Miliardarul american Elon Musk își dublează promisiunea făcută în luna octombrie și anunță că va oferi fiecărui minor din Statele Unite câte două acțiuni la compania sa aerospațială, SpaceX, informează agenția AFP.

”Fiecare copil din America va primi două acţiuni SpaceX, una din partea întreprinderii şi una din partea mea, personal”, a transmis cel mai bogat om al planetei printr-un mesaj publicat pe X, rețeaua de socializare pe care o deține.

Conform estimărilor realizate de Biroul Recensământului în anul 2024, populația Statelor Unite include aproximativ 73 de milioane de copii și adolescenți cu vârsta de sub 18 ani.

Raportat la cotația de închidere a unei acțiuni SpaceX de miercuri, stabilită la 127,44 de dolari, inițiativa anunțată de omul de afaceri se ridică la o valoare totală de 18,6 miliarde de dolari, echivalentul a circa 17 miliarde de euro.

Fondatorul companiei a precizat că transferul acțiunii oferite direct de SpaceX va avea loc luna viitoare, în timp ce acțiunea donată din averea sa personală va fi acordată în iunie 2027. Deocamdată, Elon Musk nu a oferit informații suplimentare privind mecanismul tehnic prin care vor fi distribuite aceste titluri.

”Vă recomand să vă păstraţi acţiunile”, a transmis antreprenorul, susținând că valoarea SpaceX ar putea ajunge să ”valoreze aproximativ de un milion de ori economia mondială actuală”, în scenariul în care compania ”reuşeşte să facă viaţa multiplanetară şi să exploateze măcar o milionime din energia Soarelui”.

”Acestea sunt, evident, obiective extrem de grele, dar există o cale pentru a le atinge”, a adăugat liderul companiei spațiale.

Apropiat politic al președintelui american Donald Trump, miliardarul lansase o promisiune similară și în luna octombrie, când anunța acordarea unei singure acțiuni SpaceX pentru fiecare copil din SUA, menționând atunci că gestul reprezintă ”prima dintr-o lungă serie”. Declarația inițială fusese făcută cu doar două săptămâni înainte de alegerile legislative, scrutin încheiat însă cu un succes categoric al democraților.

Pe plan financiar și tehnologic, compania traversează o perioadă de expansiune accelerată. SpaceX a debutat pe Bursă în luna iunie, reușind să atragă o finanțare de aproximativ 85,7 miliarde de dolari (78 de miliarde de euro). Totodată, în septembrie, megaracheta Starship a atins orbita pentru prima dată, marcând un pas esențial în planul lui Elon Musk de a coloniza planeta Marte.