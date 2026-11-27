Peste 3,35 milioane de gospodării și firme din România vor primi contoare inteligente de energie electrică în următorii doi ani, astfel încât 70% dintre consumatorii din țară să fie conectați la noul sistem până la finalul lui 2028. Schimbarea, aprobată prin noul calendar al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), îi scapă pe români de grija transmiterii lunare a indexului autocitit și de surprizele facturilor de regularizare.

Montarea contoarelor inteligente (SMI) elimină nevoia ca echipele distribuitorilor să vină periodic la ușă pentru citirea aparatelor și scutește proprietarii de obligația de a trimite lunar indexul autocitit. Prin aceste dispozitive, factura se emite exclusiv pe baza consumului real înregistrat, ceea ce elimină estimările și regularizările ulterioare.

În plus, consumatorii își pot urmări mult mai detaliat consumul de energie pentru a-și reduce cheltuielile, iar furnizorii și distribuitorii pot depista mult mai repede penele de curent, scurtând timpul de intervenție în caz de avarie.

Conform calendarului aprobat pentru perioada 2027–2028, distribuitorii de energie și-au asumat montarea a 3.357.815 de noi contoare inteligente în următorii doi ani: 1.361.182 în 2027 și 1.996.633 în 2028.

Până la 31 decembrie 2028, gradul de acoperire va ajunge între 52% și 86% la nivelul țării. Cel mai bine vor sta locuitorii din zonele administrate de Rețele Electrice Dobrogea (86% acoperire), Rețele Electrice Muntenia (81%) și Rețele Electrice Banat (80%).

Datele centralizate la 31 decembrie 2025 arată că în România existau deja 3.578.830 de locuri de consum dotate cu contoare inteligente, adică 34,54% din totalul țării, cu un grad de realizare de circa 98% față de planul anterior.

Ritmul de instalare a fost însă inegal de la o regiune la alta. La finalul lui 2025, patru operatori depășiseră țintele asumate: Distribuție Energie Oltenia (115%), Rețele Electrice Muntenia (114%), Rețele Electrice Banat (112%) și Rețele Electrice Dobrogea (110%). În schimb, Delgaz Grid ajunsese la un grad de realizare de 93%, iar zonele administrate de Distribuție Energie Electrică România (DEER) aveau valori cuprinse între 52% și 71%.

Președintele ANRE, George Niculescu, a avertizat că autoritatea va urmări pas cu pas dacă operatorii respectă termenele asumate pentru fiecare zonă, iar întârzierile pot atrage sancțiuni conform legii.

„Ținta de 70% la nivel național, până la 31 decembrie 2028, reprezintă un angajament pe care operatorii de distribuție și l-au asumat prin planurile de implementare aprobate. ANRE va monitoriza atent respectarea calendarului și va verifica îndeplinirea obiectivelor asumate de fiecare operator.

Nerespectarea obligațiilor stabilite prin reglementările și deciziile ANRE poate atrage sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare. Fondurile europene disponibile, inclusiv Fondul pentru modernizare, reprezintă o oportunitate importantă pentru accelerarea investițiilor, iar operatorii trebuie să valorifice aceste resurse pentru a-și respecta angajamentele”, a declarat George Niculescu.

Pentru aprobarea noului calendar, au fost analizate investițiile propuse și raportul cost-beneficiu pentru toate cele opt zone de distribuție din țară. Montarea aparatelor poate fi finanțată și din fonduri europene nerambursabile, inclusiv prin Fondul pentru modernizare, în baza ghidului de finanțare aprobat în 2026, astfel încât și regiunile rămase în urmă să recupereze decalajele.