. Postul Nașterii Domnului va începe pe data de 15 noiembrie și se va termina pe 24 decembrie, după miezul nopții. Creștinii vor putea, în ziua de 25 decembrie, de Nașterea Domnului, să se înfrupte din bucățile de dulce după ce au ținut un post care nu se referă doar din abținerea de la mâncăruri, ci și la purificarea spirituală și apropierea de Dumnezeu.

Perioada de post este de 40 de zile. În aceste zile, creștinii postesc ca un semn de efort în memoria sacrificiilor făcute de Iisus pentru oameni. În afara faptului că oamenii trebuie să se abțină de la carne, brânză, pește, ouă, ulei și multe alte alimente, aceștia trebuie să se roage zilnic, să fie mai aproape de Dumnezeu, să își iubească aproapele mai mult și să fie în conexiune cu divinitatea.

Astăzi, în Calendarul Ortodox sunt prăznuiți Sfinții Grigorie Palama și Apostol Filip. Primul s-a născut la Constantinopol în anul 1296 și a rămas de mic fără tată. Tânărul Grigorie a simțit chemarea Dumnezeiască și le-a propus și fraților și mamei lui. Ei au primit cu bucurie, mama a intrat la o mănăstire de maici iar Grigorie cu frații săi au luat drumul Muntelui Sfânt. Acolo a intrat la mănăstirea Vatoped în ascultarea cuviosului Nicodim.

Dar dorind liniștea a plecat în pustie unde ducea viață aspră plină de lipsuri și nevoință. Cobora sâmbăta și duminica în mijlocul fraților pentru a sluji la Sfânta Liturghie. El a explicat lucrarea energiilor necreate ale lui Dumnezeu și felul cum ne ajută pe noi în viață, i-a înfruntat și combătut pe ereticii Varlaam din Calabria, pe Ațuindiu și Polichindin care până la urmă au fost condamnați în sinod pentru învățăturile lor greșite, iar învățăturile sfântului Grigorie recunoscute profund ortodoxe.

Pentru învățătura care o dădea și dreptatea cu care combătea pe eretici a fost făcut în cele din urmă arhiereu și pus în scaunul Tesalonicului. Când a trecut la cele veșnice, la 14 noiembrie 1359, l-a văzut pe Sfântul Ioan Gură de aur care-i spunea “Spre înălțimi, spre înălțimi!”. Lucru neobișnuit în biserica Greacă, a fost canonizat la numai 9 ani după moartea sa iar moaștele sale se găsesc la Tesalonic.

Sfântul Apostol Filip este pomenit în Evanghelie ca fiind unul din cei 12 apostoli. Era din Betsaida, la fel ca Petru și Andrei. Spre deosebire de primii doi el avea carte și știa prorociile despre Mesia și atunci când Iisus i-a zis în Galileea “urmează-mă” a făcut-o nu numai cu urechile ci și cu inima pentru că a crezut că El este Fiul lui Dumnezeu și l-a urmat în toate. Lui Filip i-a dezvăluit Iisus că neamurile vor crede că el este cu adevărat Dumnezeu numai după ce va muri și va învia, și prin Filip ne-a fost relevat nouă, tuturor, taina deoființei tatălui cu fiul, căci atunci când l-a rugat să i-l arate pe Dumnezeu Hristos i-a răspuns

„Cel ce M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl”. Acesta este răspunsul care ne învață despre dumnezeirea Fiului care este icoană a tatălui spre deosebire de erezia ariană care-l considera pe Iisus creație și nu creator. După cincizecime și pogorârea Duhului Sfânt, lui Filip sorții i-au căzut să propovăduiască Evanghelia în Asia, dar mai întâi a propovăduit în Galileea unde a făcut multe minuni și chiar a înviat un copil. Apoi se știe că a mers în Grecia unde a înviat pe un altul și a făcut multe minuni în numele Lui Iisus Hristos, și mulți primeau botezul ascultându-l.