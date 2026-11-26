Raiul și Iadul, moralitatea bogăției și felul în care oamenii își imaginează viața de după moarte au fost subiectele unei dezbateri între Dan Andronic, Bogdan Comaroni și Sorin Ovidiu Bălan, în emisiunea „Contrapunct”. Discuția a pornit de la un sondaj menționat de Bogdan Comaroni, potrivit căruia o parte importantă dintre respondenți ar fi preferat Iadul în locul Raiului. Invitatul a explicat că rezultatul ar putea avea legătură cu felul în care oamenii percep cele două concepte și cu familiaritatea lor față de lumea pământească.

„Lumea se simțea mult mai confortabil în iad sau asimilând iadul cu ceva pământesc, o chestie pe care o cunoșteau”, a explicat Bogdan Comaroni.

Acesta a vorbit despre o reprezentare modernă a Iadului, diferită de imaginile tradiționale cu cazane și smoală, în care suferința este asociată mai degrabă cu realitățile cunoscute de oameni.

„Lumea credea într-un fel de iad mult mai pământesc, mai ticălos, mai ticăloșit, mai cu bășcălie, cu chestiuni de astea. Dar era un iad în sine și cu care erau familiarizați”, a spus invitatul.

În schimb, Raiul ar fi perceput de unii ca un spațiu al eternității și al unei existențe lipsite de diversitate.

„Ceea ce îi speria, primul lucru, era ideea de eternitate. Surpriza maximă, pentru că acolo nu se așteptau ce să fie”, a explicat Bogdan Comaroni.

Sorin Ovidiu Bălan a abordat subiectul dintr-o perspectivă diferită, folosind o comparație cu o gară în care oamenii ar trebui să aleagă între două trenuri, unul spre Rai și altul spre Iad.

Jurnalistul a susținut că nu există criterii atât de simple prin care cineva să poată stabili cu certitudine destinația spirituală a unei persoane.

„Eu cred că, în ce hal ne-au adus ăștia, eu cred că tot poporul român se duce în Rai, cu excepția alora care se duc pe la botezuri și pe la nunți îmbrăcați în zebre, parchează Bentley-uri în parcare, ăia cred că iau trenul în partea ailaltă”, a afirmat Sorin Ovidiu Bălan.

Discuția a ajuns apoi la problema bogăției și la relația dintre avere, moralitate și responsabilitatea față de ceilalți.

Dan Andronic a întrebat dacă faptul că o persoană este bogată reprezintă automat un motiv pentru care aceasta ar putea ajunge în Iad.

Sorin Ovidiu Bălan a respins ideea că averea ar fi, în sine, un criteriu pentru condamnarea morală a cuiva.

„Nu, să fii bogat este o garanție a faptului că ori ești hoț și atunci te duci în iad, ori te-a dus capul și atunci te duci în rai. Pentru că dacă ești bogat, înseamnă că te-a dus capul. Iar dacă te-a dus capul și ești un om bun, înseamnă că ai făcut ceva bun pentru omenire”, a spus acesta.

Bogdan Comaroni a amintit însă de perspectiva creștină asupra bogăției și de pasajul biblic în care Iisus vorbește despre dificultatea intrării unui bogat în Împărăția Cerurilor.

Dan Andronic a intervenit, susținând că problema nu este neapărat averea, ci felul în care aceasta este folosită.

„Dar e vorba de bogatul care nu dă, e bogatul care nu împarte, cred că”, a afirmat moderatorul.

Cei trei au discutat și despre posibilitatea ca un om care a greșit de-a lungul vieții să se poată îndrepta în ultimul moment.

Bogdan Comaroni a adus în discuție exemplul tâlharului răstignit alături de Iisus, despre care tradiția creștină spune că a primit promisiunea mântuirii după ce și-a recunoscut greșelile.

„Nu există om fără de păcat, e clar. Deci nu există, dar până la urmă și cel mai păcătos, adică tâlharul ăla de pe cruce, ultimul. El a fost primul locuitor al Raiului”, a declarat Bogdan Comaroni.

Sorin Ovidiu Bălan a completat discuția cu exemplul vameșului Zaheu, care, potrivit relatării biblice, și-a schimbat comportamentul după întâlnirea cu Iisus și a promis că va împărți din averea sa celor săraci.