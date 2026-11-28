Premier Energy Group, o companie de utilități și infrastructură energetică integrată vertical de referință în Europa de Sud-Est, listată la Bursa de Valori București, anunță finalizarea achiziției activității de distribuție a energiei electrice a Grupului Evryo, inclusiv Distribuție Energie Oltenia S.A. (DEO), de la fonduri administrate de Macquarie Asset Management. Achiziția adaugă componenta de distribuție reglementată a energiei electrice în operațiunile existente ale Grupului din România, piața sa principală, care includ producția și furnizarea de energie electrică, precum și activități în sectorul gazelor naturale.

José Garza, CEO al Premier Energy Group, a declarat: „Pentru Premier Energy, decizia de a achiziționa DEO a fost una firească. Tranzacția ne oferă o poziție solidă în distribuția de energie electrică din România și valorifică experiența noastră în operarea rețelelor reglementate, atât în România, cât și în Republica Moldova. Vedem o oportunitate evidentă de a contribui la dezvoltarea pe termen lung a rețelei electrice din sud-vestul României. În ultimii ani, DEO a realizat deja investiții importante în modernizarea rețelei sale. Prioritatea noastră este să dezvoltăm mai departe ceea ce s-a construit până acum, atât pentru a asigura în continuare un serviciu fiabil celor 1,5 milioane de clienți care depind astăzi de această rețea, cât și pentru ca aceasta să aibă capacitatea necesară pentru a deservi regiunea în anii următori.”

DEO operează a treia cea mai mare rețea de distribuție a energiei electrice din România, care se întinde pe aproximativ 80.000 de kilometri în șapte județe din regiunea de sud-vest a țării și deservește circa 1,5 milioane de clienți. Rețeaua extinde semnificativ portofoliul de infrastructură reglementată al Premier Energy, care include deja distribuția energiei electrice în Republica Moldova și distribuția gazelor naturale în România. DEO va continua să funcționeze în conformitate cu cerințele aplicabile de separare a activităților și cu angajamentele asumate față de Consiliul Concurenței în legătură cu autorizarea tranzacției.

Grupul a finanțat achiziția în baza contractului de facilitate de credit sindicalizat senior (Senior Facilities Agreement), cu o maturitate de cinci ani, în valoare de 850 de milioane de euro, semnat pe 16 noiembrie 2026 cu un sindicat de instituții financiare românești și internaționale – UniCredit Bank S.A. și UniCredit S.p.A., în calitate de coordonatori globali; UniCredit Bank S.A., UniCredit S.p.A., Société Générale și Erste Group Bank AG, în calitate de subscriitori; UniCredit Bank S.A., UniCredit S.p.A., Alpha Bank S.A., Banca Comercială Intesa Sanpaolo România S.A., Banca Comercială Română S.A., Banca Transilvania S.A., BRD – Groupe Société Générale S.A., Erste Group Bank AG, Komerční Banka A.S., Optima Bank S.A., PKO Bank Polski S.A. Varșovia – Sucursala București, Société Générale și Exim Banca Românească S.A., în calitate de aranjori principali mandatați (Mandated Lead Arrangers); și UniCredit Bank S.A., UniCredit S.p.A., Alpha Bank S.A., Banca Transilvania S.A., Société Générale, Erste Group Bank AG și J.P. Morgan SE, în calitate de bookrunneri. Contractul a înlocuit facilitatea de finanțare-punte contractată în luna iunie.

Începând cu data finalizării tranzacției, rezultatele DEO vor fi consolidate integral în situațiile financiare ale Grupului.

Premier Energy Group este o companie de infrastructură energetică integrată vertical, care activează în Europa de Sud-Est, în producția de energie electrică din surse regenerabile, în distribuția de energie electrică și gaze naturale, precum și în furnizarea de energie electrică și gaze naturale. Grupul este prezent în România, Ungaria, Republica Moldova și pe alte piețe din regiune și deservește o bază amplă de clienți casnici, comerciali și industriali, printr-o platformă care integrează producția, infrastructura reglementată și furnizarea. Premier Energy dezvoltă, de asemenea, proiecte de energie regenerabilă și de stocare a energiei, susținând tranziția energetică la nivel regional și stabilitatea rețelei.

Premier Energy PLC este listată la Bursa de Valori București sub simbolul „PE” și este deținută majoritar de EMMA Capital, grupul de investiții fondat de antreprenorul ceh Jiří Šmejc.